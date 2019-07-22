«Ангстрем» и ИТ-«дочка» «Ростеха» рвут на части разработчика отечественной ОС для военных

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Обложенный со всех сторон ИТ-институт «Ростеха», известный разработкой линейки ОС для военных «Заря», испытывает все новые и новые трудности. В ожидании разбирательств по семи искам о банкротстве он проиграл в суде НЦИ и «Ангстрему» — по двум крупным делам, связанным с ненадлежащим исполнением субподрядных контрактов с Минобороны. В одном из случаев работы затрагивали систему для составления очереди на получение военнослужащими жилья.

Долги ИТ-дочки «Ростеха» растут

Как обнаружил CNews, подтвержденная властями долговая нагрузка находящегося в шаге от банкротства Центрального НИИ экономики, информатики и систем управления (ЦНИИ ЭИСУ, основанный в 1969 г., с 2014 г. входящий в «Ростех», известный в том числе разработкой линейки ОС для военных «Заря») выросла еще примерно на четверть миллиарда рублей. В июле 2019 г. сразу два известных игрока ИТ-рынка России выиграли против него крупные иски в Арбитражном суде Москвы.

В частности, служители Фемиды удовлетворили претензии к институту со стороны «Национального центра информатизации» (НЦИ, через концерн «Автоматика» также входит в контур управления «Ростеха»). По решению суда ЦНИИ ЭИСУ нужно выплатить истцу 144,2 млн руб. основного долга, 2 млн руб. неустойки за просрочку оплаты выполненных работ, а также некую неустойку, начисленную на основной долг, размер которой подсчитать пока не представляется возможным (хотя и не более 14,4 млн руб.). Таким образом размер штрафных сумм составляет от 146,2 млн руб. до 160,6 млн руб.

Другим крупным истцом выступило научно-производственное объединение (НПО) «Ангстрем», которое входит в одноименную зеленоградскую микроэлектронную группу. Его претензии были выставлены на уровне 96,8 млн руб., и судьи удовлетворили их в полном объеме.

Огромные проблемы ИТ-института «Ростеха» множатся. Проиграны два иска на четверть миллиарда

Все это происходит на фоне того, что в настоящее время в Арбитражном суде Москвы рассматривается сразу семь исков о признании ЦНИИ ЭИСУ банкротом — от компаний «Т-платформы», «Рамэк-ВС» и «Авикомп сервисез», от НПП «Рубин», НПО «Русские базовые информационные технологии», воздухоплавательного центра «Авгуръ» и воронежского НИИ «Вега». Дата ближайшего заседания — 19 сентября 2019 г.

Подробности исков НЦИ и «Ангстрема»

Как следует из судебных документов, претензии к ЦНИИ ЭИСУ со стороны НЦИ относятся к ненадлежащему исполнению 155-миллионного контракта от 19 июля 2016 г. на «доработку изделия 83т633».

На сайте ЦНИИ ЭИСУ можно найти указание на то, что «изделие 83т633» — это система ресурсного обеспечения Минобороны. «С помощью этого изделия руководство военного ведомства контролирует значительную часть своей повседневной деятельности, — отмечается институтом. — Одним из продуктов изделия 83т633 является единый электронный реестр, который сегодня используется для составления очереди на получение жилья военнослужащими».

Что касается иска НПО «Ангстрем», то он относится к ненадлежащему исполнению контракта от 20 июня 2012 г. на выполнение составной части опытно-конструкторской работы с шифром «Ретранслятор-Ангстрем».

В конце 2012 г. CNews писал, что за этим шифром стоит «создание ретрансляторов связи объединенной автоматизированной цифровой системы связи на летно-подъемных средствах». На него «Ангстрему» от Минобороны было выделено 1,6 млрд руб.

Катастрофические проблемы ЦНИИ ЭИСУ

Напомним, в конце мая 2019 г. CNews стало известно, что многолетние крайне серьезные проблемы ЦНИИ ЭИСУ довели его рабочий коллектив до непосредственного обращения к Президенту России Владимиру Путину, в котором не получающие много месяцев зарплату сотрудники пожаловались на свое бедственное положение.

Сложившуюся ситуацию подписанты коллективного письма связывали с «бездарностью» непосредственного руководства и отсутствием должного внимания «Ростеха» к проблемам этого стратегического предприятия.

На тот момент институт имел кредиторскую задолженность в размере 4,45 млрд руб., счета института были арестованы ФНС или Службой судебных приставов (автоматическая невозможность участвовать в конкурсах на заключение новых контрактов), задолженность по зарплате по разным данным составляла от 106 до 120 млн руб.

По данным CNews, по итогам 2018 г. ЦНИИ ЭИСУ продемонстрировал чистый убыток на уровне 1,75 млрд руб.

Несколько фактов о ЦНИИ ЭИСУ

Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления был образован в 1969 г. Его главной задачей стало обеспечение руководства федеральных органов власти при принятии ими решений о стратегических и тактических задачах развития оборонной промышленности страны.

До 1998 г. институт находился в ведении Миноборонпрома, с 1999 по 2010 гг. — Минпромторга, затем — Минобороны. В 2014 г. был передан «Ростеху».

Сейчас организация позиционируется как общесистемный институт информационно-технологического и экономико-аналитического профиля, который действует в оборонно-промышленном комплексе и выступает ведущей организацией, осуществляющей научно-техническое сопровождение и выполнение ключевых работ по проблемам совершенствования, модернизации, развития технической основы управления и связи в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Среди продукции института — операционные системы семейства «Заря», ОС «Рассвет», аппаратно-программный модуль доверенной загрузки «Центурион», программно-аппаратный комплекс «Паутина», ПО системы мониторинга и диагностики «Аргус», ПО системы резервного копирования «Ковчег», геоинформационная система «Позиция», система оптического распознавания текста «Буквоед» и др.

До введения в отношении России в 2014 г. известных экономических санкций ЦНИИ ЭИСУ запомнился рынку «антиимпортозамещением» — переводом расчета зарплат сотрудников Минобороны с «1С» на SAP ERP HCM. В проекте принимали участие внедренцы из «Рамэк-ВС», свидетельства о чем можно было найти в их резюме на хедхантинговых сайтах.