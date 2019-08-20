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Компания известного ИТ-шника с поразительными гендиректорами получила 90 миллионов от Сбербанка

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ПО Бизнес Кадры Финансовые результаты Инвестиции и M&A Тендеры Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

Компания, в которой приобрел долю в 40% экс-глава ИТ-кластера «Сколково» Игорь Богачев, получила свой первый многомиллионный госзаказ и сменила гендиректора — с полной тезки главы фермы по разведению крупного рогатого скота на скандально уволенного топ-менеджера фирмы-конкурента. Последняя известная выручка компании и число реализованных проектов равняются нулю. Более свежие данные организация предавать публичной огласке отказывается.

Новая компания Игоря Богачева

Как установил CNews, экс-глава ИТ-кластера фонда «Сколково», экс-глава SAP СНГ и действующий гендиректор компании «Цифра» Игорь Богачев вложился в начинающую ИТ-компанию «Айфэлл».

Как следует из данных ЕГРЮЛ, еще в сентябре 2018 г. он стал владельцем в ней доли в 40%, и сейчас выступает вторым по важности соучредителем. Основная доля в 50% с июня 2019 г. находится в руках гендиректора организации — Александра Молодцова (примечательные подробности о нем — ниже). Оставшаяся доля в 10% числится за Сергеем Зубаревым — соучредителем и гендиректором компании «Цифра лаб».

ООО «Айфэлл» было зарегистрировано 7 сентября 2015 г. в самом центре Москвы — в Лубянском проезде.

На сайте нового актива Игоря Богачева в крайне скупой информационной справке о деятельности организации говорится лишь, что компания строит «уникальные цифровые продукты и платформы с 2015 г.; наши эксперты располагают профессиональной теоретической и практической базой, которая совершенствовалась в течение многих лет».

Представитель Игоря Богачева в разговоре с CNews с его слов сообщил, что для предпринимателя вложение в «Айфэлл» является исключительно коммерческой частной инвестицией — с «Цифрой» работа этой компании никак связана не будет. При этом Богачев передал, что оперативным управлением «Айфэлла» он не занимается, поэтому на многие вопросы относительно его деятельности ответить не готов — все их нужно адресовать Александру Молодцову.

Первый госзаказ и атмосфера таинственности

Именно компанию «Айфэлл» в начале августа 2019 г. Сбербанк определил одним из семи исполнителей работ по созданию нового и модификации имеющегося у него ПО на языке программирования Java — по итогам масштабного и сверхажиотажного конкурса с начальной ценой госзаказа в 755,1 млн руб. «Айфэллу» достался подряд на 91,9 млн руб.

В пресс-службе организации в разговоре с CNews подтвердили, что это стало первой победой компании на гостендере.

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Новая компания Игоря Богачева с поразительными гендиректорами получила первый госзаказ

Примечательно, что в этом конкурсе банк настаивал на наличии у компаний-участников «опыта разработки и внедрения автоматизированных систем для оказания услуг в финансовых организациях (топ 200 российских банков по размеру активов в 2018 г. на дату публикации конкурсной документации по рэнкингу “Эксперт РА”)».

В то же время у «Айфэлла» госконтрактов раньше не было. По данным «Контур.фокус», как минимум до конца 2017 г. его общая коммерческая выручка также была нулевой, а среднесписочная численность персонала в течение всего 2018 г. (по данным ФНС) составила четыре человека. Конкретные реализованные проекты на сайте компании не представлены.

Сбербанк на вопрос CNews о том того, какой именно опыт «Айфэлл» указал в своей заявке, от прямого ответа уклонился. «Компания “Айфэлл” в составе конкурсной заявки предоставила документы, подтверждающие наличие необходимого опыта и проектной команды в Москве, соответствующие требованиям документации, — сообщили представители банка. — Были предоставлены подтверждения наличия договоров с крупнейшими финансовыми и нефинансовыми организациями РФ, а также со специалистами проектной команды».

Пресс-служба самой компании «Айфэлл», отвечая CNews на этот же вопрос, заверила, что она подала заявку, «которая соответствовала требованиям заказчика». «Опыт реализованных проектов соответствовал компетенциям, требуемым Сбербанком», — добавили собеседники редакции.

По их словам, все рассматриваемые проекты были осуществлены в 2018 и первой половине 2019 гг. При этом все финансовые показатели организации за истекший 2018 г. на данный момент являются закрытой информацией, равно как и данные о действующей численности штата.

«Айфэлл» заверяет, что для исполнения 90-миллионного договора со Сбербанком компания не станет привлекать каких-либо субподрядчиков.

Поразительное руководство «Айфэлла»

Как следует из базы ЕГРЮЛ, с апреля 2018 г. по июнь 2019 г. (то есть в момент проведения тендера Сбербанком) гендиректором «Айфэлла» выступала Мария Николаевна Фролкова. База «Спарк-Интерфакс» знает только одного человека с таким именем и, отмечает, что Фролкова также является главой крестьянского фермерского хозяйства «Синеглазка» в подмосковной деревне «Дежнево», занимающегося разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока.

Так как никаких ремарок типа «возможны однофамильцы» «Спарк» в данном случае не делает, то часть ИТ-рынка пребывает в полной уверенности, что экс-гендиректор «Айфэлла» совмещала свой пост в ИТ-компании со скотоводством.

В пресс-службе «Айфэлла» в разговоре с CNews эту версию категорически отвергли, заявив, что «здесь явная ошибка», и речь идет просто о полном совпадении имен.

Что же касается действующего директора — Александра Молодцова, то предыдущим его местом работы была компания «Бэлл интегратор». По всей видимости она во многом выступает прямым конкурентом «Айфэлла», потому что тоже участвовала в вышеупомянутом тендере Сбербанка, получив подряд на 151,1 млн руб.

В профиле Александра Молодцова на Linkedin сообщается, что с июля 2015 г. по февраль 2019 г. он был в «Бэлл интеграторе» коммерческим директором, а с декабря 2017 г. — еще и членом совета директоров. В самом «Бэлл интеграторе» подтвердили CNews факт его работы в компании, но заверили, что он занимал в ней только должность менеджера по продажам. «У нас в принципе нет такого органа как совет директоров, и соответственно, он не мог являться его членом», — добавили собеседники редакции.

Примечательной оказалась реакция компании на вопрос CNews о причинах ухода Молодцова из организации. «Александр Молодцов был уволен в середине февраля 2019 г. по статье при компрометирующих обстоятельствах», — указали в отделе кадров фирмы, отказавшись сообщить конкретные причины и номер статьи.

Лица, приближенные к компании «Бэлл интегратор», рассказали CNews, что трудовой договор с Молодцовым был прекращен по статье за грубое нарушение работником трудовых обязанностей, а именно за разглашение конфиденциальной и служебной информации, использование служебного положения в личных целях, незаконную организацию перевода сотрудников работодателя в сторонние юрлица. (Подпункт «в», пункта 6, статьи 81 Трудового кодекса России.)

Сам Молодцов на вопросы CNews относительно должностей в «Бэлл интеграторе» и причинах ухода из компании ответить не смог.

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