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ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео

Бизнес Финансовые результаты Интеграция Бизнес-приложения Внедрения
, Текст: Денис Воейков
Выступая на «CNews FORUM Кейсы», вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» рассказал о завершении двухлетнего проекта по развертыванию на Западно-Сибирском металлургическом комбинате ИТ-системы сценарного планирования производства, которая даст предприятию годовой экономический эффект в 600 млн руб.

Матмоделирование с эффектом в 600 миллионов

Внедрение ИТ-системы математического моделирования производства стали на Западно-Сибирском металлургическом комбинате (ЗСМК, входит в «Евразхолдинг») дало экономический эффект около 49 млн руб. в месяц. В пересчете на год это должно принести без малого 600 млн руб. дополнительной доходности для компании. Об этом на прошедшем в июне 2019 г. «CNews FORUM Кейсы» рассказал вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов.

В системе реализовано сценарное планирование всего цикла металлургического производства, начиная от добычи руды и угля. Она рассчитывает сквозной экономический результат при том или ином изменении состава используемых для получения готового металла сырья и полуфабрикатов — при существующих ограничениях и возможностях. В месячной перспективе она оперирует 79 тыс. переменных, осуществляя необходимые расчеты за пять часов.

Как можно было заключить из презентации Натрусова, при создании системы на ЗСМК были использованы методы нелинейной оптимизации с использованием ПО GAMS (General Algebraic Modeling System, общая алгебраическая система моделирования) американского разработчика GAMS Development Corporation. В проекте принимала участие российская компания «Сапран групп» (Saprun).

Хронология проекта

Создание системы стартовал в 2017 г. Организаторы планировали завершить его в течение года, однако в реальности внедренческие работы заняли в два раза больше времени. Запуск системы в опытную эксплуатацию состоялся в апреле 2019 г., а вышеупомянутые показатели эффективности получены в мае.

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Артем Натрусов: Проект делали два года; эффект около 50 млн руб. в месяц, что есть 600 млн руб. в год, и это чистая дополнительная доходность для компании

В настоящий момент на ЗСМК идет уточнение производственных регламентов для максимизации потенциала системы. По всей видимости, полученный 600-миллионный экономический эффект в «Евразхолдинге» пределом не считают. В показанном Натрусовым корпоративном видеоролике главный специалист технического отдела рельсового производства ЗСМК Антон Борисов отмечал, что потенциальный эффект системы оценивается в районе 1 млрд руб. в год.

Некоторые подробности

По словам Натрусова в системе были созданы математические модели каждого из десятка переделов (стадий получения металла) с достаточно высокой точностью — с погрешностью в 1%.

Выступление Артема Натрусова на «CNews FORUM Кейсы»

«И дальше была создана модель, которая находит глобальный оптимум в стоимости конечного продукта, — поясняет он. — Можно купить более дешевый уголь с большим содержанием серы. Он пройдет этап обогащения, коксования, доменный цикл, превратившись в чугун, стальной цикл, превратившись в сталь; после этого мы можем применить десульфурацию, чтобы убрать лишнюю серу. Что выгоднее — покупать дешевый уголь с большим количеством серы или экономить на десульфурации дальше? Таких вопросов — множество. И человек в Excel не может это рассчитать».

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Презентация Артема Натрусова (кликните для пролистывания)

О других ИТ-проектах «Евразхолдинга», осуществляемых в рамках так называемой цифровой трансформации холдинга, можно узнать из презентации и записи выступления Артема Натрусова на «CNews Forum Кейсы».

Как прошел «CNews FORUM Кейсы 2019»

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета 2019 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» прошло в Москве 11 июня. Главной темой форума стала практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

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На «CNews Forum Кейсы» была продолжена традиция проведения открытых интервью с ключевыми спикерами

На мероприятии ИТ-лидеры России рассказали о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Программа «CNews FORUM Кейсы» включила тематические секции: «Умный город», «Банки», «Информационная безопасность», «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» и «ИТ в промышленности».

Мероприятие посетило более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На форуме прозвучало свыше 60 докладов.

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