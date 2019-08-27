Первый моноблок для силовиков на процессорах «Эльбрус» готов к серийному выпуску

Сверхзащищенный моноблок

Концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») подготовил к серийному производству свой первый персональный компьютер в форм-факторе моноблока (монитор и системный блок в одном корпусе) на базе микропроцессора «Эльбрус-8С». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Моноблок, получивший название «Эльбрус 801М», по словам представителей «Автоматики», является полностью отечественной разработкой Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И. С. Брука, входящего в концерн. Он предназначен для организации как особо защищенных, так и типовых рабочих мест.

Разработчики считают, что устройство может привлечь интерес силовых и государственных структур России, участников нефтегазовой отрасли, а также энергетических и транспортных компаний — за счет своего уровня устойчивости к кибератакам. Он, как заявляют в «Автоматике», значительно превосходит существующие аналоги, созданные на основе зарубежных микропроцессоров. В частности, благодаря особенностям архитектуры процессора, российскому моноблоку не страшны кибератаки, эксплуатирующие уязвимости вроде Spectre и Meltdown, от которых страдают чипы Intel, AMD и ARM.

Моноблок «Эльбрус 801М» на микропроцессоре «Эльбрус-8С»

На сегодняшний день «Эльбрус 801М» проходит этап тестовой эксплуатации. Ожидаемый объем реализации моноблока на 2020 г. составляет несколько тысяч единиц.

О том, что на базе отечественных процессоров «Эльбрус» в скором времени появится первый моноблочный ПК стало известно в феврале 2019 г. CNews, опираясь на отчетные данные ИНУЭМ, предположил, что стоимость разработки устройства может составлять около 126,3 млн руб.

Что известно об устройстве

На данный момент об устройстве известно немного. Создатели отмечают, что помимо высокого уровня защищенности, ПК отличается современным дизайном, большим экраном и наличием «дополнительного места для установки современных видеокарт».

По заявлению разработчиков, производительность моноблока «Эльбрус 801М» превышает 120 Гфлопс или 120 млрд операций с плавающей точкой в секунду. Данный показатель сопоставим, к примеру, с производительностью потребительского процессора Core i7 3770 семейства Ivy Bridge, выпуск которого корпорация Intel начала в 2012 г.

Важно отметить, что «Эльбрус 801М» совместим с операционными системами, разработанными для зарубежных микропроцессоров с системой команд x86, то есть на таком компьютере работает Microsoft Windows. Это возможно благодаря встроенной в «сердце» ПК – процессор «Эльбрус-8С» – системе динамической двоичной трансляции бинарного кода x86/х86-64, позволяющей запускать программы, предназначенные для этой архитектуры.

К моменту публикации этого материала в «Автоматике» не ответили на запрос CNews о предоставлении дополнительных сведений касательно технических характеристик устройства и его стоимости.

Несколько фактов о процессоре «Эльбрус-8С»

Отечественный восьмиядерный процессор «Эльбрус-8С» разработан компанией МЦСТ и поддерживает объединение в многопроцессорную систему (до четырех процессоров).

Чип выполнен в соответствии с 28-нанометровым технологическим процессом и микроархитектурой VLIW (Very long instruction word — «очень длинная машинная команда»), что позволяет решению выполнять операции с достаточно высокой скоростью – до 25 операций за один такт на каждом ядре, при этом работая на сравнительно низкой тактовой частоте в 1,3 ГГц. Каждое ядро процессора оснащено 512 КБ кэш-памяти второго уровня, а размер кэша третьего уровня составляет 16 МБ.

В октябре 2018 г. CNews сообщал о запуске в серийное производство самого высокопроизводительного российского сервера на восьмиядерных процессорах «Эльбрус-8С».

Кроме того, под управлением «Эльбрус-8С» работает линейка систем хранения данных «Яхонт» компании «Норси-транс».