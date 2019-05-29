Суперсистема единого управления госданными России появится в 2022 году

В 2022 г. в России должна заработать национальная система управления данными, где будут собраны сведения из различных государственных информационных ресурсов. Уже в 2019 г. будет проведен эксперимент по автоматизации формирования избирательных списков и созданию цифрового профиля гражданина.

Национальная система управления данными

Национальная система управления данными (НСУД) будет запущена в 2022 г., а к концу 2019 г. будет завершена подготовительная работа по ее созданию. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. На встрече была рассмотрена «дорожная карта», то есть концепция создания и функционирования системы, рассчитанная на три года. Стенограмма заседания приводится на сайте Правительства России.

Премьер пояснил, что для запуска НСУД необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, провести специальный эксперимент и протестировать инфраструктуру. Также он отметил, что совместно с ЦИК будет проведена апробация механизма электронного голосования — возможно, уже в сентябре 2019 г. в единый день голосования.

Что будет храниться в системе

Как пояснил премьер, в НСУД будет собрана информация из различных государственных систем, реестров и баз данных, которых в России насчитывается около 800. Там будут представлены сведения из Федерального регистра населения, Единого государственного реестра юридических лиц, реестра недвижимости, реестра транспортных средств, а также сведения о паспортах граждан России, сведения системы обязательного пенсионного страхования и т. д.

«При этом — хочу особо подчеркнуть — мы не планируем физически объединять существующие базы данных, да это и не нужно, главное, чтобы они были совместимы и не требовали при заходе в одну базу данных длительной верификации, для того чтобы восприниматься в другой базе данных», — ответил премьер.

Присутствующий на заседании глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что на сегодняшний день в государственных информационных системах хранится более 80 ПБ данных, а в ближайшие пять лет этот объем должен вырасти в два раза. Например, только в Едином государственном реестре недвижимости в настоящий момент насчитывается более 300 млн записей.

Зачем это нужно

По словам Медведева, создание национальной системы управления данными поможет решить несколько проблем, актуальных в настоящее время для государственных информационных систем. Например, в этих системах недостаточно быстро обновляются данные, в результате они не всегда совпадают с реальностью. НСУД даст возможность следить за достоверностью, актуальностью и непротиворечивостью данных различных государственных информационных ресурсов. Это особенно важно в свете того, что на основании этих данных принимаются управленческие решения.

Власти сообщили дату запуска национальной системы управления данными

Носков подтвердил, что возможность принятия управленческих решений на основе данных информационных систем пока что реализована теоретически, но не практически. Это несмотря на то, что девять лет назад была запущена система межведомственного электронного взаимодействия, через которую в 2018 г. прошло более 32 млрд транзакций.

НСУД позволит оперативно получать сведения из разных баз данных, что сделает более комфортным и быстрым для граждан процесс сбора документов, например, для продажи дачи или автомобиля, отметил премьер. Таким образом будет решена проблема разрозненности сведений и ускорен обмен данными между госструктурами.

Носков акцентировал внимание на проблеме доступа к данным в информационных системах различных ведомств. Этот доступ регулируется отдельными соглашениями, общих правил здесь нет. В результате отсутствует достоверная информация о составе и структуре этих данных.

Как пояснил Носков, благодаря новой системе работа с госданными станет доступна «широкому кругу пользователей».

Что будет сделано

Минкомсвязи совместно с Аналитическим центром при правительстве, Минэком и Минфином намеревается провести аудит информационных систем госорганов. Для систем будут разработаны планы развития, также будет проведена модернизация. Это даст возможность понять, в каких системах будут находиться эталонные данные, и привязать к ним все остальные системы.

«Сегодня конкретный человек в разных информсистемах идентифицируется по-разному, — отмечает Константин Носков. — Например, в системе ГИБДД — по номеру водительского удостоверения, как налогоплательщик — по ИНН, для пенсионного учета — по СНИЛС, во многих системах — по номеру общегражданского паспорта, который еще и меняется несколько раз за жизнь. И качественно сшить все это практически нереально. То же самое и с другими базовыми идентификаторами».

Носков пояснил, что фактически НСУД будет представлять собой MDM-платформу, то есть систему управления эталонными данными. Она будет следить за изменениями эталона и передавать сведения об этом другим системам. НСУД будет определять формат хранения данных, их структуру и состав, а также кто хранит эталонные данные, и кто имеет доступ к ним и к другой информации.

Правительственный эксперимент

Носков сообщил, что в 2019 г. в рамках работы над НСУД будет проведен эксперимент по пяти направлениям. Одним из них станет формирование федерального регистра избирателей. Этот процесс нуждается в автоматизации, поскольку в настоящий момент данные попадают в регистр благодаря физической передаче машиночитаемых или бумажных носителей. Органы местного самоуправления принимают такие носители от нескольких ведомств и сводят данные воедино. На это отводится до 90 дней.

Вторым направлением эксперимента станет создание цифрового профиля гражданина.

Третьим — эксперимент с Федеральной информационной адресной системой (ФИАС). В настоящий момент адресная информация присутствует в базах Росреестра, ФНС, Росстата, Росавтодора, Минюста и муниципалитетов. Эксперимент должен обеспечить актуальность и однозначность этой информации.

Четвертое направление эксперимента посвящено формированию паспортов муниципальных образований по данным информационных ресурсов Росстата, Федерального казначейства, ЦИК и Минэкономразвития. Эксперимент должен пройти как минимум в трех пилотных регионах.

В рамках пятого направления будет создана цифровая аналитическая платформа, с помощью которой планируется снизить отчетную нагрузку и упростить процесс сбора статистических данных бизнесом и населением. Предполагается создать единое информационное пространство сбора статистической отчетности Росстата и Минсельхоза, где данные не будут повторяться.

Носков отметил, что первые результаты эксперимента ожидаются к концу 2019 г. Полностью эксперимент планируется завершить до II кв. 2020 г.