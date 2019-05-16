Первая в мире флешка емкостью 1 ТБ вышла в продажу по цене смартфона

Представленная в далеком 2016 году microSDXC-карта компании Sandisk рекордного объема наконец-то поступила в онлайн-продажу по цене в $450

«Обещанного три года ждут»

Sandisk, дочерняя компания американской Western Digital, специализирующаяся на разработке и производстве носителей информации на базе флеш-памяти, начала продажи высокопроизводительных миниатюрных флеш-карт стандарта microSDXC емкостью 1 ТБ.

Новинка доступна для приобретения через собственный интернет-магазин производителя и на торговой площадке Amazon в Испании, Германии и Великобритании по цене в $450 или около 29 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 мая 2019 г.

Прототип накопителя рекордного для своего класса объема был представлен Sandisk еще в 2016 г., но в массовую продажу поступил лишь три года спустя.

Характеристики карты

Новая флеш-карта Sandisk линейки Extreme класса U3 характеризуются поддержкой высокоскоростного интерфейса шины UHS-I. Заявленная скорость чтения накопителя – 160 МБ/сек, записи – 90 МБ/сек. Такие характеристики позволяют использовать устройство для записи видеофайлов в разрешении 4K c частотой 60/120 кадров в секунду.

Sandisk Extreme – первая microSDXC-карта емкостью 1 ТБ

Продукт позиционируется как накопитель данных для автономных систем видеонаблюдения, профессиональных камер, а также портативных игровых консолей.

Стоит также отметить, что флешка оснащена защитой от перепадов температур и попадания воды.

Битва за первенство на рынке

Несмотря на то, что Sandisk первой в мире представила рабочий прототип однотерабайтной microSDXC-карты, выйти с ней на потребительский рынок в статусе пионера компании не удалось. Инициативу перехватила Lexar, «дочка» китайской Longsys Electronics, выпустив свою собственную карту емкостью 1 ТБ в январе 2019 г.

Заявленные параметры производительности продукта Lexar оказались значительно скромнее прототипа Sandisk: максимальная скорость чтения данных на SD-картах Lexar Professional 633x составляла 95 МБ/сек, пиковая скорость записи могла достигать 70 МБ/с. Зато цена оказалась несколько выше: приобрести флешку Lexar можно было за почти $500 (порядка 32 тыс. руб.).

«Устройства-рекордсмены», которые так и не вышли в серию

В январе 2019 г., на тот момент все еще не начав массовое производство обещанных почти три года назад microSDXC-карт, Sandisk в рамках международной выставки потребительской электроники CES 2019 выступила с презентацией очередного носителя рекордного объема. На этот раз – компактного флеш-накопителя объемом в 4 ТБ с коннектором современного стандарта USB Type-C. Компания не озвучила каких-либо иных характеристик загадочной флешки за исключением ее вместительности. На момент презентации у новинки не было даже названия. Сроки появления изделия на рынке, как и его вероятная розничная цена также не раскрывались.

В начале 2018 г. Sandisk продемонстрировала прототип «самого маленького флеш-накопителя в мире» емкостью 1 ТБ с интерфейсом USB Type-C, который до сих пор не появился на прилавках магазинов электроники.

Зато Kingston, другой крупный американский игрок на рынке флеш-памяти, еще в 2017 г. начал продажи устройств серии Datatraveler Ultimate GT объемом 1 ТБ и 2 ТБ, самых емких на тот момент накопителей в мире. Изделия оснащены интерфейсом USB 3.0, обладают заявленными производителем скоростью чтения 300 МБ/сек и скоростью записи – 200 МБ/сек. На старте продаж в США цена изделия составляла $925 (около 60 тыс. руб.) и $1 625 (примерно 104 тыс. руб.) за модели вместимостью 1 ТБ и 2 ТБ соответственно.