Алексей Ананьев за 1000 евро продал контроль над «Техносервом»

Ананьев избавился от «Техносерва»

Один из основателей и совладельцев «Техносерва» Алексей Ананьев окончательно утратил контроль над интегратором, продав за 1000 евро кипрскую компанию Anavoya Holdings Limited, через которую последнее время владел 10,01% своего детища. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель бизнесмена.

При этом Ананьев формально остается владельцем 49,99% «Техносерва», но с лета 2018 г. его доля находится в залоге у ВТБ, и в декабре 2018 г. госбанк реализовал залог за неисполнение кредитных обязательств, забрав все права распоряжения этой долей, объяснил представитель бизнесмена. Среди них — право голосовать долей, продавать ее или передавать, добавил он.

Проданная Anavoya Holdings Limited на 99,9% выступает соучредителем ООО «Ризус-проект», которому примерно на 10% принадлежит ООО «Группа Техносерв». Оставшиеся 0,1% «Ризус-проекта» числятся за Светланой Моисеевой-Лобачевой.

Что касается ООО «Группа Техносерв» — основного юрлица интегратора, то помимо уже упомянутых проданных 10%, принадлежавших кипрской структуре, и примерно 49,99%, которые забрал себе ВТБ (были записаны на ООО «ТС-холдинг»), оставшиеся 40% с июня 2018 г. закреплены за ВТБ напрямую.

Алексей Ананьев продал последнюю долю в «Техносерве»

На момент публикации пресс-служба «Техносерва» прокомментировать CNews ситуацию не смогла.

Комментарий ВТБ



После выхода публикации с CNews связанись представители ВТБ и сообщили свое видение ситуации. «Действия Алексея Ананьева и его менеджмента довели компанию до критического финансового состояния. — отметили они. — Компания "Техносерв", находящаяся под управлением Алексея Ананьева, нарушила положения кредитного соглашения с банком ВТБ. В этой ситуации банк как кредитор и акционер для срочного урегулирования проблем компании принял решение взыскать залоги и отстранить господина Ананьева от управления "Техносервом". ВТБ занимается восстановлением бизнеса компании и рассчитывает, что "Техносерв" как один из крупнейших интеграторов на российском рынке ИТ укрепит свои позиции и нарастит долю рынка. Мы также рассчитываем, что "Техносерв" продолжит реализацию плана по развитию цифровых сервисов группы ВТБ, а также обслуживанию своих многочисленных клиентов».





«Техносерв» и братья Ананьевы

Основателями «Техносерва» являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. Долгое время братья являлись владельцами компании. У братьев были и другие активы, в частности, Промсвязьбанк, который когда-то входил в созданную ими группу «Промсвязькапитал».

В конце 2017 г. Центробанк ввел временную администрацию в Промсвязьбанке. Его было решено подвергнуть санации за счет Фонда консолидации банковского сектора. Позднее банк был национализирован и стал кредитной организацией, специализирующейся на обслуживании гособоронзаказа.

После санации Промсвязьбанка братья Ананьевы в январе 2018 г. поделили оставшиеся у них активы. Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», через который до этого контролировался Промсвязьбанк и банк «Возрождение», а Алексей получил полный контроль над «Техносервом». Перераспределение активов произошло на безденежной основе.

В июне 2018 г. группа ВТБ приобрела 40% «Техносерва». В результате ВТБ получил возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволило банку принимать участие в управлении группой. Сумму сделки стороны не разглашают. В октябре 2018 г. «Техносерв» определил состав органов управления группы, в который вошли три выходца из банков ВТБ и ВЭБ.

20 декабря 2018 г. ВТБ отстранил от управления «Техносервом» Алексея Ананьева, который до этого являлся гендиректором системного интегратора. Представители ВТБ рассказали CNews, что «Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом. Все это довело “Техносерв” до критического состояния. Кроме того, Алексей Ананьев нарушил соглашения, подписанные между акционерами и являвшиеся юридически обязывающими. В этой ситуации банк, как кредитор и акционер, для срочного урегулирования проблем компании и ее спасения, принял решение взыскать залоги и отстранить г-на Ананьева от управления бизнесом».

Впоследствии братья Ананьевы стали фигурантами многочисленных дел по искам Промсвязьбанка на сотни миллиардов рублей. Нынешнее местоположение братьев Ананьевых неизвестно, предположительно они живут в одной из европейских стран.

«Техносерв» без Ананьевых

По итогам 2017 г. в рейтинге «CNews100: крупнейшие ИТ-компании России» «Техносерв» занимал пятую строчку с совокупной выручкой в 50,8 млрд руб. Однако в марте 2019 г. CNews обнаружил, что системный интегратор рискует расстаться с несколькими миллиардами рублей и официально стать банкротом.

В частности, в январе 2019 г. против «Техносерва» был подан иск со стороны ООО «МСП Факторинг» на сумму 637,3 млн руб. Одновременно эта же организация подала иск на 302,1 млн руб. — одновременно к «Техносерв АС», основному юрлицу интегратора, и ООО «Техносерв консалтинг» (по ЕГРЮЛ, эта организация с интегратором не связана; зарегистрирована на австрийские структуры).

Также в январе 2019 г. к «Техносерв АС» был подан еще один иск — на сумму 232,3 млн руб. со стороны Промсвязьбанка. В феврале от банка последовал новый иск на 297,9 млн руб. Также в феврале иск против системного интегратора подало ООО «Управляющая компания “Сибэнергомаш”» — это был иск о банкротстве с суммой исковых требований в 1,98 млрд руб. Таким образом, общая сумма требований по перечисленным искам составила 3,45 млрд руб.

В середине июля 2019 г. стало известно, что зампред правления Пенсионного фонда Алексей Иванов был задержан по подозрению в получении взятки. Перед этим в фонде, «Техносерве» и «Редсисе» прошли обыски и выемка документов. Задержание было произведено накануне объявления тендера на развитие ключевой ИС Пенсионного фонда стоимостью 1,5 млрд руб.

