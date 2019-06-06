Google покупает стартап за $2,6 млрд, чтобы догнать Amazon и Microsoft в облаках

Google решила купить разработчика ПО в сфере аналитики больших данных, чтобы дополнить его продуктом собственный аналитический сервис. Стоимость сделки составит $2,6 млрд. В настоящий момент Google третья на облачном рынке, и перед ней стоит задача догнать Amazon и Microsoft.

Покупка Looker

Google намерена купить американскую компанию Looker, которая занимается разработкой ПО в сфере аналитики больших данных. Как сообщила Google, стоимость сделки составит $2,6 млрд наличными. Сделку предполагается закрыть до конца 2019 г.

В числе прочих облачных инструментов у Google есть собственный сервис анализа больших наборов данных BigQuery, достаточно привлекательный для клиентов, но имеющий некоторые пробелы. Глава облачного подразделения Google Томас Куриан (Thomas Kurian) сообщил в беседе с Reuters, что для компании имеет смысл удвоить усилия в данном направлении, чтобы ликвидировать эти пробелы.

С этой точки зрения Looker является комплементарным бизнесом, который даст Google возможность завершить формирование собственной аналитической базы, отметил Куриан. «Эта комбинация обеспечивает комплексную аналитическую платформу для подключения, сбора, анализа и визуализации данных в облаке Google, Azure, AWS, локальных базах данных и приложениях независимых поставщиков ПО», — отметил он.

У Looker и Google Cloud насчитывается более 350 общих клиентов из таких отраслей как медиа, здравоохранение и финансы. Гендиректор Looker Фрэнк Бьен (Frank Bien) продолжит руководить проектом и будет отчитываться непосредственно перед Курианом.

Облачная стратегия Google

Это первое крупное приобретение облачного подразделения Google с тех пор, как его возглавил Куриан, и самая крупная покупка всей Google со времен приобретения Nest за $3,2 млрд в 2014 г.

В настоящий момент облачное подразделение Google занимает третье место среди лидеров мирового облачного рынка, значительно уступая Amazon и Microsoft по объему выручки от аренды инфраструктуры и различных инструментов для бизнеса.

Google намерена диверсифицировать бизнес, нарастив не-рекламную выручку

Когда в конце 2018 г. Куриан сменил Диану Грин (Diane Greene) на посту руководителя облачного подразделения Google, перед ним была поставлена задача отвоевать у Amazon и Microsoft долю рынка, пишет Forbes. Облачный рынок важен для Google потому, что компания желает диверсифицировать бизнес и увеличить процент доходов, которые поступают не от рекламы. В настоящий момент на рекламу приходится около 85% выручки Google.

Чем занимается Looker

Основанная в 2012 г., Looker привлекла более $281 млн венчурного капитала и в 2018 г., во время последнего инвестиционного раунда, была оценена в $1,6 млрд. В числе прочих в Looker инвестировал частный фонд CapitalG, принадлежащий Alphabet, материнской компании Google.

Штат компании насчитывает около 800 человек, штаб-квартира находится в Санта-Круз в Калифорнии. Looker занимает 34 место в рейтинге Forbes 2018 Cloud 100. В конце 2018 г. у компании насчитывалось более 1,6 тыс. клиентов, а выручка превышала $100 млн при годовом росте на уровне 70%. В число ее клиентов входят такие компании как IBM и Red Bull.

ПО, которое разрабатывает Looker, представляет собой инструмент для визуализации и исследования данных. Продукт конкурирует с такими решениями как Tableau и Microsoft Power BI.