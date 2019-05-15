Второй процессор «Байкал» просрочен на год. Разработчику грозят огромные госсанкции и отставка гендиректора

Детище арестованного владельца «Т-платформ» затянуло проспонсированный государством выпуск второго по счету отечественного процессора «Байкал» на архитектуре ARM для ноутбуков и ПК. Компании-разработчику могут выставить штрафы в сотни миллионов. При этом она может остаться без гендиректора.

Процессор «Байкал» с опозданием на год

Как стало известно CNews, компании «Байкал электроникс» наконец удалось разработать свой второй по счету процессор, однако его создание происходило при значительной финансовой поддержке Минпромторга, договоренности с которым были просрочены примерно на год. Последнее обстоятельство рискует обернуться для разработчика расторжением договора с министерством и огромными финансовыми потерями.

По данным CNews, провал данного проекта уже в самое ближайшее время может привести к отставке гендиректора «Байкал электроникс» Михаила Махсона. В самой компании прокомментировать эту информацию CNews отказались.

Проект «Байкала» под названием «Разработка и реализация отечественного энергоэффективного микропроцессора для персональной вычислительной техники» был субсидирован Минпромторгом в конце 2016 г. по итогам конкурса на создание задела для разработки базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.».

По условиям договора министерства с «Байкалом» при общей стоимости проекта в 2,3 млрд руб. разработчикам на него была выделена от государства субсидия (не путать с обычным контрактованием по итогам тендера) в размере 1,1 млрд руб. По утвержденному графику к маю 2017 г. должны были завершиться опытно-конструкторские работы, к ноябрю 2017 г. — созданы опытные образцы чипа, а к маю 2018 г. — изготовлена опытная серийная партия, осуществлен вывод продукта на рынок и реализовано продукции на 1,17 млн руб., включая (видимо) $4,2 тыс. за счет экспорта.

Выпуск нового «Байкала» просрочен на год

В реальности разработчики от графика серьезно отстали. «Разработка процессора “Baikal-M” (BE-M1000) была завершена в 2018 г., — сообщил CNews 2 апреля 2019 г. Михаил Махсон, — В настоящий момент осуществляется производство партии микропроцессоров, которая будет выведена на рынок. В середине этого года BE-M1000 будет доступен компаниям-разработчикам для прототипирования и производства опытных образцов конечных устройств».

Исходя из этой информации, можно заключить, что проект создания нового процессора просрочен не менее чем на год.

Какие санкции светят разработчикам

В пресс-службе Минпромторга на вопрос CNews, какого рода санкции могут быть применены министерством к «Байкал электроникс» за просрочку проекта, не смогли ответить в течение полутора месяцев (с 3 апреля).

В договоре Минопромторга с компанией в разделе «Ответственность сторон» указано, что договор подлежит расторжению министерством в одностороннем порядке в случае «отклонения в течение 12 месяцев фактических значений показателей эффективности реализации комплексного проекта по итогам каждого полугодия реализации проекта более чем на 30% от плановых значений». При расторжении договора «организация обязана возвратить соответствующие денежные средства в доход федерального бюджета… в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих требований от министерства».

По данным CNews, на данный момент договор Минпромторга с «Байкалом» не расторгнут, поэтому не исключено, что министерство планирует ограничиться лишь штрафами, которые прописаны в другом подразделе «Ответственности сторон».

В частности, указывается, что если по итогам реализации проекта «хотя бы один из показателей эффективности составляет менее 90% заявленного значения, то к организации применяются штрафные санкции». Их размер рассчитывается по формуле:





Здесь di — достигнутое значение i-го показателя эффективности проекта на дату окончания срока его реализации; Di — плановое значение i-го показателя, Xi — удельный вес рейтинга заявки в конкурсе Минпромторга «по соответствующему i-му показателю»; V — объем средств федерального бюджета, использованный организацией на момент окончания срока реализации проекта (тыс. руб.).

В правилах предоставления субсидии при этом отмечается, что «размер штрафных санкций пропорционален степени недостижения показателей эффективности, указанных в договоре».

Без точного знания величин конкретных показателей рассчитать сумму штрафа не представляется возможным. Но логично предположить, что в контексте годовой просрочки речь может идти о сотнях миллионов рублей.

