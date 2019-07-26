Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов

Роль Сбербанка в развитие искусственного интеллекта

В распоряжении CNews оказался проект дорожной карты по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». Документ подготовлен Сбербанком в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика».

Отметим, что параллельно Сбербанк подготовил другой документ на аналогичную тему – проект Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Документ был написан по поручению Президента России Владимира Путина, в ближайшее время ожидается подписание серии президентских указов по реализации данной стратегии.

Российский и мировой рынок искусственного интеллекта и нейросенсорики

Согласно материалам дорожной карты, мировой рынок решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в 2018 г. составил $21,5 млрд, в 2024 г. он достигнет $137,5 млрд. Мировой рынок решений в сфере нейротехнологий в 2018 г. составил $1,3 млрд, в 2024 г. он увеличится до $7 млрд.

Если учитывать мировой рынок искусственного интеллекта и нейротехнологий в целом с учетом внутренних разработок компаний, то в 2018 г. он составил $396 млрд, а к 2024 г. он увеличится до $890 млрд. Аналогичным образом, размер мирового рынка нейротехнологий в целом в 2018 г. составил $7 млрд, а к 2024 г. увеличится до $35 млрд.

Российский рынок решений в сфере ИИ в 2018 г. составил 2,1 млрд руб., к 2024 г. он увеличится до 160 млрд руб. Российский рынок решений в сфере нейротехнологий в 2018 г. составил 100 млн руб., к 2024 г. он вырастет до 8,2 млрд руб.

Сбербанк предлагает до 2030 г. вложить в нейротехнологии и искусственный интеллект 180 млрд рублей

Российский рынок ИИ в целом в 2018 г. составил 189 млрд руб., к 2024 г. он увеличится до 907 млрд руб. Этот показатель включает в себя выручку компаний в сфере искусственного интеллекта, выручку прочих ИТ-компаний, которые разрабатывают продукты благодаря ИИ, и прирост выручки компаний из различных отраслей экономики, который был получен благодаря искусственному интеллекту.

Аналогичным образом, российский рынок нейротехнологий в целом в 2018 г. составил 45 млрд руб., в 2024 г. он может вырасти до 65 млрд руб.

Семь субтехнологий искусственного интеллекта

Авторы документа разделяют искусственный интеллект на семь субтехнологий. В отношении каждой из них указывается уровень готовности технологии (УГТ) по шкале от 1 до 9. УГТ 1 – 3 – это научная стадия, во время которой проводят научно-исследовательские работы, а в отношении самого продукта выявлены и опубликованы фундаментальные принципы.

УГТ 4 – 6 – это экспериментальная стадия, во время которой проводятся опытно-конструкторские работы. В отношении продукта созданы компоненты или макеты, которые проверены в лабораторных условиях.

Наконец, УГТ 7-9 – это рыночная стадия. Прототип продукта прошел демонстрацию в эксплуатационных условиях и идет подготовка предсерийного или серийного производства. Для каждой субтехнологии также приводится перечень технологий, которые через несколько лет трансформируются в различные решения.

Компьютерное зрение и обработка естественного языка

Первая из субтехнологий – это компьютерное зрение: система решений, которые находят, отслеживают и классифицируют объекты. Уровень технологической готовности - шестой. Международными разработками для данной технологии являются технология искусственного восприятия DriveNet от NVidia, Intelligent Vision System от ITRI и интерфейс HoloActive Touch от BMW.

Российский опыт представлен беспилотным автомобилем от «Яндекса», платформой распознавания лиц VisionLabs Luna и голографическая AR-навигационной системой WayRay.

Другая субтехнология – это обработка естественного языка: система решений, направленных на понимание языка и генерацию грамотного текста, а также создание более удобной формы взаимодействия компьютера и человека. Уровень технологической готовности для данной субтехнологии составляет 6.

