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Oracle купила у своего директора компанию и уволила всех работников

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Бизнес Кадры Интеграция Инфраструктура
, Текст: Дмитрий Степанов
Oracle проводит кадровые чистки в подразделении по выпуску систем хранения данных на основе флеш-памяти, которое сформировалось на базе приобретенной корпорацией в 2011 г. Pillar Data.

Массовые увольнения в Oracle

Oracle массово сокращает персонал подразделения по выпуску систем хранения данных (СХД) на основе флеш-памяти (Flash Storage). Об этом сообщило интернет-издание The Register.

Как утверждает источник, печальную для действующих сотрудников новость 15 августа 2019 г. сообщил Майк Уоркман (Mike Workman), старший вице-президент подразделения, в ходе сеанса конференц-связи. По разным оценкам под сокращение попали от 300 до 400 человек.

Один из уволенных Oracle работников среднего звена рассказал The Register следующее: «Сегодня группа неудачников из подразделения СХД, также известного как Pillar Data, была тихо распущена, а продукт снят с производства. Уволено около 300 человек».

Pillar Data – американский разработчик систем хранения данных, крупнейшим акционером которой выступал Ларри Эллисон (Larry Ellison), основатель и нынешний технический директор Oracle. В 2011 г. компания была поглощена Oracle, став основой подразделения Flash Storage. Один основных продуктов подразделения – СХД FS1 – представляет собой модернизированную версию системы Pillar Axiom.

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Oracle уволила не менее 300 сотрудников подразделения по разработке систем хранения данных

Информация о кадровой чистке в Oracle, как отмечает издание, также косвенно подтверждается содержимым переписки на сайте thelayoff.com – популярном среди американцев ресурсе, который посвящен обсуждению кадровой политики различных компаний. Несколько человек, назвавшихся теперь уже бывшими сотрудниками подразделения сообщили сведения, в целом совпадающие с ранее озвученными источником издания. Например, один из пользователей сайта написал о том, что все члены команды, работавшей под началом Уоркмана (более 400 человек), за исключением 12 человек, были освобождены от занимаемых должностей.

Представитель Oracle в разговоре с журналистами The Register не стал подтверждать или опровергать сведения о масштабном сокращении штатов в подразделении Flash Storage, ограничившись формальным ответом: «По мере роста нашего облачного бизнеса мы будем постоянно перераспределять наши ресурсы и реструктуризировать нашу группу разработчиков, чтобы гарантировать, что у нас будут нужные люди, поставляющие лучшие облачные продукты нашим клиентам по всему миру».

Ставка на облака

Oracle неоднократно давала понять, что развитие облачного бизнеса для нее в настоящее время является одним из главных приоритетов.

В марте 2019 г. сообщалось о массовых сокращениях, затронувших подразделение Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Команда OCI работала над созданием первой версии облачной инфраструктуры Oracle, которую в компании между собой называют OCI Classic («классическая»). В октябре 2018 г. было анонсировано второе поколение облака Oracle – Cloud Gen 2, многие разработчики которого находятся Сиэтле.

Ларри Эллисон, представляя новую платформу, рассказывал о том, что она разработана «с нуля» в угоду безопасности, производительности и низким ценам для клиентов, поэтому желание топ-менеджеров корпорации сосредоточиться на развитии именно этого направления не вызывает удивления.

Также большие надежды Oracle возлагает на самоуправляемую базу данных Autonomous Database Cloud, которая была представлена в октябре 2017 г. По заявлению софтверного гиганта, благодаря механизму машинного обучения Oracle Autonomous Database Cloud почти не нуждается в администрировании и настройке. Кроме того, она не допускает совершения ошибок человеком. Autonomous Database автоматизирует процессы управления ключами, применение исправлений, настройку и обновление. Облачный сервис способен выявлять угрозы безопасности и применять патчи прямо во время работы, чтобы предотвратить кибератаки и кражу данных.

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