«Ростелеком» стал бессменным подрядчиком по развитию электронного правительства еще на два года

Распоряжение правительства

Правительство назначило «Ростелеком» единственным исполнителем работ по развитию инфраструктуры электронного правительства в рамках госпрограммы «Информационное общество (2011-2020 гг.)». Соответствующее распоряжение правительства было выложено на портале официального опубликования правовых актов.

Работы, о которых идет речь, будут проводиться Минкомсвязи на протяжении 2019-2020 гг. Целью закупки товаров и выполнения работ является развитие инфраструктуры электронного правительства, необходимой для взаимодействия тех информационных систем, которые задействованы в предоставлении электронных госуслуг.

По просьбе CNews пресс-служба оператора подтвердила, что «мы будем продолжать заниматься инфраструктурой электронного правительства, включая портал госуслуг, ЕСИА и пр.»

«Ростелеком» стал бессменным подрядчиком по развитию электронного правительства еще на два года

Согласно распоряжению, контракты с «Ростелекомом» можно заключать до 31 декабря 2020 г. В документе указано, что оператор имеет право передавать исполнение работ по контрактам субподрядчикам, но с условием, что сам выполнит работы не менее чем на 10% от их общей стоимости.

Бессменный исполнитель

Напомним, в апреле 2017 г. «Ростелеком» был точно так же назначен распоряжением правительства единственным исполнителем работ по развитию инфраструктуры электронного правительства в рамках госпрограммы «Информационное общество (2011-2020 гг.). Тогда речь шла о работах, которые выполнялись на протяжении 2017-2018 гг. Аналогичным образом в мае 2015 г. «Ростелеком» стал единственным исполнителем тех же работ в рамках той же госпрограммы на 2015-2016 гг.

Напомним, «Ростелеком» по факту выступает бессменным и единственным исполнителем работ как по развитию, так и по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства с 2009 г.

В 2013 г. в связи с планами приватизации «Ростелекома» Минкомсвязи рассматривало возможность сделать единственными исполнителями этих работ ФГУП НИИ «Восход» и «Почту России». Предполагалось, что «Восход» будет заниматься развитием и эксплуатацией технической инфраструктуры и ПО, а «Почта» станет оператором единого портала госуслуг. Эта возможность так и не была реализована на практике.

«Ростелеком» и субподрядчики

Следует отметить, что в распоряжениях правительства от 2015 г. и 2017 г. о назначении «Ростелекома» единственным подрядчиком отсутствовал пункт о субподрядчиках и самостоятельном выполнении 10% работ.

В 2016 г. Счетная палата проверила расходование средств на электронное правительство из федерального бюджета в 2014-2015 гг. Аудиторы пришли к выводу, что «Ростелеком» не сам оказывал услуги по созданию, эксплуатации и развитию инфраструктуры, а перепоручал это субподрядчикам. В отношении эксплуатации компания выполнила всего 25% работ, в отношении развития — 10% работ, отметила тогда палата.

«Ростелеком» выразил несогласие с выводами аудиторов. Компания утверждала, что в 2015 г. самостоятельно выполнила более 80% работ, а в 2016 г. эта доля увеличилась до 90%. В октябре 2016 г. «Ростелеком» назвал своим главным технологическим партнером в части развития инфраструктуры электронного государства компанию «РТ лабс».

Отметим, что выводы Счетной палаты во многом совпали с более ранними выводами CNews, сделанными в конце 2015 г. на основе анализа сайта госзакупок. Он в частности показал, что в 2015 г. на субподряды было передано не менее 40% работ по развитию инфраструктуры электронного правительства. В качестве субподрядчика «Ростелекома» выступила его «ИТ-дочка» — «РТ лабс», а в роли ее собственных субподрядчиков — ФГУП НИИ «Восход», «АИС медиа граф», «Рукс солюшенс», «Вейваксесс», «Реак софт», «Нетрика» и «Альтарикс».

Все меньше денег

В 2018 г. CNews писал, что масштабные контракты, которые Минкомсвязи ежегодно заключает с «Ростелекомом» на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства из года в год существенно уменьшаются в цене. Пропорционально им уменьшается и стоимость тематических субподрядов «Ростелекома» с его «дочкой» — «РТ лабс».

Так, в 2015 г. на эксплуатацию указанной инфраструктуры Минкомсвязи выделило 2,035 млрд руб., увеличив впоследствии сумму договора до 2,161 млрд руб. В 2016 г. на эти же цели оператору было передано 2,035 млрд руб., но уже без всякого последующего дофинансирования проекта. В 2017 г. «Ростелекому» досталось только 1,816 млрд руб. Заключенный 10 января 2018 г. контракт на работы в последующие 12 месяцев уменьшился до 1,765 млрд руб. Это было меньше суммы трехлетней давности на 270 млн руб. или на 13,3%.

В «Ростелекоме» объяснили CNews тенденцию к удешевлению эксплуатации инфраструктуры электронного правительства сокращением количества информационных систем, подлежащих эксплуатации, а также исключением из контракта отдельных видов работ по сопровождению инфраструктуры.