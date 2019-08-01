«Закрома Родины» массово переходят на «Мой офис»

Росрезерв внедряет пакет «Мой офис стандартный» на 1,6 тыс. рабочих мест. Внедрение проводит Digital Design. Переход обошелся Росрезерву более чем в 14 млн руб.



Контракт с Росрезервом

Как обнаружил CNews, Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) внедряет программный пакет «Мой офис стандартный». Лицензии «Мой офис» были закуплены Росрезервом в конце 2018 г. в ходе электронного аукциона, как свидетельствует сайт госзакупок. В общей сложности было приобретено более 1,6 тыс. лицензий стоимостью свыше 14 млн руб.

Лицензии на использование продуктов бессрочные. Они дают право пользоваться программами для работы с документами, электронной почтой, календарем и контактами. Однако обновления покупатель сможет получать только в течение одного года.

В техзадании к закупке заказчик выдвинул 224 функциональных критерия к приобретаемому продукту. В число требований вошли единообразие интерфейсов всех офисных программ и возможность установки и использования уникальных шрифтов. Кроме того, поставщик нового ПО должен научить сотрудников Росрезерва с ним работать.

На аукцион была подана единственная заявка от ООО «Диджитал дизайн ИТ», которое и стало победителем. В рамках одного контракта было закуплено 1612 лицензий «Мой офис стандартный» на сумму 14,3 млн руб. и 1076 лицензий на другое ПО на сумму 4,3 млн руб. Это второе ПО должно представлять собой ОС из Реестра российского ПО. Таким образом, общая стоимость контракта составила 18,6 млн руб.

На момент публикации данного материала Росрезерв не ответил на вопрос CNews, с какого другого ПО ведомство переходит на «Мой офис».

Чем занимается Digital Design

Основанная в 1992 г., компания Digital Design предоставляет комплексные услуги по оптимизации бизнес-процессов за счет ИТ. Занимается в том числе внедрением систем управления ресурсами предприятия, также разрабатывает программные решения на заказ.

Росрезерв переходит на российское офисное ПО

В число клиентов Digital Design входят какие зарубежные компании как Heineken, Johnson&Johnson, Tetrapak, Ford, Volvo, Stora Enso, Lindab и др. В России Digital Design реализует проекты для РЖД, Сбербанка, «Почты России», «Русгидро», «Балтики», Федеральной службы по аккредитации, правительства Мурманской области и др.

Компания базируется в Санкт-Петербурге, есть офисы в Москве и Мурманске. В рейтинге «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018» Digital Design занимает 100 строчку с показателем выручки за 2018 г. чуть более 1 млрд руб. и годовым ростом показателя на 11%. По состоянию на 2018 г. в компании работало 382 сотрудника.

К собственным продуктам компании относятся программное решение «Автоматизация внутреннего аудита, контроля и оценки рисков» (АВАКОР), система документационного управления «Приоритет», решение «Мобильное рабочее место руководителя», линейка решений для безопасной работы с корпоративными данными с iPhone и iPad «Защищенная мобильность», а также решение для оптимизации работы юридических служб предприятий «Учет претензионно-исковой деятельности».

Кто еще перешел на «Мой офис»

«Мой офис» представляет собой программную платформу для совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, в которую также входят текстовый редактор, клиент электронной почты, приложение для создания презентаций и фирменное ПО для работы с электронными таблицами. Разработкой платформы с 2013 г. занимается компания «Новые облачные технологии». Приложения адаптированы под Windows, OS X, Linux, мобильные платформы Android, iOS и Tizen. «Мой офис» считается российским конкурентом Microsoft Office.

Из масштабных внедрений следует упомянуть переход на «Мой офис» всех филиалов «Почты России», о котором компания сообщила в апреле 2019 г. Переход планируется осуществить в течение трех лет. «Почте» понадобится в общей сложности 30 тыс. лицензионных копий пакета «Мой офис», которые ей поставит ООО «Бином».

В феврале 2018 г. CNews писал о внедрении офисного пакета «Мой офис стандартный» в центральном административном аппарате информационного агентства ТАСС. В сентябре 2018 г. возможностью перехода на «Мой офис» заинтересовалась Росгвардия, объявившая тендер на закупку 37 тыс. лицензий отечественного офисного ПО. Осенью 2016 г. интерес к офисному пакету проявило правительство Москвы: оно инициировало перевод муниципальных служащих на электронную почту «Мой офис».