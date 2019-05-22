ПО уволившегося из «Росатома» критика иностранного софта на АЭС «подружили» с ОС «Альт»

«Базальт СПО» и «Физприбор» добились совместимости программной платформы «Вершок» с ОС «Альт». «Вершок» используется для построения АСУ ТП в сферах тепловой генерации, ГЭС, умных городах, нефтегазовом секторе.

Проект «Базальт СПО» и «Физприбора»

Российская ОС «Альт» разработки «Базальт СПО» успешно прошла тестирование на совместимость с импортозамещающей отечественной программной платформой для ЭАС. Речь идет о программной платформе «Вершок» и распределенной базе данных реального времени «Корешок» разработки Московского завода «Физприбор». Платформа была создана уволившимся из «Росатома» критиком иностранного ПО Вадимом Подольным, экс-разработчиком ключевого софта для российских АЭС — платформы ПОРТАЛ.

Тестирование на совместимость с «Вершком» и «Корешком» проходили дистрибутивы ОС «Альт 8 СП», «Альт Сервер 8» и «Альт Рабочая станция 8». Разработчики ОС «Альт» отмечают, что система была выбрана для работы с «Вершком» и «Корешком», поскольку это сертифицированная российская система. Отмечается также ее надежность и неограниченная длительность жизненного цикла.

Заместитель гендиректора «Физприбора» по системной интеграции и кибербезопасности Вадим Подольный считает ОС «Альт» самой перспективной для применения в проектах АСУ ТП и в платформах индустриального интернета вещей, поскольку она отличается высокой технологической сбалансированностью. Он отмечает такие достоинства как эффективное решение вопросов поддержки широкого перечня аппаратных платформ и вопросов обеспечения информационной безопасности.

«ОС "Альт" легко кастомизируется и настраивается для работы с конечными устройствами различной сложности, в том числе — на отечественных процессорах, в режимах псевдореального времени и близких к реальному времени. Подсистемы защиты информации, встроенные в ОС, не снижают время ее отклика», — отмечает он.

Заместитель гендиректора «Базальт СПО» Алексей Новодворский сообщил, что его компания и «Физприбор» намерены продолжать работу над проектами в сфере поддержки российских аппаратных платформ для автоматизации промышленности.

Ранее в августе 2018 г. «Базальт СПО» и «Физприбор» сообщали, что ОС «Альт» вошла в состав защищенной цифровой платформы АСУ ТП/индустриального интернета вещей для АЭС и других объектов промышленной автоматизации.

«Вершок» и «Корешок»

«Вершок» (WhereShock) — это программная платформа для построения систем верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами (АСУ ТП, АСУ ПП) и индустриального интернета вещей. «Вершок» может работать и в локальном ЦОДе, и как PaaS-решение в облаке.

«Вершок» на видеостене для оператора на АЭС

«Корешок» (CoreShock) — это распределенная персистентная база данных реального времени типа «ключ-значение», которая является ядром «Вершка». В «Корешке» применяются технологии вычислений в оперативной памяти (Real-time In-Memory Key-Value Distributed DB).

База данных используется в разнообразных автоматизированных системах управления, работающих в режимах реального времени, включая псевдо- и жесткое реальное время, или в близких к реальному времени режимах. Компоненты этих систем должны получать все изменения максимально быстро, обрабатывать их и обеспечивать обратную связь в режиме реального времени. В качестве примеров таких систем разработчики приводят АСУ ТП, АСУ ПП, автоматизированные системы управления войсками (АСУВ) и т. д.

«Вершок» используется в сферах тепловой генерации, ГЭС, умных городах, нефтегазовом секторе. Зарубежными конкурентами платформы являются решения Simatic WinCC немецкой Siemens и Scada американской Honeywell.

Чем занимается «Физприбор»

«Физприбор» создает аппаратно-программные решения промышленной автоматизации. В число продуктов, которые производятся на заводе, входят контроллеры низовой автоматики на жесткой логике, аппаратно-программные логические контроллеры, комплексы распределенных систем управления, системы противоаварийной защиты, сверхчувствительные измерительные системы на основе интеллектуальных волоконно-оптических датчиков и т. д.

Также завод занимается разработкой ПО для автоматизированных систем управления технологическими и производственными процессами, в том числе для объектов критической информационной инфраструктуры. Достижения «Физприбора» в этой сфере применяются в проектах по автоматизации добычи, переработки и транспортировки сырья, а также генерации, передачи и распределения электроэнергии. Таким образом они используются на АЭС, в системах управления движением железнодорожного транспорта, системах управления умными городами, и т. п.

Продукция завода используется на Балаковской, Калининской, Нововоронежской, Ростовской АЭС, на АЭС «Куданкулам» в Индии, АЭС «Бушер» в Иране, объектах традиционной энергетики, ОПК, нефтегазовой отрасли и других объектах.

Завод был основан в 1942 г. Занимался производством контрольно-измерительной техники. В 60-80 гг. изготавливал продукцию, использовавшуюся для создания систем жизнеобеспечения космических кораблей «Союз», «Буран», орбитальной станции «Мир», а также морских буровых установок.

Как следует из базы ЕГРЮЛ, ООО «Московский завод “Физприбор”» зарегистрировано в Москве с 30 ноября 1992 г. В нем доля в 71% принадлежит Евгению Серчугову, заявленному также гендиректором организации, доля в 29% записана на Регину Серчугову. По итогам 2017 г. выручка «Физприбора» составила 1,3 млрд руб. с годовым приростом в 22%, чистая прибыль — 153,1 млн руб.

Особенности ОС «Альт»

Линейка ОС «Альт» (бывшая ALT Linux) была создана российским разработчиком «Базальт СПО» в 2017 г. Линейка основывается на российском репозитории «Сизиф», который развивается и контролируется лицами из России, без иностранного влияния. «Сизиф» позволяет создавать, модернизировать и осуществлять поддержку ОС. Его зарубежными аналогами являются Debian, Red Hat и SUSE. Поскольку «Сизиф» независим от других репозиториев, ОС «Альт» должны избежать проблем с непрерывностью жизненного цикла, которые возникают, например, при нестыковке во времени выхода новых версий и внесения в них последних изменений.

Другим преимуществом является то, что в состав ОС «Альт» входят свободные компоненты, аналогичные службам каталогов Microsoft Active Directory и средствам организации совместной работы Microsoft Exchange, таким как Samba DC/Free IPA и SoGo. Это способствует упрощению миграции на отечественное ПО, отмечают разработчики.