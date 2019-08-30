Власти утвердили эксперимент по переходу госинформсистем в многострадальное «Гособлако»

Постановлением Правительства было утверждено положение о переводе ГИС на единую облачную платформу. Эксперимент продлится с 30 августа 2019 г. по 30 декабря 2020 г. В нем будет участвовать ФГБУ НИИ «Восход». Эксперимент мог состояться еще несколько лет назад.



Постановление Правительства

Правительство утвердило положение о проведении эксперимента по переводу информационных систем госорганов на единую облачную платформу. Соответствующее постановление можно найти на портале официальной публикации правовых актов.

Эксперимент стартует 30 августа 2019 г. и продлится до 30 декабря 2020 г. Он затронет информационные системы и ресурсы федеральных органов власти и государственных внебюджетных фондов. Также в рамках эксперимента указанные структуры будут обеспечены автоматизированными рабочими местами и ПО.

В эксперименте примут участие Минкомсвязи, Минтруда, Минюст, Государственная фельдъегерская служба (ГФС), Федеральная таможенная служба (ФТС), Ростехнадзор, Росгвардия, Росархив, Росимущество и Фонд социального страхования. На добровольной основе в эксперименте будут участвовать ФГБУ НИИ «Восход» и ИТ-поставщики.

В эксперименте могут участвовать и другие госорганы или внебюджетные госфонды, но такие решения нужно согласовывать с ними и утверждать президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Напомним, впервые Правительство одобрило концепцию создания единой облачной платформы в 2015 г. Затраты на реализацию проекта в 2019-2021 гг. были оценены в 47,6 млрд руб. Ранее предполагалось, что координатором работ по созданию платформы станет «Ростелеком», затратив на это из собственных средств 41 млрд руб. Однако затем Минкомсвязи предложило назначить на эту позицию НИИ «Восход».

Задачи эксперимента

Эксперимент представляет собой попытку сформировать и апробировать условия, необходимые для создания Государственной единой облачной платформы («Гособлако»). В ходе эксперимента предполагается также апробировать функциональность первой очереди федеральной ГИС «Управление государственной единой облачной платформой». В результате планируется создать рабочую модель функционирования ГИС на платформе.

В России стартует эксперимент по переводу ГИС на единую облачную платформу

Согласно постановлению Правительства, заказчиком работ по разработке документации для эксперимента станет Минкомсвязи. Оно же может выступать заказчиком товаров и работ, связанных с переводом ГИС в облако, но для этого министерство должно заключить соответствующие соглашения с участниками эксперимента. Участники, которые не будут заключать соглашения с Минкомсвязи, будут заказывать себе товары и работы сами.

Кроме того, Минкомсвязи должно создать межведомственную рабочую группу для координации мероприятий эксперимента и разработать план перехода госорганов на облачную платформу.

Минкомсвязи должно проследить, чтобы в первой очереди системы управления были средства защиты информации и средства идентификации пользователей. Кроме того, в системе должны быть электронные журналы учета операций и средства ежедневного копирования этих журналов и других данных на резервный носитель, а также средства хранения резервных копий в течение 30 дней.

План работ

До 30 сентября 2009 г. Минкомсвязи по согласованию с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) должно утвердить требования к ЦОД, на которых будет работать «Гособлако», а также требования к обеспечению его безопасности и к оптимизации архитектуры ГИС участников эксперимента. В течении двух месяцев со дня принятия постановления Минкомсвязи должно согласовать с участниками эксперимента список ГИС, которые будут переводиться в облако.

До 30 декабря 2019 г. министерство должно утвердить технический проект миграции, в котором будет представлена модель классификации ГИС, типовые этапы миграции и список необходимой документации. К этому сроку Минкомсвязи также должно определиться с временными стандартами автоматизированного рабочего места, качества услуг поставщиков, предоставления отчетности о работе облачной платформы и т. д. Кроме того, министерство должно создать постоянно действующий стенд для тестирования технических решений.

Помимо этого, до 30 декабря министерством должны быть разработаны технические требования к первой очереди системы управления «Гособлаком», правила ее использования и сервисной поддержки. К этому же сроку должны быть сформированы сама единая облачная платформа и первая очередь системы управления ею.

До 30 января 2020 г. Минкомсвязи совместно с НИИ «Восход» должны проанализировать существующие российские программно-аппаратные комплексы и выбрать среди них наиболее подходящие для организации автоматизированных рабочих мест и наиболее соответствующие временному стандарту типовых технических решений для программных и облачных услуг поставщиков платформы. К этому же сроку Министерство должно запустить реестр поставщиков и потребителей, участвующих в эксперименте.

Отчет об эксперименте должен быть представлен до 30 сентября 2020 г. При необходимости эксперимент может быть продлен. Оценка результатов проводится в течение трех месяцев после окончания эксперимента.