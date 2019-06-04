Музей основателя «Техносерва» закрыли из-за ареста картин по решению суда

Музей, основанный бывшим совладельцем Промсвязьбанка — сооснователем и совладельцем «Техносерва» Алексеем Ананьевым, закрыт на неопределенное время в связи с арестом картин в качестве обеспечительной меры по иску Промсвязьбанка. Сумма иска составила 282,2 млрд руб., ответчиками выступают бывшие владельцы банка Алексей Ананьев и его брат, а также еще 11 лиц.

Закрытие музея

Институт русского реалистического искусства (ИРРИ), основанный бывшим совладельцем Промсвязьбанка — сооснователем и совладельцем «Техносерва» Алексеем Ананьевым, приостановил свою работу. На его сайте появилось следующее сообщение: «Музей закрыт на неопределенное время. Приносим извинения».

Одновременно была закрыта временная выставка «Пора разобраться!», темой которой стала дружба искусствоведа Александра Каменского с художниками Марком Шагалом и Мартиросом Сарьяном. Выставка включает в себя материалы из архива Каменского. О ее закрытии сообщила арт-директор ИРРИ Надежда Степанова в беседе с изданием «Афиша».

Как пояснила Степанова, музей и выставка были закрыты потому, что суд наложил обеспечительные меры на здание музея и на часть находящихся в нем картин. Напомним, в конце мая 2019 г. на имущество братьев Алексея Ананьева и Дмитрия Ананьева, а также еще ряд ответчиков на общую сумму в 282,2 млрд руб. был наложен арест — суд избрал данную меру, чтобы обеспечить иск санированного Промсвязьбанка к своим бывшим владельцам.

ИРРИ начал работу в 2011 г. В управлении музея, помимо прочего, находится собрание предметов искусства, принадлежащее Алексею Ананьеву. Оно насчитывает более 6 тыс. произведений русского искусства XIX-XX вв. Музей находится в здании бывшей котельной ситценабивной фабрики Цинделя на Дербеневской набережной в Москве. Реставрацией фабрики в конце 2000-х гг. занималась компания «Промсвязьнедвижимость», превратившая комплекс фабричных построек в бизнес-квартал.

Иск Промсвязьбанка

Напомним, в декабре 2018 г. Промсвязьбанк подал иск на 282,2 млрд руб. против Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые в прошлом являлись его основными владельцами, а также против бывшего менеджмента банка.

В общую сумму иска вошли убытки Промсвязьбанка от нескольких сделок, обнаруженные временной администрацией Центробанка, в размере 194,2 млрд руб., а также 88 млрд руб. финансовой помощи, предоставленной Промсвязьбанку. Банк был санирован 15 декабря 2017 г., и на его спасение ЦБ выделил 245 млрд руб. Дополнительные 25 млрд руб. до конца 2019 г. передаст Росимущество — новый акционер банка.

Сооснователь «Техносерва» Алексей Ананьев

Кроме братьев Ананьевых ответчиками по иску проходят зампред правления Промсвязьбанка Андрей Жупанов, зампреды правления Алексей Иодко, отвечавший за HR, Владимир Мамакин, контролировавший финансовый блок, Татьяна Волошкина, которая отвечала за работу с вип-клиентами, бывшие руководители малого бизнеса и корпоративного блока Владимир Шаталов и Евгений Козеренко, глава департамента проектного финансирования Александр Афанасьев и руководитель блока финансовых рынков Дмитрий Иванов.

Также в число ответчиков попала нидерландская Promsvyaz Capital B. V. — через эту структуру братья Ананьевы владели Промсвязьбанком. 282,2 млрд руб. — это общая сумма претензий ко всем ответчикам.

За день до подачи иска — 20 декабря 2018 г. — ВТБ отстранил Алексея Ананьева от управления «Техносервом». Ананьев был гендиректором (а также, наряду со своим братом Дмитрием, и основателем) системного интегратора. Напомним, в июне 2018 г. группа ВТБ закрыла сделку по приобретению 40% акций «Техносерва». Акции были переданы ВТБ из личной доли Ананьева. При этом Ананьев продолжил владеть ООО «Группа Техносерв» на 60% через различные структуры.

Другие иски

В марте 2019 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил другой иск Промсвязьбанка к Алексею и Дмитрию Ананьевым — на 66 млрд руб. В своем иске банк требовал отменить все сделки, совершенные бизнесменами за день до своей санации — в общей сложности их насчитывалось около 30. Представители Промсвязьбанка говорили в суде, что заключение всех этих сделок преследовало единственную цель — вывести из банка денежные средства.

Примерно в то же время был удовлетворен третий иск Промсвязьбанка, ответчиками в котором выступали компании Promsvyaz Capital, Peters International и Fintailor. Сумма взыскания составила 8,25 млрд руб. Таким образом, банк уже отсудил у бывших владельцев более 74 млрд руб.