Московские компании-миллиардеры уличили в сговоре на государственном ИТ-тендере в Санкт-Петербурге

ФАС полагает, что конкурсанты двух тендеров на закупку оборудования для госорганов Санкт-Петербурга вступили в картельный сговор. Начальная максимальная стоимость двух контрактов составляла 69,2 млн руб. Из-за сговора в ходе торгов она была снижена всего на 1%. Мнимыми конкурентами выступили две московские компании-миллиардеры.



ФАС раскрыла сговор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила картельный сговор на двух госзакупках оборудования для госорганов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Московское УФАС на своем сайте.

Заказчиком оборудования в обоих случаях выступало санкт-петербургское государственное казенное учреждение (ГКУ) «Управление информационных технологий и связи». ГКУ занимается материально-техническим обеспечением деятельности Комитета по информатизации и связи северной столице в части ИКТ. Оно определяет, в каких ИКТ-товарах и услугах нуждаются городские госорганы и централизованно их закупает.

В обоих конкурсах приняли участие ООО «Беркс» и ООО «Компания диджитал машинс», которые и вступили в картельный сговор. Начальная максимальная стоимость двух контрактов составляла 69,2 млн руб. Оба тендера выиграло ООО «Беркс», цена при этом была снижена до 68,4 млн руб., то есть на 1%.

ФАС полагает, что незначительное снижение стоимости контрактов связано с тем, что оба участника решили вместо конкурентной борьбы вступить в картельный сговор. У ведомства есть доказательства, что в ходе аукционов компании контактировали друг с другом и обменивались информацией.

Условия контрактов

Как выяснил CNews, первый конкурс был объявлен в октябре 2018 г., победителя определили в ноябре. Начальная максимальная цена контракта составила 39,4 млн руб. «Компания диджитал машинс» была готова снизить цену до 39,2 млн руб., а «Беркс» — до 39 млн руб. Победителем был объявлен «Беркс».

В рамках контракта были закуплены десять источников бесперебойного питания, 59 мониторов для компьютеров, 117 моноблоков, 14 многофункциональных устройств печати, семь ноутбуков, 35 планшетов, один струйный принтер, три мультимедийных проектора разных типов, один сенсорный киоск, одна система бесперебойного электропитания, 83 системных блока, один сканер и 150 трекеров.

На закупках оборудования для госорганов Санкт-Петербурга обнаружен картельный сговор

Второй конкурс был объявлен в декабре 2018 г., победителя определили в январе 2019 г. Начальная максимальная цена контракта составляла 29,8 млн руб. «Компания диджитал машинс» предложила снизить цену до 29,7 млн руб., а «Беркс», ставший победителем — до 29,5 млн руб.

Объектом закупки были средства связи, выполняющие функцию систем коммутации, в том числе один KVM-переключатель, один оптический коммутатор, 24 коммутатора различных типов, три маршрутизатора различных типов, восемь медиаконвертеров и четыре трансивера.

Участники сговора

«Компания диджитал машинс» и «Беркс» — это московские компании, причем обе являются миллиардерами, если говорить об объемах их баланса и годовой выручки.

Согласно данным ЕГРЮЛ и базы «Контур.фокус», ООО «Беркс» было образовано 14 июня 2012 г. в Москве. Гендиректором компании записан Дмитрий Шевченко. Учредителем и стопроцентным участником заявлена Татьяна Скокова. По итогам 2018 г. выручка компании достигла 49,3 млрд руб., показав годовой рост на 17%, а чистая прибыль составила 271,3 млн руб. Баланс вырос на 29% до 17,5 млрд руб.

В базе «Контур.фокуса» указаны четыре госзакупки с участием «Беркса», включая те две, которые заинтересовали ФАС. Общая сумма закупок составляет 614 млн руб. Во всех четырех случаях закупки производились для нужд госорганов Санкт-Петербурга.

ООО «Компания диджитал машинс» было создано 2 мая 2007 г. в Москве. Единственным учредителем является Сергей Комышов, гендиректором заявлен Максим Лютов. На конец 2018 г. выручка компании упала на 51% до 9,2 млрд руб., чистая прибыль составила 11,7 млн руб. Баланс уменьшился на 24% до 5,3 млрд руб. «Контур.фокусу» известно о 32 госконтрактах «Диджитал машинс» общей стоимостью 2,2 млрд руб.

Какую-либо связанность между собой рассматриваемых структур «Контур.фокус» не обнаруживает.



Возможное наказание

ФАС возбудила против обоих конкурсантов дело по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции». Варианты наказания за заключение антиконкурентного соглашения прописаны в части 2 статьи 14.32 Кодекса об административных правонарушениях.

Компаниям, вступившим в сговор, грозит штраф в размере от 10% до 50% от начальной стоимости торгов. Штраф не должен быть больше 4% общей выручки компании, но также не должен быть меньше 100 тыс. руб. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок до трех лет.