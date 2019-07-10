Обновление Windows 10 отправляет систему в «черный экран»

Черный экран вместо рабочего стола

В результате обновления операционной системы Windows 10 до майского релиза (версия 1903) часть пользователей испытывает сложности с управлением своим компьютером по протоколу RDP (Remote Desktop Protocol) с помощью функции «Подключение к удаленному рабочему столу», встроенной в операционную систему. Об этом сообщил ресурс Softpedia.

При попытке подключения к компьютеру с последней версией Windows 10 посредством клиента служб терминалов Windows вместо рабочего стола удаленной машины пользователь может наблюдать лишь черный экран, причем мышь и клавиатура продолжают работать корректно. Как утверждают столкнувшиеся с проблемой пользователи, смена типа подключения (c Wi-FI на LAN) не помогает исправить ситуацию.

По словам специалиста Microsoft Дениса Гундарева, проблема заключается в устаревших графических драйверах, используемых на стороне машины, к которой осуществляется удаленное подключение, а также в особенностях реализации протокола RDP в новейшей версии Windows 10.

Решение проблемы

В качестве временного решения рекомендуется выполнить обновление проблемного драйвера или отключить его в «Диспетчере устройств».

Позже Microsoft планирует выпустить исправление, которое позволит динамически переключаться на программный рендер вместо аппаратного, если устаревший драйвер будет обнаружен в системе.

Обновление Windows 10 принесло пользователям очередную проблему

Скорее всего исправление выйдет в виде накопительного обновления в один из традиционных «патчевых вторников» (Patch Tuesday), – так сообщество неформально называет день выхода регулярных накопительных обновлений для продуктов Microsoft, который приходится, как правило, на второй или четвертый вторник месяца.

Другие проблемы с обновлениями Windows 10

Выход даже небольших обновлений для Windows нередко доставляет неприятности пользователям, порой способные усложнить или полностью парализовать их работу.

Так, в процессе установки масштабного обновления October Update 2018 для Windows 10, вышедшего в октябре 2018 г., система выборочно удаляла пользовательские файлы на некоторых компьютерах. Уничтожению подвергалось содержимое библиотек Windows 10: документы, изображения, видео- и аудиофайлы. Если пользователь самостоятельно не озаботился созданием резервной копии перед выполнением обновления ОС, файлы могли быть потеряны навсегда. Столкнувшись с многочисленными жалобами пользователей, Microsoft была вынуждена приостановить распространение October Update 2018 до выяснения всех обстоятельств. Вскоре компания пообещала помочь пользователям восстановить утраченные файлы.

В конце июня 2019 г. в Windows 10 версии 1809 был обнаружен баг, приводящий к многократному замедлению процесса завершения работы операционной системы в результате подключения/отключения зарядного или иного устройства с интерфейсом USB Type-C.

В начале июня 2019 г. CNews сообщал о том, что установка последних обновлений для Windows 10 приводит к отказу Internet Explorer запускаться, если провайдер поиска не задан по умолчанию.

Чуть ранее Microsoft признала наличие ошибки в накопительных обновлениях для Windows 10, которая вызывает проблемы в работе Excel.

В августе 2018 г., Microsoft начала рассылать компьютерам на процессорах AMD апдейты, предназначенные исключительно для ПК на чипах Intel. После установки обновлений AMD-компьютеры переставали загружаться, и пользователям приходилось самостоятельно реанимировать систему имеющимися в их распоряжении средствами.

Следует также упомянуть массовую проблему BSoD («синего экрана смерти») на фирменных ноутбуках Microsoft – Surface Book 2. В декабре 2018 г. владельцы таких мобильных ПК стали жаловаться на систематическое появление «синего экрана» с сообщением «SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED» после установки патча KB4467682. Удаление обновления вручную «оживляло» систему лишь в редких случаях – большинство пользователей сообщали о полном выходе Windows 10 из строя и необходимости ее переустановки.