Huawei купила российского разработчика систем распознавания лиц

Компания Huawei стала владельцем всех активов российской компании «Вокорд», с 1999 г. занимающейся разработкой и интеграцией систем идентификации личности посредством распознавания лиц. Один из алгоритмов компании в 2016 г. оказался лучшим в сравнении с разработками Google. Сумма сделки не раскрывается.

Китайские инвестиции

Компания Huawei стала полноправным владельцем российской компании «Игл софтлаб», которая ранее приобрела патенты на программное и аппаратное обеспечение в сфере распознавания лиц, принадлежавшие компании «Вокорд». Этот актив, сообщают «Ведомости», теперь тоже входит в собственность Huawei.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, совладельцами «Игл софтлаб» стали российское представительство Huawei, компания «Технокомпания Хуавей» и гонконгская фирма «Хуавэй диджитал технолоджиз ко., лимитед».

Все подробности о проведенной сделке на момент публикации материала известны не были, в том числе и точная сумма, которую Huawei заплатила за «Игл софтлаб» и патенты «Вокорда». Сама сделка была проведена 17 мая 2019 г. По данным издания, китайский вендор оценил «Вокорд» и все его наработки в $40-50 млн.

Патенты и кадры

Компания «Игл софтлаб» была открыта сравнительно недавно, в декабре 2018 г., а ее учредителями стали Любовь Кадейшвили (доля в компании 23,6%) и Владимир Кузьмичев (6,43%). Такие же фамилии носят технический директор и сооснователь «Вокорда» Алексей Кадейшвили и совладелец компании Вячеслав Кузьмичев.

Российские технологии распознавания лиц перешли во владение китайцам

Между «Игл софтлаб» и «Вокордом» прослеживается и другая связь – в список акционеров «Игл» после ее учреждения вошло несколько совладельцев и даже сотрудников «Вокорда». В списке числился и действующий генеральный директор «Вокорда» Олег Генин.

Как сообщается, «Игл софтлаб» принадлежали не одни только права на патенты «Вокорда». Фактически, она также владела оборудованием компании, к тому же после сделки в нее перешла значительная часть работников «Вокорда». Согласно информации с официального сайта компании, на июнь 2019 г. «Вокорду» принадлежали, в общей сложности, 11 патентов в области технологий распознавания лиц. По данным «Ведомостей», в апреле 2019 г. компания подала заявление на отчуждение прав на эти патенты, однако не указала, в чью конкретно пользу.

Интерес Huawei

Компания Huawei, в мае 2019 г. оказавшаяся в центре торговой войны в США и пережившая серию ударов со стороны международных ассоциаций, начала интересоваться наработками «Вокорда» еще в январе 2019 г. По информации «Коммерсанта», сумма приобретения на тот момент могла составить от $20 млн до $45 млн, но представители Huawei информацию о возможно готовящейся сделке не подтвердили. Причины, по которым технологии «Вокорда» так заинтересовали Huawei, представители компании тоже не раскрыли.

История «Вокорда»

Компания «Вокорд» была учреждена в 1999 г., и идентификация личности путем распознавания лиц стала главной сферой ее деятельности с момента основания. В частности, компания занимается разработкой и производством систем видеонаблюдения и биометрической идентификации с использованием искусственного интеллекта.

Алгоритмы «Вокорда» в действии

«Вокорд» является резидентом фонда «Сколково», через фонды «С-групп венчурс» и «Лидер-инновации» получает инвестиции, в том числе от фонда фондов РВК. Системы ее разработки применяются и для фиксации нарушения правил дорожного движения, а также в аналитике транспортных потоков. По данным самой компании, в настоящий момент ее продукция используется более чем в двух тыс. проектов – как частных, так и государственных. При этом 70 из них как российских, так и зарубежных, относятся к классу «Безопасный город».

В сентябре 2016 г. алгоритм идентификации лиц DeepVo1, разработанный «Вокордом», был признан лучшим в мире по версии мировой экспертной онлайн-площадки MegaFace. По итогам тестов алгоритм DeepVo1 распознал правильно 75,127% лиц, добившись более высокого результата даже в сравнении с алгоритмами Google.

Еще одним из недавних достижений компании стал комплект инструментов разработчика ПО (SDK, software development kit) для Android, который содержит программные компоненты и средства разработки приложений с функцией распознавания лиц. Продукт получил название Vocord Android SDK, и в нем используется все тот же алгоритм Vocord DeepVo1. Ключевой особенностью Vocord Android SDK стала возможность распознавания лиц без подключения к интернету.