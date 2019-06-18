Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

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19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».


19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».

Основные темы мероприятия

«Цифровая экономика»:

  • Как идет разработка «сквозных» технологий цифровой экономики?
  • Какие проекты и инициативы стали особенно успешными?
  • Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития?
  • Как идет сотрудничество государства и бизнеса в рамках программы?

Цифровизация госсектора:

  • Концепция цифрового государства: когда Россия полностью избавится от бумажного документооборота
  • Готово ли законодательство к появлению инновационных технологий?
  • Кадры для цифровой экономики: кто готовит чиновников со знанием цифровых технологий?
  • Поможет ли политика импортозамещения российским производителям «железа»?
  • Актуальные направления цифровизации госсектора

Государство как сервис:

  • Как идет цифровизация госуслуг в регионах
  • Умная энергетика на базе блокчейна
  • Станут ли государственные организации полностью цифровыми?

Законодательные инициативы:

  • Цифровой профиль: чем грозит деперсонализация данных
  • Суверенный интернет: инструменты и технологии

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии».

Приглашены для выступления:
Максим Акимов, заместитель председателя Правительства России;
Алексей Кудрин, председателя Счётной палаты России;
Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России;
Савва Шипов, заместитель министра экономического развития России;
Георгий Песчанских, Главного управления информационных технологий ФТС России;
Алексей Иванов, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Алексей Семенов, заместитель министра транспорта России;
Ирина Ганиева, директор Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК, Министерство сельского хозяйства России;
Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;
Максим Рымар, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края;
Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;
Михаил Попов, руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России;
Алексей Скляр, заместитель министра труда и социальной защиты России;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
Татьяна Матвеева, начальник Управления информационных технологий, Федеральная налоговая служба;
Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР;
Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг Москвы.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуруктур, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей

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Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n485111

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