Международный опыт в этой субтехнологии представлен виртуальным помощником Cortana в операционной системе Windows, голосовым помощником Siri от Apple и продуктами Gmail и DialogFlow от Google. Российскими продуктами в этой субтехнологии являются разработки ABBYY, голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса» и библиотека диалоговых систем DeepPavlov.

Распознование и синтез речи

Следующая субтехнология – это распознавание и синтез речи: система решений, позволяющих осуществлять перевод речевого запроса в текстовый вид, в том числе анализ тембра и тональности голоса, распознавание эмоций. Уровень технологического развития данной субтехнологии – пять.

Международные продукты в данной сфере представлены голосовым помощником Siri от Apple и решениями компании Call Miner. Российские продукты – это «Алиса» (Yandex.SpeechKit) «Яндекса» и решения компании ЦРТ.

Рекомендательные системы

Другая субтехнология – это рекомендованные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений. Речь идет о системе решений, посредством которых процесс выполняется без участия человека, поддержка в выборе решения, а также предсказание объектов, которые будут интересны пользователю по информации его профиля. Уровень готовности технологии – 8.

Международными продуктами в данной области являются рекомендательная система от онлайн-кинотеатра Netflix и система снижения потребления топлива Airbus Fuel Consumption Cycle, разработанная корпорацией Airbus в сотрудничестве со «Сколтехом». Российскими продуктами являются робот «Вера» и голосовой помощник «Алиса» от «Яндекса».

Субтехнология «Перспективные методы и технологии в ИИ» представляет из себя методы и технологии, развитие которых влияет на все нынешние субтехнологии, а также на создание новых субтехнологий в области искусственного интеллекта. Уровень технологической готовности данной субтехнологии находится лишь на отметке 2.

Международные решения для данной субтехнологии представлены службой аналитики Azure Databricks от Microsoft и платформой для высокопроизводительного глубокого обучения NVidia TensorRT. Российские решения представлены продуктом Datana – разработка «Ланит» для управления технологическими и производственными процессами и платформой Smart Open Virtual Assistant для создания, обучения и использования виртуальных помощников.

Нейропротезирование

Субтехнология «Нейропротезирование» представляет из себя создание решений, позволяющих человеку взаимодействовать с различными устройствами, а также создание устройств, улучшающих физические и коммуникационные возможности человека. Уровень технологической готовности данной технологии – 5.

Международные продукты для данной субтехнологии представлены Neurosky – чипы для отслеживания мозговой активности человека – и носимым устройством Epoc+ от Emotiv для управления различными девайсами с помощью мозговых усилий. Российские разработки представлены продуктами от «ExoАтлет».

Заключительная субтехнология – это нейроинтерфейсы, нейростимулиция и нейросенсинг. Речь идет о создании решений, позволяющих отслеживать и влиять на мозговую активность человека. Уровень технологической готовности находится лишь на отметке 3.

Международные продукты представлены устройствами для контроля состояния человека от Philips. Российские решения - это устройства компании «Викиум» для отслеживания, анализа и визуализации мозговой активности.

180 млрд руб. на развитие искусственного интеллекта

На реализацию мероприятий данной дорожной карты потребуется 100 млрд руб. до 2024 г. и 180 млрд руб. до 2030 г. В том числе 20 млрд руб. потребуется на финансирование фундаментальных исследований, 40 млрд руб. на поддержку разработок прототипов по всем субтехнологиям, описанным в документе, 120 млрд руб. на поддержку внедрения решений по всем субтехнологиям.

Искусственный интеллект в сфере образования, медицины и госуправления

Мероприятия дорожной карты разделены на несколько блоков. В сфере человеческого капитала предлагаются следующие мероприятия: разработка Федерального государственного образовательного стандарта для обучения в сфере технологий ИИ; организация конкурсной поддержки разработки и запуска пилотных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в сфере ИИ; формирование в сотрудничестве с ведущими корпоративными партнерами программу стипендий для лучших студентов в сфере ИИ; разработка программы поддержки обучения в сфере ИИ в лидирующих зарубежных университетах для студентов российских вузов; актуализация методики дошкольного обучения и содержания основной программы школьного образования для усвоения выпускниками необходимых навыков работы с технологиями ИИ; разработка программы повышения квалификации педагогических работников в сфере обучения технологиям ИИ.

