Россияне научили ИИ распознавать поддельные паспорта в темноте. Видео

ИИ Smart Engines изрядно «поумнел»

Как стало известно CNews, российская компания Smart Engines представила новую версию системы искусственного интеллекта для распознавания документов в видеопотоке и на изображениях Smart IDReader 3.0.

Новая версия поддерживает распознавание 940 типов документов, в том числе и в условиях недостаточного освещения. Перечень документов включает паспорта всех стран мира, удостоверения личности (ID-карты), водительские права, визы, карточки медицинского страхования. Теперь для каждой из стран Европы и СНГ распознаются паспорта, ID-карты и водительские права. Также расширен состав обрабатываемых документов для Австралии, Канады, Китая, Кореи, Мексики, США и Японии.

По словам разработчиков, скорость обработки изображений Smart IDReader в среднем выросла на 25%. При этом все вычисления в процессе распознавания выполняются всегда на устройстве клиента. Это может быть обычный смартфон, если Smart IDReader встроен непосредственно в мобильное приложение, сервер, настольный ПК или терминал самообслуживания.

Продукт реализован на базе фирменной ИИ-платформы Hieroglyph, разработанной специалистами Smart Engines. Платформа оптимизирована для архитектур «Эльбрус», SPARC, MIPS, ARM, x86/x64 и совместим с операционными системами МОС «Аврора» (ранее Sailfish Mobile OS RUS), Android, iOS, «Эльбрус», Linux (включая Astra Linux и «Атликс»), Windows, macOS и Solaris.

Что нового в Smart IDReader 3.0

Пользователям Smart IDReader 3.0 стала доступна возможность автоматической проверки непротиворечивости данных документа на изображениях и в видеопотоке. Проверка документа, как пояснили представители Smart Engines в разговоре с CNews, включает в себя сверку распознанных текстовых данных визуальной зоны документа и машиночитаемой зоны (MRZ) при ее наличии. Для определения действительности документа, в зависимости от его типа, выполняется сопоставление текущей даты с датой рождения, датой выдачи и сроком действия документа.

В Smart IDReader 3.0 добавлены возможности по распознаванию более 650 новых удостоверяющих документов и проверка признаков их компрометации. Повышено качество распознавания всех типов банковских карт, машиночитаемой зоны на любых документах и одномерных/двумерных штрихкодов. Для распознавания MRZ был усовершенствован алгоритм поиска текстовых строк. Развитие технологии распознавания штрихкодов было направлено на улучшение качества извлечения данных из двумерных штрихкодов AZTEC и QR, которые используются на квитанциях ЖКХ, ФНС РФ и других типовых документах, рассказали CNews в компании.

В сравнении с версией 2.0 для российских клиентов добавлено распознавание временного удостоверения личности, удостоверений прокурора и адвоката, и настроены новые формы документов для вида на жительство, военного билета и полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). По запросу страховых компаний и брокеров в Smart IDReader расширен состав распознаваемых полей в свидетельстве о регистрации ТС (СТС). В паспорте РФ повышено качество распознавания печатных штампов с регистрацией и сведениями о ранее выданном паспорте.

Для платежных решений, а также банковских сервисов мобильного и интернет эквайринга предложена возможность ввода данных карты клиента при оплате в приложении или на сайте по одной фотографии. Для этого, как пояснили CNews в Smart Engines, в серверных компонентах Smart IDReader добавлена поддержка режима распознавания данных банковских карт на отдельных изображениях, которая ранее была доступна только при работе с видео.

Платформа Hieroglyph

Платформа Hieroglyph был впервые представлена Smart Engines в марте 2018 г. На данный момент она умеет распознавать документы более 180 стран мира и поддерживает 40 языков.

Hieroglyph использует собственные наработки Smart Engines в области распознавания изображений. В основе системы лежат глубокие целочисленные нейронные сети. Для ускорения их работы, разработчики применили сепарированную архитектуру сверточных слоев и восьмибитную модель вычислений.

Чтобы экономить ресурсы, Hieroglyph генерирует компактные описания изображений, которые представляются в виде векторов многомерного метрического пространства. В этих описаниях отсеиваются искажения, которые являются следствием разной яркости освещения и ракурса съемки. По словам разработчиков, это помогает распознавать документы из видеопотока и при непредсказуемых условиях освещения.

В октябре 2018 г. CNews сообщил о внедрении разработки на базе Hieroglyph в мобильное приложение 6profis для распознавания документов работниц легальной секс-индустрии Германии.

В апреле 2019 г. Smart Engines представила кроссплатформенную программу распознавания образов танков Smart Tank Reader.

В мае 2019 г. компания анонсировала кроссплатформенный инструментарий разработчика, с помощью которого любое приложение можно наделить функциями быстрого распознавания сложных документов, а неделей позже стало известно о выходе программно-аппаратного комплекса, предназначенного для распознавания и проверки подлинности защищенных от подделки документов на базе технологий Smart Engines и компании «Интек».

Несколько фактов о Smart Engines

Smart Engines — российский разработчик систем обработки изображений и распознавания символов в видеопотоке. Компания была основана в 2010 г., но до 2015 г. работала только на зарубежном рынке. Ее штат насчитывает более 45 сотрудников из России и других стран, среди них 14 имеют ученую степень.

Генеральным директором Smart Engines является Владимир Викторович Арлазаров. Директором по научной части и соучредителем Smart Engines выступает Владимир Львович Арлазаров, сооснователь еще нескольких российских ИТ-компаний. В частности, он является основателем компании Cognitive Technologies, где с 1991 г. по 2008 г. занимал пост генерального директора.

Технологии Smart Engines используют Альфа-банк, «Почта банк», «Тинькофф банк», Рокетбанк, Dukascopy Bank SA, Совкомбанк, банк «Восточный», Локобанк, Jysan Bank, МТС, «Мегафон», «Аэрофлот», Kupibilet, ЦИАН, «Альфастрахование», группа «Ренессанс страхование» и другие.

В декабре 2016 г. система распознавания документов Smart IDReader была внесена в Реестр отечественного ПО, курируемый Минкомсвязи.

В марте 2018 г. стало известно, что Smart Engines адаптировала часть своих решений под платформу «Эльбрус» и перешла на цикл, когда новые разработки сразу создаются под отечественные процессоры, то есть не требуют последующего портирования.