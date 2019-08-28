Россия оценила перспективы своих ИТ-шников в цифровых профессиях будущего

Россия провела первый в истории международный чемпионат по компетенциям в сфере цифровой экономики FutureSkills. Большинство его участников было из России, но также присутствовали конкурсанты из Китая и еще 15 стран.

Россия придумала и провела FutureSkills

В Казани завершился первый в истории чемпионат по профессиям для цифровой экономики FutureSkills. Соревнования проходили в рамках более масштабного первенства Worldskills, которое в эти дни также проходило в Казани. Это был первый международный чемпионат Worldskills, проводившийся в России.

Большинство команда, участвовавших в FutureSkills, являлись российскими — 115 из 169. В этой связи командного зачета на соревнованиях не было. В некоторых компетенциях также были конкурсанты из стран СНГ, Китая и ряда других государств (всего в соревнованиях приняли участие представители 17 стран).

Спецпредставитель Президента России по цифровому развитию Дмитрий Песков отметил, что FutureSkills появился благодаря ряду проектов, которые вело Агентство стратегических инициатив (АСИ), включая «Атлас новых профессий». В FutureSkills конкурсанты сражались в рамках 25 компетенций, связанных с профессиями будущего.

Россия провела в Казани первый глобальный чемпионат по цифровым профессиям будущего

Пока FutureSkills проходили отдельно от основной программы WorldSkills. Следующие международные игры WorldSkills состояться в 2021 г. в китайском Шанхае. Вопрос о включении в них FutureSkills пока не решен. Но, как оценивает руководитель российского движения WorldSkills Роберт Уразов, с высокой долей вероятности FutureSkills пройдет и в Китае.

Эксплуатация и поиск неисправностей в беспилотнике

Наиболее зрелищной и представительной была компетенция по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Соревнование состояло из семи модулей. В первом из них необходимо было обнаружить и устранить неисправности коптера. Далее в исправный коптер искусственно вносились неисправности, в том числе аппаратные, и конкурсанту нужно было разобрать аппарат для их поиска.

Следом шло автономное программирование коптера. Как отметила ведущий эксперт по соответствующей компетенции Татьяна Карпова, профессия оператора беспилотного аппарата только появилась и уже начинает вымирать — беспилотники должны будут управляться в полностью автономном режиме.

Также в компетенции были модули по захват и переносу грузов и навыкам пилотирования, включая визуальное, автономное и FPV-пилотирование (полет от первого лица). В компетенции было пять команд по одному человеку — от России, Китая, ЮАР, Португалии и Сингапура. Победу одержал Ярослав Лакеев из РУДН.

Соревнования по проектированию зданий

Значительным международным представительством отличались соревнования по технологиям информационного моделирования зданий (BIM), курируемые компанией Autodesk. Соответственно, соревнования проводились на продуктах Autodesk: Revit, NavisWorks b BIM 360.

В этой компетенции соревновались пять команд — из России, Ирландии, Польши, Сингапура и Белоруссии. Как отмечают в Autodesk, Ирландия и Сингапур — это BIM-продвинутые страны. Задание состояло из нескольких моделей. Сначала надо было создать модель здания гостиницы.

Далее в другую модель осознанно вносились ошибки, и конкурсантам необходимо было их исправить. Также решались задачи координации — внесение изменений в здание, а потом рендеринг и визуализация. Таким образом, эмулировался реальный процесс моделирования здания. При этом участникам было запрещено пользоваться каким-либо скриптами.

Победителем стали Райн Эндрю Дэмпси (Ryan Andrew Dempsey) и Люк Филип Киф (Luke Philip O Keefe) из Ирландии. Российская команда, представленная специалистами из «Росатома» — Вероникой Замановой и Дмитрием Кузьменковым, разделила серебро с белорусами Волхой Петравецем и Мариной Жукаевой из компании «Гомельпроект».

«Индустрия 4,0» и робототехника

Значительным международным представительством отличалась и компетенция «Индустрия 4.0», предполагающая внедрение киберфизических систем в производственные процессы. Здесь было пять команд — от России, Германии, Австрии, Голландии и Китая.

Победителем стал Мануэль Франц (Manuel Frantz) из австрийской компании Julius Blum Второе место заняли россияне Вадим Ахметов и Владислав Евдокимов.

Серьезное международное соперничество наблюдалось и в компетенции «Промышленный дизайн». Здесь было пять конкурсантов — по одному от России, Белоруссии, Ирана, Индии и Китая. Победителем стал Никита Барышев из Казанского технологического колледжа.