В области здравоохранения запланировано: внедрение пилотных клинических рекомендаций нового поколения по приоритетным заболеваниям; запуск пилотных программ профилактики и сохранения здоровья с учетом технологий ИИ; организация демонстрационных «клиник будущего» – пилотных организаций здравоохранения для отработки механизмов внедрения технологий ИИ; разработка портфеля типовых решений ИИ для организаций здравоохранения и для медицинского страхования; разработка программы грантовой поддержки внедрения технологий ИИ в организациях здравоохранения и создание интегрированной с ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в области здравоохранения) облачной телемедицинской платформы с использование технологий ИИ.

В области госуправления и безопасности предлагается: разработать пилотные административные регламенты оказания госуслуг нового поколения по приоритетным мегасервисам и актуализировать платформы Электронного правительства с использованием технологий ИИ; разработать портфель типовых решений ИИ для учреждений госуправления, предоставляющих госуслуги для жителей и компаний, и для контрольно-надзорных органов; разработать портфель типовых решений ИИ для регионов и городов и создать для городов программы грантовой поддержки внедрения технологий ИИ; обеспечить открытость данных, формируемых учреждениям госуправления, для использования в целях внедрения технологий ИИ для повышения эффективности и сформировать реестр национальных банков данных с открытым доступом к обезличенным данным.

Программное и аппаратное обеспечение для искусственного интеллекта

В сфере программного обеспечения предлагаются следующие мероприятия: разработка программы софинансирования совместных НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) компаний и университетов по технологиям ИИ; разработка системы налоговых льгот на НИКОР для компаний; формирование в ведущих инновационных зонах и технопарках специализированные центры коллективного пользования для разработчиков ИИ; формирование программы акселерации компаний в сфере ИИ, включающей упрощенный доступ к услугам ИКТ-инфраструктуры, услугам в сфере защиты интеллектуальной собственности и средствам проектирования микроэлектронных компонентов.

В области аппаратного обеспечения запланировано создание программы акселерации для разработчиков ИИ, включая льготный доступ к средствам проектирования микроэлектронных компонентов и финансовую поддержку производств опытных образцов чипов. Также в документе речь идет об оказании поддержки созданию: программных средств разработки систем ИИ под стандартизированные и перспективные архитектуры; отладочных и обучающих аппаратных и программных средств для формирования открытого сообщества разработчиков; полного программного стека для тензорных и нейроформных систем в составе единого стека ПО и агрегаторов по упрощенному лицензированию интеллектуальных прав на ядра и ПО для разработки.

Кроме того, в дорожной карте говорится о таких мероприятиях: организации центров коллективного пользования, обладающих оборудованием для выполнения операций по групповому тестированию, корпусированию, гибридной сборки для создания образцов конечных устройств для решения задач ИИ на базе высокоплотных конструкций; организации центров коллективного пользования для отработки решений ИИ на базе плис-прототипов перспективных микросхем или на уже созданных микросхемах; поддержка создания специальных сегментов ЦОД, построенных на базе высокоплотных аппаратно-программных комплексов, ориентированных под задачи ИИ; поддержка создания новых интерконнектов между ЦОДами и поддержка разработки новых эффективных методов охлаждения высоконагруженных вычислительных систем.

Развитие нейротехнологий

В области нейротехнологий планируется разработать программу поддержки фундаментальных научно-исследовательских работ в области, в том числе изучение структуры мозга человека и функций отдельных элементов, изучение работы нервной системы человека, нейроимиджинг и прямой двухсторонний обмен данным между мозгом и внешними устройствами.

