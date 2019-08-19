После публикации CNews к миллиардной закупке РЖД допустили российское ПО

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РЖД дали задний ход

Как стало известно CNews, после выхода редакционного материала под заголовком «РЖД закупают ПК с Windows 10 больше, чем на миллиард», железнодорожный монополист посчитал нужным скорректировать условия описываемого тендера, разрешив поставщикам «железа» устанавливать на него также и отечественные ОС — из реестра российского ПО при Минкомсвязи.

Напомним, извещение о закупке свыше 16 тыс. компьютеров с предустановленным софтом РЖД в первоначальном виде опубликовали 29 июля 2019 г. На технику было выделено 1,06 млрд руб. По условиям техзадания компьютеры должны были оснащаться 64-битной операционной системой Microsoft Windows 10 Pro RUS со встроенным в BIOS маркером лицензионного ключа (альтернативы не рассматривались). Цели закупки в пресс-службе РЖД в разговоре с редакцией по существу комментировать не стали.

Вышеупомянутый материал CNews увидел свет вечером 5 августа 2019 г., собрав за два дня примерно 20 тыс. просмотров. Вечером 7 августа пресс-служба РЖД сама связалась с редакцией, сообщив, что в этот день документация о закупке была обновлена.

«При составлении конкурсной документации была допущена техническая ошибка, — заверили представители РЖД. — Внесенные изменения прописывают необходимость установки на вычислительную технику как зарубежных, так и отечественных операционных систем. Холдинг РЖД реализует программу по переходу на преимущественное использование отечественного ПО и информационных систем, не уступающих лучшим зарубежным аналогам по функциональности, надежности, масштабируемости и безопасности».

РЖД дали задний ход и готовы пустить на миллиардный тендер отечественные ОС

Анализ обновленной документации показывает, что других существенных изменений она не претерпела. Подведение итогов тендерной процедуры теперь намечено на 27 августа.

К составу «железа» тоже появились вопросы

Как стало известно CNews, техзадание рассматриваемой закупки в отношении непосредственно «железа» с точки зрения отдельных представителей рынка также оказалось «не идеальным».

Так 16 августа 2019 г. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла к рассмотрению жалобы АО «СТК Развитие» и ООО «Смарт текнолоджис» на действия РЖД как госзаказчика в данной закупке. (Копия документа о приемке этих жалоб имеется в распоряжении CNews.)

Гендиректор «СТК Развитие» Александр Харитонов в разговоре с редакцией CNews пояснил, что жалоба его компании содержит целый ряд претензий к заказчику различного характера. Главной из них он назвал тот факт, что РЖД прописали в конфигурации ПК встроенный модуль обеспечения автономного питания. «Время работы ПК от модуля автономного питания с корректным завершением работы Windows по достижению нижнего порога заряда батареи — не менее 0,5 часа», — говорится в тендерных документах.

С точки зрения Харитонова, это очень странное и избыточное требование, которое в явном виде ограничивает конкуренцию. По его словам, интегрированные конфигурации у известных производителей техники ему не известны. Обычно источники бесперебойного питания (ИБП) выносят наружу — в виде отдельного устройства. Внятные разъяснения на этот счет в предварительной переписке с заказчиком в СТК не получили.

Другие странности документации

Среди других странностей документации Харитонов отмечает, что в тендере ненадлежащим образом был установлен порядок заключения договора — в документации указано, что по итогам определения победителя заказчик в определенный срок направляет победителю проект договора. «При этом в документации не урегулирован вопрос о распределении обязанности по заполнению проекта договора и не указано в какой форме (электронной или на бумаге) такой проект должен быть, — поясняют в компании. — Здравый смысл и аналогия с 44-ФЗ явным образом приводят к выводу о том, что именно заказчик должен заполнить проект договора путем включения в него условий из заявки победителя и направить такой заполненный проект договора победителю».

Подобный пробел в аукционной документации является поводом для признания победителя уклонившимся от заключения договора, уверены в «СТК Развитие», а это чревато попаданием в реестр недобросовестных поставщиков.

Также документация предусматривает определенные требования к банковской гарантии обеспечения заявки и договора, продолжает собеседник CNews. Даже имеется «рекомендуемая форма» таких гарантий. «Однако данные рекомендуемые формы в определенных частях не соответствуют требованиям, изложенным в самой документации, заверяют в СТК. — На практике это приводит к тому, что участник или победитель не понимает, какую из гарантий предоставлять для участия в закупке или по итогам победы».

Наконец, в документации имеются нарушения по выбору банка при предоставлении банковских гарантий, а также нарушения при установлении обязанности по предоставлению информации о конечных бенефициарах участника, заключают в СТК. «Указанные положения также неоднократно были предметом правовой оценки ФАС и были признаны несоответствующими законодательству о торгах и защите конкуренции», — заключает респондент CNews.

Рассмотрение жалобы «СТК Развитие» в ФАС намечено на 20 августа. Суть жалобы «Смарт текнолоджис» Харитонову не известна.

Что именно закупает РЖД

Как следует из документов, выложенных на сайте госзакупок, РЖД требуется 16 296 так называемых автоматизированных рабочих мест (АРМ). Конкретные вендоры в техзадании не прописаны. При этом предполагается, что компьютеры будут строиться на четырехъядерных четырехпотоковых процессорах.

Их базовая частота должна составить не менее 3,6 ГГц. Память компьютеров должна быть не ниже 8 ГБ с возможностью расширения до 32 ГБ. Заявленное тепловыделение техники (TDP) обозначено на уровне 65 Вт.

Предполагается, что компьютеры будут оснащены SSD-накопителями с SATA-интерфейсом с емкостью не менее 256 ГБ.

В комплект АРМов войдут мониторы уровня Full HD с разрешением 1920х1080/Full HD. Предполагается, что экран должен быть антибликовым с классическим соотношением сторон 9:16. Заявленное время отклика — не более 4 мс.