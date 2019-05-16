Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников

Министерство труда и соцзащиты приобретет более 2,5 тыс. дистрибутивов отечественных ОС — для федеральных госучреждений медико-социальной экспертизы, которые занимаются оценкой того, является ли человек инвалидом, нуждающимся в помощи государства.

Российские ОС — для медсоцэкспертов

Как выяснил CNews, Минтруд выделил 36,7 млн руб. на закупку отечественных операционных систем. Министерство намерено приобрести 2528 оптических дисков с дистрибутивами ОС.

Они будут распределены между чиновниками, назначающими инвалидность (работающими в федеральных госучреждениях медико-социальной экспертизы) во всех субъектах России, включая Крым и Севастополь. Поставку ПО победитель тендера должен будет завершить до 15 июля 2019 г.

Вышеупомянутая сумма фигурирует в качестве начальной цены контракта в объявленном Минтрудом соответствующем электронном аукционе. Заявки от претендентов принимались до 16 мая 2019 г. Торги намечены на 20 мая.

Понятие медико-социальной экспертизы регулируется в России федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ (с последующими изменениями) «О социальной защите инвалидов». Под этой экспертизой подразумевается признание лица инвалидом и определение потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки «ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма».

Минтруд закупается отечественными ОС

В законе говорится, что экспертиза включает анализ клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных освидетельствуемого лица.



Требования заказчика к ОС

Указание на то, что Минтруд нацелился купить именно отечественные ОС, содержится в техзадании тендера. В нем говорится, что закупаемый программы должны быть включены в Реестр российского ПО, курируемый Минкомсвязи, — без указания конкретных вендоров.

В документации прописано, что у ОС должен иметься сертификат ФСТЭК, касающийся защиты информации и обеспечивающий возможность их использования в государственных информационных системах и в информсистемах персональных данных.

ОС должны иметь возможность установки на компьютеры с 64-разрядными процессорами с поддержкой EFI (без отключения SecureBoot) и обладать поддержкой сетевой установки по протоколам HTTP FTP NFS. При этом должна поддерживаться сетевая установка с подключением к графическому клиенту, используя протокол VNC.

Помимо этого, у ОС должна иметься поддержка чтения носителей с файловыми системами Ext 2/3/4, ISO 9660, FAT, NTFS, настройка централизованной аутентификации по сети через инфраструктуру Active Directory и LDAP/Kerberos, а также возможность настройки централизованной аутентификации по сети через инфраструктуру Active Directory и LDAP/Kerberos.

В ОС должна быть реализована возможность удаленного управления компьютерами по сети по протоколам SSH и через веб-интерфейс, поддержка протоколов CIFS (SMB), NFS, FTP и встроены графические средства настройки системы, включая аутентификацию (в том числе через Active Directory и LDAP/Kerberos), реализована установка и синхронизация времени, управление пользователями, группами, просмотр системных журналов и добавление принтеров.

Комментарии разработчиков ОС

При подготовке этого материала CNews обратился к разработчикам российских операционных систем с вопросом о том, не являются ли требования заказчика избыточными — прописанными под конкретную ОС какого-либо вендора.

Гендиректор компании «Базальт СПО», выступающей разработчиком отечественных ОС семейства «Альт», Алексей Смирнов после изучения документации тендера сообщил, что она составлена грамотно и содержит общепринятые и вполне разумные требования. «Под них подходят многие операционные системы, в том числе и ОС “Альт”», — отметил он.

С ним оказались согласны и представители группы компаний Astra Linux — разработчика линейки одноименных ОС. «По оценке наших специалистов, требования, предъявляемые к операционной системе в рамках этого конкурса, можно считать минимальными, поэтому удовлетворить их может большинство отечественных ОС», — отметил директор по продукту группы Роман Мылицын.

Решения Astra Linux условиям тендера также соответствуют — «как и многие другие операционные системы, сертифицированные по новым требования ФСТЭК и входящие в Реестр Минкомсвязи».

Сами эти две компании непосредственного участия в подобных тендерах не принимают. Их продукты Минтруду могут самостоятельно и без оглядки на разработчиков предложить их партнеры — дистрибьюторы и системные интеграторы.