«Цифровой двойник» Siemens на четверть ускорит выпуск УАЗ «Патриот»

«Цифровой двойник» на УАЗе

Внедрение технологии оцифровки выпускаемых изделий — «цифрового двойника» (от англ. Digital Twin) — обеспечит на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ) сокращение времени проектирования и конструирования машин на 20-25%. Об этом на прошедшем в середине июня 2019 г. «CNews Forum Кейсы» сообщил ИТ-директор УАЗа Евгений Ступин.

Проект «Цифровой двойник изделия», по словам Ступина, можно считать основой так называемой цифровой трансформации предприятия, запущенной на УАЗе. «Естественно, не имея продукта в цифре, говорить о какой-то автоматизации дальше, наверное, бессмысленно, — говорит он. — Мы выбрали западное решение Siemens, потому что, к сожалению, в России пока не так много аналогов этого продукта».

Топ-менеджер отмечает, что в проекте перед разработчиками были поставлены все классические для решений подобного класса задачи. Управляем электронной структурой и электронной моделью, автоматизировали ряд процессов, внедряем функциональность по управлению проектами в системе, уже внедрен опционный состав, вводится в эксплуатацию методика управление изменениями, внедрен классификатор изделий, проводим планирование эксплуатации и технического обслуживания, осуществляем цифровое моделирование техпроцесса, сформирован технологический состав изделия и отработан сквозной техпроцесс, введены технологические данные, перечисляет Ступин.

Евгений Ступин: Мы идем в сторону корпоративного рынка, и это определенный вызов для наших ИТ

Таким образом, в проекте решаются задачи, связанные с вопросами рентабельности, экономики, управления качеством, обратной связи с потребителем.

«Эта система уже сейчас доходит до производства, — указывает Ступин. — Кстати, у нас новый “Патриот” (ежегодно модифицируемый флагман завода; — прим. CNews), который будет выходить в ближайшее время, полностью разрабатывается на этой платформе».

Цифровая трансформация УАЗа

«Помимо “Патриота”, мы производим широкую гамму легкового коммерческого транспорта, — отмечает Ступин. — То есть идем в сторону корпоративного рынка, в сторону оборонных и прочих государственных заказов. И это определенный вызов для ИТ. Потому что к нам приходят клиенты и просят сделать для них уникальный автомобиль. И наша задача как бизнеса — очень быстро обработать заявку и подготовить производство к достаточно крупным партиям нужных моделей».

Тема цифровой трансформации появилась в повестке УАЗа на рубеже 2017-2018 гг. Руководство предприятия стало изучать соответствующий опыт глобальных автопроизводителей, в результате чего был сделан вывод о том, что цифровизация может помочь заводу в решении множества бизнес-задач.

Презентация Евгения Ступина (кликните для пролистывания)

«Возможности, которые мы увидели, — это расширение линейки производимых автомобилей, серийное производство специальных модификаций, сокращение времени вывода нового продукта на рынок, — вспоминает Ступин. — И естественно, это надо сделать при сохранении тех ценовых преимуществ, которые мы имеем сейчас на российском рынке».

Для запуска трансформации на УАЗе сначала был проведен сторонний тематический аудит. «Аудиторы предложили набор неких типовых процессов цифровой фабрики, — говорит топ-менеджер. — Мы из них выбрали нужные и интересные нам, сформировали пул задач. Таким образом, до 2023 г. включительно у нас теперь есть определенная стратегия, как нам двигаться с точки зрения автоматизации и так называемой цифровой трансформации»

Выступление Евгения Ступина на «CNews Forum Кейсы»



По словам Ступина, для трансформации было определено четыре основных направления: непосредственное развитие выпускаемого продукта (автомобилей), его кастомизация («чтобы каждый потребитель мог, по сути, собрать некий свой автомобиль и получить на выходе нужные ему опции»), качество продукта, повышение эффективности (производственной, экономической, управленческой и пр.).

Подробности других проектов, помимо «цифрового двойника», в рамках трансформации УАЗа (внедрении MES-системы для учета хода производства, переходе на новую систему управления качеством и др.) — с использованием продуктов «1С» и Oracle — можно узнать из презентации Евгения Ступина на «CNews Forum Кейсы» и видеозаписи его выступления

Как прошел «CNews FORUM Кейсы 2019»

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета 2019 г. «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» прошло в Москве 11 июня. Главной темой форума стала практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

На мероприятии ИТ-лидеры России рассказали о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Программа «CNews FORUM Кейсы» включила тематические секции: «Умный город», «Банки», «Информационная безопасность», «Оптимизация ИТ-инфраструктуры» и «ИТ в промышленности».

Мероприятие посетило более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На форуме прозвучало свыше 60 докладов.