Пять команд было и в компетенции «Промышленная робототехника»: две из России и по одной из Китая, Франции и Германии. Победителями стали москвичи Иван Кучеренко и Роман Рогачев.

В компетенции «Роботизированная сварка» также было пять команд из разных стран мира: три из России и по одной от Китая и США. Победителем стал Андрей Васильев из Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина.

Реверсный инжениринг

В номинации «Реверсный инжениринг» было несколько заданий. Сначала, отсканировав кронштейн, необходимо было сшить для него облако точек, построить твердотельную модель и карту нагрузок. После этого модель распечатывалась на 3D-принтере.

Самолет из компетенции по реверсному инженирингу

Следом аналогичное задание касалось маленьких шестеренок. Далее сканировались части самолета, например, фрагмент крыла, после чего также необходимо было создать их модель для распечатки на 3D-принтере. Победителем стал Джиаксу Лин (Jiaxu Lin) из Китая. Россиянин Сергей Нагибин, представлявший «Евраз», занял второе место.

В компетенции «Синтез и обработка материалов» было четыре команды по одному человеку: трое из России и один из Китая. Победителем стал Максим Устинов из московского Колледжа коммуникаций №54.

В компетенции «Лазерные технологии» сражалось трое конкурсантов: двое из России и один — Лукас Вольф (Lukas Wolf) — из австрийской компании Julius Blum. Он же и стал победителем.

Соревнования по криптовалюте и смарт-контрактам

В компетенции по блокчейну необходимо было разработать платформу для собственной криптовалюты. Следующим заданием была реализация смарт-контрактов по аренде недвижимости на базе платформ Ethereum или Hyperledger.

В соревнованиях участвовало пять команд — четыре из России и одна из Китая. Победителями стали россияне Николай Микриуков и Алексей Родионов, представлявшие московский Колледж современных технологий.

Квантовая связь и модель квантового компьютера

По компетенции квантовых технологий необходимо было настроить устройство квантовой связи между двумя точками под условными названиями Алиса и Боб. В том числе собиралась оптическая схема для этого устройства, осуществлялась сварка оптоволокна и исследовались параметры одиночных фотонов.

Устройство для передачи квантового ключа

Следующим заданием было создание симулятора квантового компьютера в облаке IBM. В соревнованиях было пять команд по одному человеку — четыре команды из России и одна из Белоруссии. Победила Анисия Клименко из МИФИ.

Виртуальная и дополненная реальность

В компетенции виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) задание состояло из двух частей. По линии AR необходимо было нарисовать 3D-модель машины, запустить ее по территории проведения соревнования и менять в ней детали.

Во втором задании — в части VR — необходимо было создать модуль для фехтования с компьютером в шлеме виртуальной реальности. В соревновании участвовало пять команд: три из России, две из Китая. В каждой команде было по два человека — один дизайнер, другой программист. Победителями стали Кирилл Рунасов и Владимир Шиков из «Колледжа Царицино».

Поиск неисправностей в трубе с помощью больших данных

В компетенции «Машинное обучение и большие данные» задача соревнований была поставлена «Росатомом» — необходимо было выявить дефекты, возникающие при сварке труб. На вход подавалась информация от приборов, проверяющих сварочные швы ультразвуком.

Сначала участники должны были с помощью координационного анализа выявить, какие ряды соответствуют каким видам ультразвука. Далее проводилась кластеризация, после чего можно было определять дефекты.

В соревнованиях участвовало пять команд, включая три российских (из «Ростелекома», «Сибура» и самого «Росатома»), а также из Китая и Казахстана. Победителем стал Леонид Шерстюк из «Сибура».

Интернет вещей, корпоративная защита и мобильные приложения

В компетенции интернета вещей необходимо было создать модель промышленного производства. У конкурсантов был набор устройств, использующихся в производстве, которые были подключены к сети и имели электропитание, но ничего не знали друг о друге.

Участники соревнования создавали макет производственной ячейки, программировали каждое устройство, из облачной системы управления писали алгоритмы поведения каждого устройства и, таким образом, моделировали процесс создания некой заготовки. В соревновании участвовало пять команд — три из России и две из Китая. Анатолий Карман и Юрий Сачик из Ленинградского социально-педагогического колледжа Краснодарского края.

В компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» участники проводили настройка корпоративной сети, включая настройку систем VPN, DLP и IDS. Также необходимо было разработать политики безопасности для соответствующей сети.

