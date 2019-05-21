Прогноз CNews сбылся. Уволен глава разработчика «Байкалов», проваливший выпуск процессора

В «Байкал электроникс» сменился гендиректор. Новый глава компании ранее работал на руководящих постах в «Т-платформах» и «Т-нано». Прежний, предположительно, был уволен за плохие финансовые показатели и провал выпуска второго по счету отечественного процессора «Байкал».

Смена руководства в «Байкал электроникс»

Как и прогнозировал CNews, у российского разработчика микропроцессоров линейки «Байкал» — «Байкал электроникс», дочерней структуры суперкомпьютерной компании «Т-платформы» — произошла смена руководства. Пост гендиректора покинул Михаил Махсон, проработавший на нем с ноября 2016 г.

На смену ему пришел Андрей Евдокимов — человек с опытом руководящей работы в «Т-платформах» и учрежденном этой компанией совместно с Фондом инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» нанотехнологическом центре «Т-нано».

Эта информация 21 мая 2019 г. нашла отражение на сайте «Байкал электроникс» в разделе «Команда». В пресс-службе организации факт замены гендиректора CNews подтвердили.

По словам представителя разработчика, решение о назначении Евдокимова было принято 18 мая 2019 г. на совете директоров АО «Байкал электроникс», в который помимо руководства «Т-платформ» входят также представители второго соучредителя компании — «Т-нано».

Основными задачами Андрея Евдокимова в новой для него должности станут обеспечение планового выпуска перспективных продуктов и развитие продаж.

Возможные причины отставки Махсона

Представители «Байкал электроникс», отвечая на вопрос CNews о причинах ухода Михаила Махсона, ограничились сообщением о том, что он покинул свой пост «по личным обстоятельствам».

Экс-глава «Байкал электроникс» Михаил Махсон

В то же время, по данным источника CNews в микроэлектронной отрасли, отставка топ-менеджера напрямую связана с фактическим провалом проспонсированного государством выпуска второго по счету процессора «Байкал» — на архитектуре ARM для ноутбуков и ПК. Как ранее установил CNews, этот проект общей стоимостью свыше 2 млрд руб. был просрочен не менее чем на год. Это грозит компании-разработчику штрафами на сотни миллионов рублей, а «Т-платформам» — срывом завязанных на новый процессор нескольких ее собственных проектов субсидированных из госбюджета.

Кроме того, финансовые показатели «Байкал электроникс» также сложно записать Махсону в заслугу. В 2017 г., по данным «Контур.фокус», чистый убыток компании составил 57,6 млн руб. Отчет за 2018 г. в публичном доступе не представлен, однако по информации источника CNews в микроэлектронной отрасли, в «Роснано», например, им остались недовольны.

В пресс-службе «Байкал электроникс» возможную связь между уходом Махсона и просрочкой выпуска нового процессора прокомментировать CNews отказались.

Трудовая биография Андрея Евдокимова

Новому гендиректору «Байкал электроникс» 35 лет. Андрей Евдокимов окончил Московский государственный лингвистический университет на факультете экономики и права в 2006 г. На последних курсах обучения в вузе он начал работать в компании Ernst&Young на должности консультанта в группе оценки бизнеса.

Новый гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов

В 2010 г. он пришел на работу в «Т-платформы», где возглавил отдел финансового контроля. В 2012 г. Евдокимов в качестве генерального директора возглавил созданный при его участии центр «Т-нано», специализация которого заключалась в финансировании и развитии инновационных бизнесов в области микроэлектроники, робототехники, технологий передачи и хранения данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

В 2017-2019 гг. Евдокимов в должности финансового директора возглавлял финансовое управление «Т-платформ».

Новые работодатели отмечают, что Евдокимов стоял у истоков основания «Байкал электроникс». Он является членом совета директоров компании со дня ее основания.

Несколько фактов о «Байкал электроникс» и его соучредителях

По данным ЕГРЮЛ, юрлицо «Байкал электроникс» было зарегистрировано в Подмосковье в январе 2012 г. На данный момент среди акционеров организации заявлены «Т-платформы» с долей в 75% и «Т-нано» с долей в 25%.

В свою очередь «Т-платформы» на 25% принадлежат Внешэкономбанку (ВЭБ), а на 75% — основателю и гендиректору компании Всеволоду Опанасенко. В конце марта 2019 г. он был задержан правоохранительными органами и отправлен под арест с перспективой провести за решеткой до 10 лет — из-за (по данным CNews) проблемной поставки в МВД автоматизированных рабочих мест (АРМ) на процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб.

Что касается «Т-нано», то соучредителем этой компании на 62,8% выступает Фонд инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано», а на 37,2% — «Т-платформы», чья доля находится в залоге у этого фонда.