Через четыре года Python заменит C и Java

Язык Python, который сейчас находится на третьем месте в рейтинге TIOBE, демонстрирует быстрый рост индекса. Составители рейтинга полагают, что через три-четыре года он возглавит рейтинг, заменив C и Java. Основной причиной роста является простота использования языка для новичков.

Python заменит C и Java

Через три-четыре года Python заменит C и Java, став самым популярным языком программирования. К такому выводу пришли составители индекса TIOBE, который оценивает популярность различных языков. Индекс рассчитывается в ходе анализа результатов поисковых запросов, которые содержат название языка, на таких порталах как Google, Blogger, Wikipedia, YouTube, Baidu, Yahoo!, Bing, Amazon и т. д.

В настоящий момент Python занимает третье место в рейтинге TIOBE с показателем 8,5%. Аналитики отмечают, что это самый высокий балл Python за все время его присутствия в рейтинге. Результат показал годовой рост на 2,77%. Сейчас Python уступает только Java и C, показатели которых равны 15% и 13,3% соответственно.

В первую десятку рейтинга также входят C++, Visual Basic .NET, C#, JavaScript, PHP, SQL и Assembly.

Напомним, Python был создан нидерландским разработчиком Гвидо ван Россум (Guido van Rossum) в 1989 г. Ван Россум официально занимает в проекте пост «великодушного пожизненного диктатора» (BDFL). Python сейчас является одним из самых широко используемых в мире языков программирования, идеальным для новичков и в тоже время нашедшим применение в масштабных проектах, в том числе YouTube, Instagram и Dropbox. Сам Гвидо как раз и работает в Dropbox, после того как в 2012 г. ушел из Google.

Другие признаки роста

Еще одним показателем популярности Python является то, что в маркетплейсе для редактора исходного кода Visual Studio Code, разработанного Microsoft, приложение Python для редактора является самым популярным — сейчас количество его установок превышает 9 млн, хотя еще в апреле их было 8 млн.

Python поднимается вверх в рейтинге TIOBE

В настоящий момент в популярной системе вопросов и ответов о программировании Stack Overflow задается больше вопросов о Python, чем о Java, который лидировал до этого. В 2018 г. Stack Overflow поставил Python на седьмое место среди самых популярных языков программирования, написания скриптов и разметки, причем в этом списке Python опередил языки C#, Ruby и PHP.

Исследование, проведенное среди 12 млн ИТ-специалистов компанией Skillsoft, показало, что общее время тренировки Python разработчиками выросло в 2018 г. на 20% по сравнению с предыдущим годом и составила 200 тыс. часов. Профильный ресурс CodingDojo поставил владение Python на второе место в списке самых востребованных работодателями навыков разработчика.

Причины роста

Основной причиной роста популярности Python составители TIOBE считают расцвет, который переживает в настоящий момент разработка ПО. Данная сфера привлекает большое количество новичков, для которых Java — это слишком подробный язык.

«Чтобы полностью понять и запустить простую программу, такую как Hello world на Java, вам необходимо знать классы, статические методы и пакеты. В C это немного проще, но тогда вы столкнетесь с явным управлением памятью. В Python это всего лишь одна строка», — поясняют аналитики.

Важным фактором роста популярности Python стало то, что компании типа Netflix используют этот язык везде, где только возможно — для создания алгоритмов рекомендаций, управление сетями распространения контента и автоматизации функций безопасности. Сам по себе Python становится более гибким и полезным во многом благодаря популярным библиотекам, таким как TensorFlow и Numpy.