Также предлагается разработать программу поддержки технологий в области нейропротезирования, в том числе системы инвазивных датчиков для сбора и интерпретации данных, технологии обратной передачи информации от органов чувств и технологий распознавания сложных действия и побуждений человека.

Кроме того, должна быть разработана программа поддержки технологий в области «Нейроинтерфейсы, нейростимуляция и нейросенсинг», включая технологии распознавания потребительской информации, технологии улучшения когнитивных способностей и технологии обработки и интерпретации данных о состоянии пользователя при помощи нейрофизиологических данных.

Какие результаты будут достигнуты за счет развития искусственного интеллекта в России

Авторы документа прогнозируют, что до 2030 г. в России в сфере искусственного интеллекта будет функционировать до 1 тыс. компаний. Объем выпуска продукции и услуг в данной сфере увеличится до 100 млрд руб., а объем экспорта до 50 млрд руб.

Число патентов в области искусственного интеллекта превысит 1 тыс., число стартапов также будет более 1 тыс. Объем венчурных инвестиций в капитал российских компаний в сфере искусственного интеллекта превысит $100 млн. В сфере искусственного интеллекта будет работать более 10 тыс. человек.

В области образования вузы будут ежегодно выпускать более 5 тыс. специалистов по ИИ, а вместе с ведущими компаниями будет создано более 100 магистерских программ по ИИ. Более 30% трудоспособного населения будет проходить персональные образовательные программы, охват обучающихся на всех уровнях образования образовательными программами нового поколения также превысит 30%, а доля выпускников, устроившихся по специальности после окончания учебного заведения, превысит 70%.

В области здравоохранения средняя продолжительность жизни в России вырастет до 80 лет. Доля организаций здравоохранения, использующих ИИ при оказании медицинских услуг, диагностики, инвазивных процедур, контроля качества медицинской помощи, при профилактических осмотрах превысит 30%. Доля трудоспособного населения, использующего персональные средства ИИ для самоконтроля и управления здоровья составит 3%.

В сфере госуслуг более 30% учреждений государственного управления будут предоставлять услуги населению с помощью ИИ. Также более половины компаний, использующих государственные услуги, будет получать данные услуги с помощью технологий ИИ.

Более 30% предпринимателей будет использовать в своей деятельности сервисы самопроверки на базе ИИ. Также более 30% контролирующих и надзорных органов будут использовать в своей деятельности технологии ИИ. Доля учреждений госуправления, использующих технологии ИИ, на федеральном уровне превысит 90%, на региональном уровне 50%, на муниципальном - более 30%.

В области аппаратного обеспечения будет завершена разработка отечественных высокоскоростных и энергоэффективных микропроцессоров, показатели которых будут близкими к лучшим зарубежным аналогам, и аппаратно-программной платформы для отечественной ИИ-системы. Также разработаны и выпущены на рынок первые образы чипов ИИ с готовыми инструментами отладки и комплектов ПО и интеллектуальные устройства на основе отечественных высокоплотных аппаратно-программных комплексов.

В сфере алгоритмов и математических методов будет создано более 10 центров совершенства в области ИИ, а число ведущих зарубежных исследователей в сфере ИИ, привлеченных для работы в России, превысит 100. В международных рецензируемых научных журналах не менее 3% публикаций про ИИ будут созданы с участием российских исследователей.

К 2023 г. будет создан первый ЦОД, специализированный под задачи ИИ и построенный на российских ИИ-процессорах. А к 2024 г. будут созданы общедоступные ЦОДы, специализированные под задачи ИИ. Также будут разработаны отечественные решения с облачной архитектурой, предусматривающие интеграцию с действующими информационными системами в сфере здравоохранения.

Кроме того, к 2024 г. правовое регулирование в России будет скорректировано для создания упрощенного административно-правового и нормативно-технического порядка тестирования и внедрения разработок в сфере ИИ.