История вопроса

Свой первый процессор — Baikal-T1 (новое название — BE-T1000) на архитектуре MIPS (созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд) по топологии 28 нм — «Байкал электроникс» разработал к концу 2014 г. и запустил в производство в 2015 г. Разработка осуществлялась при поддержке Минпромторга с привлечением средств самого ведомства и федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 гг.», а также инвестиций компаний «Т-нано» и «Т-платформы» (материнская структура «Байкал электроникс»). Конкретная сумма вложений в проект не раскрывалась.

В январе 2016 г. «Байкал электроникс» обнародовал планы по выпуску трех новых процессоров на архитектуре ARM для использования в различных устройствах: от встроенных систем, до ПК и серверов.

По этим планам инженерные образцы рассматриваемого в этом материале процессора Baikal-M для ПК, встроенных систем, средств промышленной автоматики и смарт-камер планировалось выпустить по топологии 28 нм еще до конца 2016 г., чего, как мы знаем, не произошло. По заявленным тогда характеристикам, он должен иметь до 8 высокопроизводительных ядер ARMv8-A, векторные сопроцессоры ARM Neon, а также до восьми графических ядер ARM Mali-T628.

Другой ARM-процессор — Baikal-S для серверов — в виде инженерных образцов должен был увидеть свет в конце 2017 г., включая в себя до 32 ядер ARMv8-A и поддерживая интерфейс HMC (Hybrid Memory Cube — новый тип оперативной памяти). Этого не произошло. Однако проект создания этого процессора также оказался в числе победителей конкурса Минпромторга, и в конце 2016 г. министерство подписало с разработчиками договор о предоставлении на него субсидии в размере 1,2 млрд руб. при общей стоимости проекта в 2,49 млрд руб.

Срок окончания этого проекта — ноябрь 2019 г. На вопросы об уровне готовности продукта Михаил Махсон в разговоре с CNews ограничился комментарием, что «проект находится в стадии реализации». «О его результатах компания объявит после его завершения», — добавил он.

От планов по созданию еще одного процессора — Baikal-MS для микросерверов — разработчики впоследствии отказались.

Под угрозой срыва миллиардные проекты «Т-платформ»

По данным CNews, годовая задержка выпуска Baikal-M и возможная задержка выхода серверного процессора Baikal-S могут застопорить шесть проектов материнской структуры «Байкал электроникс» — компании «Т-платформы». Данная организация с заявками на реализацию этих проектов также оказалась в числе победителей вышеупомянутого конкурса Минпромторга, получив на них от министерства в конце 2016 г. многомиллионные субсидии.

В частности речь идет о разработке и производстве «Линейки серверов в форм-факторе “блейд” для высокопроизводительных вычислений и дата-центров на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 437 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,3 млрд руб., «Линейки рабочих станций на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 644 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,81 млрд руб., «Линейки рабочих станций в форм-факторе «ноутбук» на базе процессоров x86 и отечественных процессоров в защищенном исполнении» — субсидия в 450 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,1 млрд руб., «Линейки стоечных серверов на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 660 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,54 млрд руб., «Линейки ноутбуков на базе отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 480 млн руб. при общей стоимости проекта в 1 млрд руб., «Линейки гибридных L2/L3-коммутаторов с поддержкой технологии SDN на базе отечественных процессоров семейства “Байкал”» — субсидия в 403 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,03 млрд руб.». Все эти проекты должны быть реализованы до 30 ноября 2019 г.

Представители «Т-платформ» в разговоре с CNews 2 апреля 2019 г. ушли от ответа на вопрос о возможных задержках упомянутых проектов из-за проблем «Байкал электроникс». «Все проекты компании “Т-платформ” находятся в процессе реализации, и обсуждать достижение результатов мы будем после их планового завершения», — отметили собеседники редакции.

Напомним, что эта компания сейчас переживает не лучшие времена. В конце марта 2019 г. в Москве задержали и отправили под арест сроком на два месяца ее гендиректора и основателя Всеволода Опанасенко. Предъявленная ему статья грозит лишением свободы на срок до 10 лет.