Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»

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«Убийца» Android на базе Android

Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.

Разработчики позиционируют свой будущий продукт в качестве высокопроизводительной альтернативы ОС Android, развитием которой занимается Google. По словам представителей Cloudmosa, их детище станет промежуточным звеном между KaiOS, нацеленной на современные кнопочные телефоны с функциями смартфона, и Android One/Go для бюджетных гаджетов.

Стоит отметить, что Puffin OS, собирающаяся конкурировать с детищем Google, сама основана на открытом коде Android (Android Open Source Project).

Средства на разработку Puffin OS компания собирает методом краудфандинга. На момент выхода данного материала проекту удалось привлечь почти $38 тыс. на Kickstarter, тем самым превзойдя первоначальную цель в $31 тыс.

На сегодняшний день Puffin OS портирована на смартфоны Nokia 1 и Redmi Go. Кроме того, ее испытали на нескольких моделях, выпущенных по заказу одного из ODM-партнеров компании.

Технология Avatar

В новой ОС пользователю не понадобится устанавливать приложения в общепринятом смысле. Все программы Puffin OS представляют собой веб-приложения на базе HTML5, CSS3 и Javascript, которые выполняются в облаке, таким образом снимая со смартфона основную вычислительную нагрузку. Этот подход в Cloudmosa называют технологией Avatar.

Благодаря технологии Avatar программы в этой ОС на аналогичном «железе» работают едва ли не в десять раз быстрее, чем в Android. Следовательно, добиться комфортной для пользователя скорости работы приложений на бюджетных устройствах со «слабым» процессором и небольшим по сегодняшним меркам объемом оперативной памяти (512 МБ/1 ГБ) Puffin OS сможет без труда.

По заявлению разработчиков, практически любой веб-сайт можно превратить в приложение для Puffin OS. Запускаются такие приложения практически моментально и почти не занимают места на смартфоне.

Чем плоха новая ОС?

Нужно отметить несколько явных недостатков облачной модели, предлагаемой Cloudmosa. Во-первых, для работы большинства приложений владельцу смартфона с Puffin OS понадобится постоянное и достаточно стабильное подключение к интернету (впрочем, базовые приложения вроде телефонной книги или номеронабирателя будут работать и без него). В компании, правда, заверяют, что благодаря особой технологии сжатия веб-страниц системе вполне хватит скоростей 2.5G (GPRS) для нормальной работы. Именно сети «второго с половиной поколения» часто являются наиболее распространенными в странах с развивающейся экономикой, в жителях которых Cloudmosa видит своего потенциального клиента.

Другой минус Puffin OS – зависимость пользователя от работоспособности облачной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование технологии Avatar. Если разработчики в какой-то момент передумают поддерживать сервера, владельцы телефонов на Puffin OS останутся ни с чем.

Судя по информации, размещенной на странице проекта, компания планирует работать напрямую с производителями гаджетов. По задумке разработчиков, ОС должна предустанавливаться на бюджетные модели смартфонов, в цену которых изначально заложена двухлетняя стоимость пользования облачными приложениями. По истечении этого срока, владельцы девайсов смогут продлить своеобразную подписку за отдельную плату.

Предшественники Puffin OS

Проект Puffin OS – уже не первая попытка создать облачную мобильную операционную систему. Ранее на рынок с такой ОС вышла Mozilla Foundation. Как и продукт Cloudmosa, Firefox OS, представленная Mozilla в 2013 г., была ориентирована на устройства начального уровня. Смартфоны на базе Firefox OS распространялись преимущественно через операторов мобильной связи. В России, к примеру, можно было приобрести Alcatel OneTouch Fire E у «Мегафона» по цене около 5 тыс. руб.

В 2016 г. проект был закрыт по причине низкого качества ОС и устройств. Однако позднее, в 2017 г., на его основе американская компания KaiOS Technologies разработала свою операционную систему для мобильных устройств, которая получила название KaiOS.

Под управлением KaiOS работают недорогие кнопочные телефоны, наделенные некоторыми функциями смартфонов, например, Energizer E241S. В 2018 г. HMD Global, владеющая торговой маркой на телефоны Nokia, выпустила 4G-версию знаменитого телефона-слайдера Nokia 8110, который работал на Smart Feature OS, платформе, основанной на KaiOS.