Соревнования проводились на ПО Infowatch и Infotech. В компетенции было пять участников российских команд по одному человеку в каждой. Победителем стал Даниэль Долаш из московского Колледжа коммуникаций №54.

Компетенцию разработки мобильных приложений курировал Samsung. Конкурсанты, имея готовый дизайн и пользовательский интерфейс, должны были создать соответствующее мобильное приложение в среде Android Studio.

В соревновании участвовало пять команда: две из Китая и по одной из России, Ирана и Казахстана. Победителем стал россиянин Тимерлан Рахматуллин, представлявший Казанский колледж информационных технологий и коммуникаций.

Цифровой модельер и нейротехнологии

В компетенции «Цифровой модельер» конкурсанты сначала получали 3D-скан специально выбранной девушки-модели. Узнав ее параметры, участники соревнования создавали для нее виртуальный аватар. После этого происходил процесс виртуального шитья одежды.

Далее конкурсантам выдавался реальный аватар указанной модели. На него нужно было «надеть» сшитую одежду и заставить двигаться. Все операции осуществлялись с помощью ПО немецкой компании Asyst. В компетенции участвовали три российские команды.

Нейроинтерфейсы и скусственный спутник Земли

В компетенции проектирования нейроинтерфейсов участники должны были собрать макет руки человека, настроить датчики и написать программу, которая позволяла бы управлять данным макетом путем получения сигналов от мышц и от мозга человека. В соревновании участвовало трое россиян, победителем стал Дмитрий Бирин из «Росатома».

Нейроинтерфейс

В компетенции «Инженерия космических технологий» необходимо было создать макет искусственного спутника дистанционного зондирования Земли. Аппарат должен был включать в себя датчики угловой скорости, магнитометры и другие устройства.

Спутник должен был ориентироваться по магнитной рамке и солнечному свету. Для этого на стенде компетенции осуществлялась имитация магнитного поля Земли и Солнца. В компетенции участвовало три российские команды по два человека в каждой.

Изначально предполагалось участие еще и китайской команды, но в последний момент, как пояснили устроители компетенции, они отказались из-за «высоких требований к победам». Победителем стала команда, в которую входили Иван Доровеев и Константин Бит Дашту из московского Политехнического колледжа им. Н. Н. Голикова.

Цифровое производство

Компетенция «Управление жизненным циклом» предполагало организацию единого связанного процесса для управления проектом на всех этапах его развития: от разработки концепции через проектирование и производство до продаж, послепродажного обслуживания и утилизации. Первое место разделили команды «Ростеха», «Росатома» и Михаил Аверченков из Политехнического колледжа им. Н. Н. Голодовикова.

В компетенции «Быстрое прототипирование» предполагалось быстрое изготовление деталей или целых изделий. В соревнованиях участвовало пять команд — три из России и две из Китая. Победителем стал Эдуард Самойлов из Ставропольского государственного аграрного университета.

В компетенции «Цифровое производство», предполагающей создание цифровых двойников, полноценных соревнований не было: здесь была только одна команда из Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Устроители компетенции пояснили, что подобного рода соревнования проводятся впервые, и у других стран еще нет понимания, как в них участвовать.

В рамках компетенции эмулировался производственный процесс, в ходе которого робот наносил гравировку на тестовые изделия. Участники должны были создать программы для робота и станка и собрать их в единую систему. Далее следовало продемонстрировать ее работу, а затем сделать предложения по оптимизации соответствующего производства.

Цифровое земледелие и биотехнологии

В компетенции «Цифровое земледелие» также, по сути, не было соревнований: бились друг с другом всего два участника. Компетенция новая и предполагает от участников навыков работы с беспилотными летательными аппаратами, настройки специализированного ПО, а также знание основ агропромышленной деятельности

Участники сначала собирали данные с беспилотников о состоянии сельскохозяйственных полей. Затем осуществляли дистанционную диагностику трактора и формировали для него задание по дифференцированному внесению удобрений на поле. Трактор выполнял задание на полях Уярского сельскохозяйственного техникума (Красноярский край). Победителем стал студент данного техникума Вадим Байкалов.

В компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» участвовало пять конкурсантов из России. Победителем стала Калерия Барандесс из «Технополиса Москва». В компетенции «Технологии композитов» также было пять команд из России, победителями стали Семен Федоров и Юрий Климович из МГТУ им. Н.Э. Баумана.