Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Порог входа перевалил за миллиард

CNews опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-компаний по итогам 2018 г. Их совокупная выручка увеличилась на 11% и достигла ₽1287 млрд. Порог входа в CNews100 в 2018 г. повысился на 42%, преодолел отметку в ₽1 млрд и составил ₽1035 млн. 63% выручки 100 крупнейших российских ИТ-компаний получили благодаря оказанию ИТ-услуг.

Крупнейшие ИТ-компании

Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2018 г. составила ₽1287 млрд. По сравнению с 2017 г. она увеличилась на 11,2%. Относительная стабильность курса рубля к доллару (в 2018 г. он сократился всего на 7%) привела к стабилизации роста выручки в долларах – после прошлогоднего скачка сразу на 12,6% в 2018 г. она увеличилась на 3,7%. Порог входа в CNews100 в 2018 г. повысился на 42%, преодолел отметку в ₽1 млрд и составил ₽1035 млн. Таким образом, рынку удалось преодолеть стагнацию прошлых лет и возобновить рост.

64% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга – НКК, «Ланит», Epam, Softline, «Лаборатория Касперского» и другие. На долю топ-20 приходится 79% совокупной выручки. Доли топ-10 и топ-20 стабильны на протяжении всего периода формирования CNews100, несмотря на периодическое исчезновение из него крупнейших игроков. Это говорит о том, что их место моментально занимают «соседи» по рейтингу.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018

№ 2018 №2017 Название компании Город (расположение центрального офиса) Сфера деятельности Совокупная выручка компании в 2018 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2017 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2018/2017, в % Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2018 Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2017 г. Рост числа сотрудников компании 2018/2017, в % Выработка на человека в 2018 г., тыс.руб. Аудитор, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности компании Предоставлено подтверждение выручки 1 1 НКК Москва Группа компаний 207 948 225 189 244 079 10% 3 965 4 105 -3% 52 446 Городской центр экспертиз, СТС Аудит, Бейкер Тилли Рус, МАК Столыпинъ, Аудит и право альянс консалтинг, ПрайсвотерхаусКуперс Аудит, Тилинтаркастус, Террафинанс 2 2 Ланит Москва Группа компаний 164 241 330 137 073 000 20% 8 540 7 749 10% 19 232 3 3 Epam* Ньютаун, США ИТ-услуги 115 255 716 84 604 631 36% 26 760 22 998 16% 4 307 Deloitte&Touche LLC 4 4 Softline Москва ИТ-услуги 94 820 000 71 680 886 32% 4 500 4 300 5% 21 071 Ernst&Young 5 7 1С** Москва Разработка ПО 51 400 000 42 700 000 20% н/д н/д н/д н/д 6 8 Лаборатория Касперского* Москва Разработка ПО 45 404 040 40 714 340 12% н/д н/д н/д н/д 7 9 ITG (INLINE Technologies Group) Москва ИТ-услуги 39 420 000 38 236 000 3% 2 505 2 653 -6% 15 737 KPMG 8 13 Ростелеком (1) Москва ИТ-услуги 36 900 000 26 000 000 42% н/д н/д н/д н/д Ernst&Young LLC да 9 10 Ай-теко Москва ИТ-услуги 34 569 741 30 707 270 13% 3 008 2 865 5% 11 493 10 – Газпром Автоматизация*** Москва ИТ-услуги 34 152 834 16 263 469 110% н/д н/д н/д н/д да

Источник: CNews Analytics, 2018 Перейти к полной таблице

Численность персонала российских ИТ-компаний по итогам 2018 г. выросла в среднем на 16%.

Сегментация рынка

63% выручки 100 крупнейших российских ИТ-компаний получили благодаря оказанию ИТ-услуг. Доля этого сегмента в последние годы стремительно растет – по сравнению с 2017 г. она увеличилась на 20%. Доля разработки программного обеспечения по сравнению с 2017 г. сократилась почти вдвое – с 30% до 14%. Причина в том, в последние годы заказная разработка ПО стала практически неотделима от оказания ИТ-услуг, а сегмент коробочных программных продуктов развивается слабо.

Существенные изменения произошли в отраслевой сегментации выручки участников рейтинга. Если в 2017 г. около 36% было сформировано за счет контрактов с государственным сектором, то в 2018 г. на долю госзаказчиков пришлось 19%. Нельзя не отметить, что в 2016 г. доля госсектора составляла 25%, то есть в 2017 г. этот показатель аномально вырос. Однако даже в сравнении с 2016 г. доля госзаказчиков в выручке CNews100 сократилась.

Конечно, это в определенной степени связано с отсутствием в рейтинге компании «Техносерв», которая ранее занимала пятую строчку и являлась одним из крупнейших ИТ-поставщиков для государства. Кроме того, в кризисной ситуации, которая наблюдалась в России в предшествующий период, именно госзаказ зачастую был единственным стабильным источником дохода для компаний. Но ключевым фактором, по-видимому, является активное участие в крупных госпроектах госкомпаний, которые, однако, пока не подают данные в CNews100.

Доля региональных компаний в суммарном показателе CNews100 в 2018 г. увеличилась на 2% по сравнению с 2017 г. и составила 7,4%.

Российские разработчики

Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2018 г. составил ₽580 млн, что существенно ниже, чем в 2017 г. (₽725 млн).

CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2018





№ Название компании Город (расположение центрального офиса) Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2018 г., с НДС, ₽тыс. Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2017 г., с НДС, ₽тыс. Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании, % Продукты собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) 1 1С* Москва 51 400 000 42 700 000 100% Решения под торговой маркой 1С 2 Лаборатория Касперского** Москва 45 404 040 40 714 340 100% Решения под торговой маркой Kaspersky 3 ЦФТ (Центр Финансовых Технологий) Москва 16 445 791 15 191 191 66% Решения под торговыми марками ЦФТ, Золотая Корона, Faktura.ru, КартСтандарт 4 СКБ Контур Екатеринбург 13 400 001 10 900 000 100% Решения под торговой маркой Контур 5 Nexign (Петер-Сервис) Санкт-Петербург 7 066 838 2 401 606 50% Продукты Nexign Network Monetisation Suite 6 Атол Москва 5 850 670 10 211 520 69% Облачное решение АТОЛ Сервис; Frontol 6, Frontol 5, Frontol Simple, Frontol Alco Unit, Frontol xPOS 7 Ланит Москва 4 177 156 6 558 000 2,5% Заказная разработка 8 Инфотекс Москва 3 641 188 н/д 89,7% Решения под торговыми марками ViPNet 9 Код безопасности (1) Москва 4 045 000 3 930 743 100% Решения под торговыми марками Secret Net Studio, Континент, vGate, Secret MDM, Jinn и др. 10 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 3 744 900 3 632 420 9,5% Заказная разработка

Источник: CNews Analytics, 2019 Перейти к полной таблице

Основная причина – исчезновение из рейтинга Luxoft и «Сбербанк-Технологии» (о причинах было сказано выше), а также Epam, в которой CNews пояснили, что на сегодняшний день заказная разработка ПО и консалтинг настолько тесно переплетаются в бизнесе компании, что выделить выручку от услуг по разработке практически невозможно.