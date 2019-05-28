Хроники торговой войны: поставщик Apple потратит $1 млрд, чтобы производить компоненты iPhone не в Китае

Один из крупнейших поставщиков Apple — тайваньский Pegatron — намеревается вложить до $1 млрд в запуск нового производства в Индонезии. На индонезийской фабрике будут производиться чипы для iPhone, а в будущем, возможно, и компоненты для MacBook. В связи с обострением торговой войны между США и Китаем поставщики Apple начинают переносить производство компонентов для американской компании в другие страны.

Планы Pegatron

Тайваньская компания Pegatron намерена инвестировать от 10 до 15 трлн рупий (примерно от $695 млн до $1 млрд) в фабрику по сборке чипов для iPhone, расположенную в Индонезии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя индонезийского министра промышленности Варсито Игнатиуса (Warsito Ignatius). Компания уже составила соответствующее письмо о намерениях, отмечает издание.

Фабрика расположена на острове Батам на севере Индонезии в индустриальном парке Batamindo. Pegatron будет осуществлять сборку совместно с индонезийской компанией PT Sat Nusapersada. Сотрудники Batamindo сообщили Reuters, что приготовления к запуску производства уже идут.

Изначально Pegatron говорил, что речь идет о производстве чипов, но потом уточнил, что будет заниматься «сборкой чипов для смартфонов Apple, а исходные компоненты будут импортироваться». Производство чипов для смартфонов Pegatron на данный момент не осуществляет. По словам Игнатиуса, фабрика на Батаме может быть использована и для производства компонентов MacBook, но не в краткосрочной перспективе.

Перенос производства из Китая

За несколько дней до этого ресурс Digitimes писал, что уже в июне 2019 г. Pegatron и PT Sat Nusapersada начнут сборку MacBook и iPad в Индонезии. Местный индонезийский ресурс DetikInet высказывал предположение, что производство решили организовать в Индонезии, а не во Вьетнаме, в связи с наличием в стране большего количества потенциальных работников. О том, что Pegatron намеревается создать производственные мощности в Индии, Индонезии или Вьетнаме, первой в январе 2019 г. сообщала газета The Financial Times.

Президент Pegatron Эс Джей Ляо (SJ Liao) подтвердил январские слухи, объяснив появление у своей компании таких планов торговой войной между США и Китаем. Последовавшая за этим эскалация конфликта со стороны администрации президента США Дональда Трампа (Donald Trump) — в том числе ограничения, наложенные на китайскую Huawei — заставила Pegatron поторопиться с переносом производства компонентов для Apple за пределы Китая.

Поставщики компонентов для техники Apple переносят производство за пределы Китая

Pegatron не единственный из ключевых поставщиков Apple, который собирается перенести производство компонентов для американской компании в другие страны. В апреле 2019 г. Foxconn сообщил, что намерен начать массовое производство iPhone в Индии уже в этом году. В Китае Foxconn является крупнейшим частным работодателем, пишет South China Morning Post.

Последствия войны для Apple

Несколько дней назад финансовый конгломерат Goldman Sachs предупредил, что из-за торговой войны США с Китаем Apple может потерять 29% глобальной прибыли. Аналитики Goldman Sachs полагают, что после санкций, наложенных на Huawei, китайское правительство захочет нанести ответный удар, и самой очевидной целью является Apple.

По данным ресурса Business Insider, инвесторы Apple всерьез рассматривают возможность того, что Китай запретит продажу iPhone и другой техники Apple на своей территории. В этом случае годовая прибыль Apple уменьшится на $15 млрд. На Китай приходится примерно 17% выручки Apple, но при этом страна является источником 29% прибыли, поскольку продажи на этом рынке отличаются высокой маржинальностью — на уровне 45%.

Goldman Sachs рассматривает также сценарий, при котором Китай запретит Apple производить свою технику на его территории. Но риск этого невелик, считают аналитики, в связи с уроном, который такое решение нанесет китайской экономике.