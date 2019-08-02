Промсвязьбанк отсудил у основателей «Техносерва» 3 миллиарда

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к компании братьев Ананьевых, по которому она должна уплатить 3,1 млрд руб. Это уже третий выигранный иск Промсвязьбанка против бывших владельцев.



Решение суда

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 3,1 млрд руб. с компании Алексея и Дмитрия Ананьевых Promsvyaz Capital B.V. по иску Промсвязьбанка. Об этом сообщает «Интерфакс». Третьим лицом по иску проходит АО «Промсвязькапитал», его представляет конкурсный управляющий Рафаэль Сайдашев.

Представитель Промсвязьбанка сообщил, что 26 июня банк направил нидерландской Promsvyaz Capital B.V. уведомление об акцепте оферты в связи с досрочным погашением облигаций АО «Промсвязькапитал». Оферта было адресована держателям ценных бумаг, ответчик выступал поручителем их эмитента. По словам истца, акцепт был полный и безоговорочный.

Однако компания не стала выполнять требования, вынудив банк обратиться в суд для получения номинальной стоимости облигаций и купонного дохода. Иск был подан в Арбитражный суд Москвы в феврале. Из указанной выше суммы 2,84 млрд руб. приходится на номинальную стоимость облигаций, а еще около 211 млн руб. — на купонный доход.

Согласно позиции Promsvyaz Capital B.V., уведомление об акцепте пришло от банка после окончания срока, установленного в оферте, поэтому компания не обязана покупать ценные бумаги.

Напомним, до недавнего времени Алексей Ананьев был гендиректором (а также, наряду со своим братом Дмитрием, и основателем) системного интегратора «Техносерв». По итогам 2017 г. в рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» «Техносерв» занимал пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб.



Другие иски Промсвязьбанка

Напомним, в декабре 2018 г. Промсвязьбанк подал иск на 282,2 млрд руб. против Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в прошлом являлись его основными владельцами, а также против бывшего менеджмента банка.

В общую сумму иска вошли убытки Промсвязьбанка от нескольких сделок, обнаруженные временной администрацией Центробанка, в размере 194,2 млрд руб., а также 88 млрд руб. финансовой помощи, предоставленной Промсвязьбанку. Банк был санирован 15 декабря 2017 г., и на его спасение ЦБ выделил 245 млрд руб. Дополнительные 25 млрд руб. до конца 2019 г. передаст Росимущество — новый акционер банка. На основе Промсвязьбанка будет сформирована финансовая организация для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Алексей (на переднем плане) и Дмитрий Ананьевы

Кроме братьев Ананьевых ответчиками по иску проходят зампред правления Промсвязьбанка Андрей Жупанов, зампреды правления Алексей Иодко, отвечавший за HR, Владимир Мамакин, контролировавший финансовый блок, Татьяна Волошкина, которая отвечала за работу с вип-клиентами, бывшие руководители малого бизнеса и корпоративного блока Владимир Шаталов и Евгений Козеренко, глава департамента проектного финансирования Александр Афанасьев и руководитель блока финансовых рынков Дмитрий Иванов.

Также в число ответчиков попала Promsvyaz Capital B.V. — через эту структуру братья Ананьевы владели Промсвязьбанком. 282,2 млрд руб. — это общая сумма претензий ко всем ответчикам.

Что происходит с «Техносервом»

Основатели «Техносерва» Алексей и Дмитрий Ананьевы долгое время являлись владельцами компании. После санации Промсвязьбанка братья в январе 2018 г. поделили оставшиеся у них активы. Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировался Промсвязьбанк и банк «Возрождение», а Алексей получил полный контроль над «Техносервом». Перераспределение активов произошло на безденежной основе.

В июне 2018 г. группа ВТБ приобрела 40% «Техносерва». Акции были переданы ВТБ из личной доли Ананьева. При этом Ананьев продолжил владеть ООО «Группа Техносерв» на 60% через различные структуры. За день до подачи иска Промсвязьбанка на 282,2 млрд руб. — 20 декабря 2018 г. — ВТБ отстранил Алексея Ананьева от управления «Техносервом».

В марте 2019 г. CNews обнаружил, что системный интегратор рискует расстаться с несколькими миллиардами рублей и официально стать банкротом в связи с многочисленными исками, поданными против него.

В июне 2019 г. Алексей Ананьев окончательно утратил контроль над интегратором, продав за 1000 евро кипрскую компанию Anavoya Holdings Limited, через которую в последнее время владел 10,01% своего детища. При этом Ананьев формально остается владельцем 49,99% «Техносерва», но с лета 2018 г. его доля находится в залоге у ВТБ, и в декабре 2018 г. госбанк реализовал залог за неисполнение кредитных обязательств, забрав все права распоряжения этой долей.

Выигранные иски Промсвязьбанка

В марте 2019 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил другой иск Промсвязьбанка к Алексею и Дмитрию Ананьевым — на 66 млрд руб. В своем иске банк требовал отменить все сделки, совершенные бизнесменами за день до своей санации — в общей сложности их насчитывалось около 30. Представители Промсвязьбанка говорили в суде, что заключение всех этих сделок преследовало единственную цель — вывести из банка денежные средства.

Примерно в то же время был удовлетворен третий иск Промсвязьбанка, ответчиками в котором выступали компании Promsvyaz Capital, Peters International и Fintailor. Сумма взыскания составила 8,25 млрд руб.