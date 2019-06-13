«Почта России» перевела тысячи подразделений на документооборот «1С»

«Почта России» и «1С» отчитались о запуске в промышленную эксплуатацию документооборота на платформе «1С:предприятие 8», которая пришла на смену оказавшейся неэффективной для данного предприятия платформы DocsVision.

Переезд СЭД «Почты» на «1С»

Как стало известно CNews, «Почта России» ввела в промышленную эксплуатацию единую систему электронного документооборота (СЭД) на базе решения «1С:Документооборот» на платформе «1С:Предприятие 8» — взамен ранее использовавшейся системы на DocsVision российской компании «Диджитал дизайн» (Digital Design).

К новой системе подключено 36 тыс. пользователей из аппарата управления госкомпании, 86 филиалов, более тысячи обособленных структурных подразделений в стране и за рубежом.

«Ежедневно в системе регистрируют 5 тыс. новых документов, автоматизирована работа с входящей и исходящей корреспонденцией, организационно-распорядительными документами, обращениями граждан и организаций, договорными документами, коммерческими условиями, документами по закупочной деятельности, архивной документацией и другими видами документов», — отмечают в «Почте».

Для хранения и организации данных применяется свободно распространяемая СУБД PostgreSQL, работающая под управлением ОС Linux.

ЕСЭД «Почты России» интегрирована с внутренними информационными системами: Центральной базой данных кадровой информации, Информационной системой обработки обращений граждан, Системой управления судебными делами, Автоматизированной информационной системой управления заказом и др.

«Почта России» заявила о запуске в промышленную эксплуатацию документооборота на платформе «1С:предприятие 8»

На предприятии указывают, что в результате внедрения СЭД на базе «1С» на всех уровнях организационной структуры удалось сократить бумажный документооборот на 35%, снизить трудозатраты по обработке документов на 10%, время исполнения запросов по подбору документов на 50%, а также сократить сроки согласования документов, повысить уровень контроля исполнения документов и поручений.

Некоторые особенности проекта

Описывая ход проекта в июне 2017 г., замгендиректора «Почты» по ИТ и развитию цифровых сервисов Сергей Емельченков заявлял, что создаваемая СЭД имеет ряд отличий от аналогичных госсистем. «Мы хотим не классический документооборот в госорганах. Мы внедряем документооборот для поддержки бизнес-процессов, — отмечал он тогда. — Специально для нас “1С” взяла повышенные обязательства и сильно модернизирует свою систему документооборота. Думаю, скоро она будет доступна и для рынка».

Из особенностей внедрения топ-менеджер указывал на возможности параллельного редактирования документов, масштабирование на 160 тыс. имеющихся в организации ПК, интеграцию с юридически значимым документооборотом, развитие мобильного приложения.

Исполнители проекта и его стоимость

В числе исполнителей проекта Емельченков в 2017 г. назвал компании «Национальный центр информатизации» (НЦИ) и «1С-корпоративные системы управления».

По данным сайта госзакупок, подряд на «модернизацию системы электронного документооборота и предоставление прав использования ПО, необходимого для модернизации» НЦИ получил от «Почты» в августе 2016 г. со сроком исполнения работ до 22 ноября 2018 г.

Цена договора составила 194,3 млн руб. НЦИ заключил его без снижения первоначальной цены лота. Его заявка была признана конкурсной комиссией более привлекательной, чем аналогичные предложения «Техносерва», «Диджитал дизайна», «Крок инкорпорейтед» и АМТ-груп».

Как и у «Техносерва», и «Крока», заявка НЦИ была коллективной. Помимо упомянутой Емельченковым компании «1С-корпоративные системы управления», участие в ней также принял «Ланит».

Причины отказа от DocsVision

В техзадании вышеупомянутого тендера говорилось, что в аппарате управления «Почты» с 2011 г. эксплуатировалась СЭД на платформе DocsVision 4.5. «В 2013 г. был заключен договор на развитие системы по различным функциональным направлениям: общее делопроизводство и процессы согласования; архив; автоматизация процесса согласования закупочной документации с последующим заключением договоров; автоматизация формирования Реестра почтовых отправлений из СЭД; подключение филиалов к базе данных СЭД АУП; разработка и внедрение модуля для автоматизации претензионно-исковой деятельности, отмечалось в документе.

«На текущий момент зафиксирована серьезная нестабильность работы системы электронного документооборота аппарата управления, выражающаяся в снижении производительности, ежедневных инцидентах по нарушению работоспособности системных процессов и процессов согласования, — говорилось в ТЗ. — Причиной является архитектура действующей СЭД, не рассчитанная на подключенный объем пользователей. Архитектура информационной системы СЭД изначально проектировалась и разрабатывалась по принципу централизованного учета документов аппарата управления, из расчета 500-800 пользователей. В настоящее время объем работающих в СЭД пользователей увеличился в 1,6 раз, до 1300 человек».

Кроме того «Почтой» тогда была выявлена необходимость автоматизации процессов согласования внутренних документов между всеми структурными подразделениями. «С целью решения выявленных проблем и потребностей необходима значительная модернизация системы электронного документооборота, что требует пересмотра архитектуры СЭД в целом и выбора новой платформы в частности», — указывалось в заключении соответствующего раздела техзадания.