Власти ввели электронные сертификаты на сыр и сгущенку

В России с 1 июля 2019 г. вводится электронная сертификация сгущенного молока, сливок, сливочного масла и сыров. Дата несколько раз переносилась в связи с сопротивлением игроков рынка. Питьевое молоко и мороженое будут сертифицировать с 1 ноября.



Сертификаты на сыр и сгущенку

С 1 июля 2019 г. сгущенное молоко, сливки, сливочное масло, сыры и другая готовая молочная продукция в России будет получать электронные сертификаты. Соответствующий приказ Минсельхоза размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Сертификация будет осуществляться с помощью системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

Для ряда молочных продуктов сертификация вступит в силу позже — с 1 ноября. Речь идет о питьевом молоке, мороженом и кисломолочной продукции, изготовленной промышленным способом и упакованной в потребительскую упаковку, если такая продукция сделана из молока и прошла термообработку.

Следует отметить, что сроки введения сертификации молочной продукции неоднократно сдвигались: с 1 января 2018 г. они были перенесены на 1 июля 2018 г., а потом на 1 июля 2019 г. Это было связано с противодействием производителей данной продукции.

Зачем это нужно

Россельхознадзор утверждает, что электронная сертификация поможет сократить количество фальсифицированной молочной продукции, которая в настоящий момент занимает порядка 21,6% рынка. Электронные сертификаты для готовой продукции помогут построить систему отслеживания продуктов от поля до прилавка.

Помимо этого, сертификация должна улучшить контроль качества молочной продукции, которая поставляется в детские сады, больницы, школы и другие социальные бюджетные учреждения.

В России введена электронная сертификация сгущенного молока, сливок и сыра

Россельхознадзор полагает, что электронная сертификация не приведет к росту цен на молочную продукцию.

Кроме того, с 1 июля вступают в силу новые правила предоставления информации о молочной продукции в торговых залах и на витринах — там появится надпись «Продукты без заменителя молочного жира». Это должно помочь потребителю лучше ориентироваться в ассортименте.

Система «Меркурий»

Некоторые другие виды животноводческой продукции сертифицируются с помощью «Меркурия» с 1 июля 2018 г. По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, система успела доказать свою эффективность. «Меркурий» предназначен для сертификации сельскохозяйственного сырья, некоторых готовых продуктов животного происхождения, включая мясные, молочные и рыбные, а также некоторых злаков. Россельхознадзор утверждает, что использование системы положит конец нелегальному ввозу в Россию продовольствия на сумму 1,4 трлн руб. в год.

Россельхознадзор занимается внедрением электронной сертификации животноводческой продукции с 2015 г., когда был принят закон о ветеринарии. Сам «Меркурий» начал работу в 2010 г. Разработкой системы занимается «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») в городе Владимир, который в советское время был известен как Всесоюзный научно-исследовательский ящурный институт (ВНИЯИ). При создании системы был использован язык программирования Java 6 и СУБД Oracle.