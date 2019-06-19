На рынок выходят новые микроЦОДы
Все, что надо, в одном шкафу
Комплексная разработка была представлена на прошедшем недавно саммите Schneider Electric, который состоялся на территории технологического центра производителя в городе Андовер (штат Массачусетс, США). Совместное решение стало результатом длительного сотрудничества двух компаний, каждая из которых обладает глубокой экспертизой в своей области. Представленный комплекс включает в себя серию микроЦОДов NetShelter APC by Schneider Electric, которые сертифицированы Cisco для размещения внутри них вычислительной платформы Cisco HyperFlex.
На сегодняшний день доступно шесть базовых конфигураций, предназначенных для размещения оборудования различной мощности в широком диапазоне условий установки. Самое компактное решение — NetShelter CX — предназначено для офисного использования и выполнено в форм-факторе 12U звукоизолированного шкафа, есть также более вместительные и производительные модели — SX или FX, высотой вплоть до 42U. МикроЦОДы Schneider Electric содержат все элементы инженерной инфраструктуры, необходимые для размещения различного вычислительного оборудования, включая подсистемы охлаждения, бесперебойного электропитания, распределения электропитания, контроля физического доступа, а также инструменты для удаленного контроля и управления.
Плюс управляемость, минус риски
Для облегчения процесса управления комплексной инфраструктурой Schneider Electric предлагает интеграцию собственной программно-аппаратной платформы EcoStruxure с системой Cisco UCS Manager. Упомянутые модели микроЦОДов серий NetShelter CX, SX и FX протестированы на совместимость с платформой Cisco HyperFlex и готовы к установке, безопасной транспортировке и эксплуатации ИТ-оборудования. «Предварительная интеграция и тестирование комплексных решений на 7% снижают риски неисправности при поставке», – говорит Джейми Бурасса, вице-президент Schneider Edge Computing Initiative.
Как отмечают представители обеих компаний, одной из основных сфер применения интегрированного решения являются «периферийные вычисления» (Edge Computing), для которых совместная разработка Schneider Electric и Cisco может стать удобным решением, позволяющим сократить затраты заказчика на развертывание и эксплуатацию, а также минимизировать риски, связанные с обеспечением бесперебойной работы ИТ-систем, управляемостью и совместимостью оборудования.