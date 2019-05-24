Топ-менеджер «дочки» «Ростеха» вложил $1 млн в компанию выходцев из «Прогноза»

Основатель «Барс груп», совладельцем которой выступает госкорпорация «Ростех», вложил $1 млн в новую компанию «Тривиум». Она создана выходцами из «Прогноза» и будет разрабатывать решения класса Enterprise Perfomance Managment (EPM).

Инвестиции в команду выходцев из «Прогноза»

Как стало известно CNews, снователь и гендиректор «Барс груп» Тимур Ахмеров инвестировал в новую ИТ-компанию «Тривиум». Об этом CNews рассказал сам Ахмеров и подтвердил представитель «Тривиум».

Компания «Тривиум» основана выходцами из другой ИТ-структуры — «Прогноза» — Денисом Милюковым и Алексеем Мурашовым. Что касается «Прогноза», то это пермский разработчик ПО для корпоративного сектора. В настоящее время компания проходит процедуру банкротства. Милюков в «Прогнозе» был директором по работе с партнерами и ключевыми клиентами, Мурашов курировал работу департамента внедрения систем в корпорациях и холдингах.

Ахмеров получит в «Тривиуме» долю в 75%, размер его инвестиций составит $1 млн. «Тривиум» будет разрабатывать ИТ-решения для корпоративного сектора, в частности, единую корпоративную платформу под брендом 3V, относящуюся к классу Enterprise Perfomance Managment (EPM). 3V станет обеспечивать планирование, анализ и повышение качества управления и оптимизации ключевых бизнес-процессов компании: операционная и проектная деятельность, производство, финансы, продажи, маркетинг, кадры и пр.

В ходе проходящей в Иннополисе (Татарстан) конференции ЦИПР (Цифровая индустрия промышленности России) «Барс груп» договорились о технологическом партнерстве с «Тривиумом». 3V будет поставляться и как отдельный проприетарный продукт, и в тесной интеграции с Alpha BI — разработанной «Барс груп» технологической платформой для построения управленческой отчетности и аналитики.

Тимур Ахмеров вложил в ИТ-стартап $1 млн

Поставка единого стека программных решений «Барс груп» и «Тривиум» будет происходить на основе возмездной лицензии. Относительно возможного конфликта интересов Ахмеров заявил, что контракт с «Ростехом» не запрещает ему инвестировать в сторонние проекты. В том числе основатель «Барс груп» имеет свои интересы в сельскохозяйственном бизнесе.

Почему у «Тривиума» есть перспективы за рубежом

3V будет обеспечивать обработку и анализ больших данных на основе гибкой масштабируемой модульной мульти-сервисной архитектуры, уточнили в «Тривиуме». Первая версия продукта будет выпущена в III квартале 2019 г. При разработке продукта станет использоваться опыт, который команда «Прогноза» получила за 15 лет работы с ведущими госкорпорациями и холдингами России и за рубежом, пояснил Денис Милюков.

Ахмеров считает, что в России аналогов 3V нет. В мире существуют схожие продукты, но 3V будет иметь преимущества в части скорости работы, простоты использования (для работы достаточно минимального обучения без необходимости владения навыками программирования) и удобства пользовательского интерфейса и опыта.

Партнерство между «Барс груп» и «Тривиумом»

Основанный в Татарстане «Барс груп» позиционирует себя в качестве разработчика ПО для корпоративного и государственного сектора. Несколько лет назад госкорпорация «Ростех» в лице своей «дочки» — «Национального центра информатизации» (НЦИ, также зарегистрирована в Татарстане) — вошла в число его совладельцев. Изначально НЦИ планировал купить все 100% акций «Барс груп», но в итоге была приобретена доля размером лишь в 25% плюс одна акция. Оставшаяся доля принадлежит Ахмерову.



«К сожалению или к счастью, у “Барс груп” фокусировка на государственный сектор, тогда как выход на корпоративный сектор нам дается тяжело — он занимает в наших решениях лишь 15%, — пояснил Тимур Ахмеров. — В связи с этим нам и нужны продукты “Тривиум”, которые будут дополнять продукты “Барс груп”».