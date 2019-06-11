Созданы компактные сверхзащищенные компьютеры на российских процессорах «Эльбрус»

В России представили новые промышленные компьютеры на процессорах «Эльбрус» и «МЦСТ» с пассивной системой охлаждения. Их основная сфера применения – предприятия и производства, для которых важен высокий уровень информационной безопасности.

Отечественный продукт

Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука (ИНЭУМ, входит в концерн «Автоматика», который входит в Госкорпорацию Ростех) выпустил линейку компактных промышленных компьютеров на базе российских процессоров. Во всех ПК используются чипы «Эльбрус» и «МЦСТ-R», а сами устройства ориентированы на использование на предприятиях, где предъявляются высокие требования к защите информации.

На старте линейка компьютеров состоит из моделей ПК-1, ПК-2 и ПК-3. Все три устройства могут применяться в составе автоматизированных систем управления технологическими процессами. Дополнительное финансирование обеспечило Министерство промышленности и торговли России. Добавим, что ИНЭУМ им. И.С. Брука является учредителем компании МЦСТ, разработавшей процессоры «Эльбрус» и «МЦСТ-R»

Трио защищенных компьютеров

Компьютеры ПК-1 и ПК-2 выполнены в идентичных корпусах небольших размеров, защищенных от влаги и пыли по стандарту IP65. Разработчики также предусмотрели повышенную ударопрочность и полное отсутствие подвижных частей механизмов в составе конструкции.

Компьютер в усиленном корпусе ПК-1

Отвод тепла от нагревающихся в процессе работы компонентов компьютера осуществляется кондуктивным методом. Оба ПК работают бесшумно, и отсутствие вентиляторов, по заверениям разработчиков, увеличивает их срок службы.

Главное отличие между ПК-1 и ПК-2 заключается в выборе процессора. ПК-1 собран на базе микропроцессора «МЦСТ R1000», тогда как в ПК-2 используется «Эльбрус-1С+» с интегрированной видеоподсистемой.

Внешне ПК-2 практически не отличается от ПК-1

Компьютер ПК-3 получил иной формат корпуса – внешне данное решение напоминает классические неттопы. В данном случае корпус выполняет роль пассивной системы охлаждения, вентилятор внутри него не предусмотрен.

Фронтальная панель ПК-3

ПК-3, как и ПК-2, построен на чипе «Эльбрус-1С+». Компьютер предназначен для работы внутри помещений, и для него защита от влаги и пыли не заявлена. На торцах его корпуса расположено шесть портов USB, вход под наушники, три Ethernet-разъема, два HDMI-выхода и один линейный вход, а также квартет RS-портов.

Особенности процессоров

Чипы «Эльбрус-1С+» изготавливаются на мощностях производственного партнера МЦСТ по 40-нанометровой технологии. Для сравнения, фабрики тайваньской компании TSMC уже освоили 5 нанометров.

Процессор «Эльбрус-1С+»

Процессоры ориентированы на работу с оперативной памятью стандарта DDR3-1600, их уровень энергопотребления не превышает 10 Вт, а их единственное вычислительное ядро работает на частоте 1 ГГц. Рабочая частота интегрированного графического ускорителя составляет 800 МГц, а объем кэш-памяти второго уровня равен 2 МБ.

«МЦСТ R1000» – это разработка российской компании МЦСТ. Чип основан на архитектуре SPARC, разработанной в 1985 г. компанией Sun Microsystems. К характеристикам относятся частота 1 ГГц на четырех ядрах, техпроцесс 90 нм, 2 МБ кэш-памяти второго уровня и потребляемая мощность на уровне 20 Вт.

Дополнительные модули и контроллеры

В дополнение к основной линейке компьютеров концерн «Автоматика» представил также программируемый логический контроллер ПЛК-1, разработанный для управления промышленным оборудованием. В состав контроллера вошли два процессора «Эльбрус-1С+», способных дублировать друг друга – это сделано с целью повышения отказоустойчивости и упрощения обслуживания и ремонта.

Список новшеств «Автоматики» включает и модули МП-16.2 и МП-18, использующие процессор «Эльбрус-1С+». МП-16.2 создан в качестве дополнения к ПК-3 и выполнен в виде отдельного вычислительного модуля. Производитель сообщил о повышенной устойчивости данного продукта к долговременным вибрационным воздействиям за счет отсутствия съемных компонентов. В частности, модули оперативной и постоянной памяти в данном случае тоже распаяны на плате.

Второй модуль, МП-18, применяется для интеграции в решения с поддержкой форм-фактора COM Express type 6.

Программное обеспечение и производство

Задача по поставке всех перечисленных компьютеров, контроллеров и модулей лежит на ИНЭУМ им. И.С. Брука. Объемы первых партий на момент публикации материала раскрыты не были.

Операционная система «Эльбрус»

Все шесть устройств, вошедших в новую линейку «Автоматики», работают под управлением операционной системы реального времени «Эльбрус». Сама ОС базируется на ядре Linux, и с апреля 2019 г. она находится в свободном доступе – ее можно скачать непосредственно с сайта разработчиков.

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Все новые ПК «Автоматики» ориентированы на предприятия, как и тонкие клиенты «Эльбрус 101-РС» компании «Росэлектроника» (как и «Автоматика», входит в госкорпорацию «Ростех»). Компактные компьютеры «Эльбрус 101-РС» предназначены для организации рабочих мест в государственных ведомствах, частных компаниях и на промышленных предприятиях, и в основе лежит все тот же процессор «Эльбрус-1С+».

Компьютер «Эльбрус 101-РС»

Первая тестовая партия компьютеров «Эльбрус-101» состояла из 50 машин и была готова в июле 2017 г. Начало серийного производства этих ПК было запланировано на начало 2018 г.