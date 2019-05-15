Посажен в тюрьму финдиректор компании, которая довела до раскола Hewlett-Packard

HPE добилась тюремного заключения Сушована Хуссейна, бывшего финансового директора компании Autonomy, приобретение которой запустило цепочку событий, которые привели к расколу Hewlett-Packard на HP Inc. и HPE, Дело против основателя Autonomy Майка Линча пока находится на рассмотрении, но он свою вину не признает.

В тюрьму за финансовые махинации

Бывший финансовый директор британской компании Autonomy Сушован Хуссейн (Sushovan Hussain) приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество при продаже Autonomy компании Hewlett-Packard. Окончательный вердикт вынес окружной судья США Чарльз Брейер (Charles Breyer) из Сан-Франциско, сообщает агентство Reuters.

По данным прокуратуры США, Сушован Хуссейн, уроженец Бангладеша, переехавший в Великобританию в возрасте семи лет, участвовал в различных формах мошенничества в бухгалтерском учете Autonomy, в том числе подписывал документы задним числом, с целью увеличения доходов компании для повышения интереса потенциальных покупателей. В итоге желание приобрести Autonomy изъявила компания HP, и сделка, сумма которой составила $11,1 млрд, была закрыта в 2011 г.

Первоначально обвинение Хуссейну было выдвинуто в апреле 2018 г. – тогда его осудили за причастие к 16 мошенническим операциям, в том числе и с ценными бумагами, а также в заговоре. Изначально прокуроры требовали посадить его на 12 лет, а адвокаты защиты просили не более одного года. В итоге в 2018 г. Хуссейн не был этапирован в места лишения, и рассмотрение его дела было перенесено. В мае 2019 г. обе стороны согласились с решением судьи о пятилетнем сроке заключения.

Сушован Хуссейн может провести в тюрьме следующие пять лет своей жизни

Помимо тюремного срока, 55-летнему Хуссейну был присужден штраф на сумму $4 млн в дополнение к конфискации $6,1 млн. В тюрьму бывший финдиректор Autonomy прибудет 15 июня 2019 г. В дальнейшем он планирует подать апелляцию.

Дело против «британского Билла Гейтса»

Сушован Хуссейн также фигурирует в судебном процессе по мошенничеству на сумму $5 млрд, в котором замешан и бывший гендиректор Autonomy Майк Линч (Mike Lynch), известный в свое время как «британский Билл Гейтс» (Bill Gates). Согласно данным дела, ответчики обманным путем заставили HP переплатить за Autonomy. Иск в Высокий суд Лондона был подан еще в 2015 г., а истцом выступила непосредственно HPE Рассмотрение дела стартовало в марте 2019 г. и продлится до конца 2019 г.

Майк Линч свою вину не признает. Он объяснил разночтения в финансовых результатах переходом с британских стандартов учета на американские и даже выдвинул против HPE встречный иск, требуя от компании компенсировать ему причиненный ущерб. Свои неудобства он оценил в $160 млн.

HP пока не удалось засудить Майка Линча

По словам Линча, все последствия, понесенные HP в результате приобретения Autonomy, стали исключительно следствием плохого управления со стороны самой HP. Он также отметил, что HP разработала целый план действий по перекладыванию ответственности на него.

Интерес HP к Autonomy

Autonomy, основанная непосредственно Майком Линчем в 1996 г., специализировалась на разработке программного обеспечения, в том числе приложений для работы со структурированными и неструктурированными данными, а также с Big Data. К покупке Autonomy стремился бывший исполнительный директор Hewlett-Packard Лео Апотекер (Leo Apotheker), занявший эту должность в ноябре 2010 г. До этого он возглавлял компанию SAP, в которую пришел в 1988 г. Апотекер полагал, что приобретение Autonomy поможет HP эволюционировать из производителя компьютеров и принтеров в сервисную компанию, сфокусированную, не только на «железе» и периферии, но и на ПО. Он оглядывался на IBM, которая ранее предприняла схожую трансформацию, оказавшуюся в итоге успешной.

Выходец из SAP Лео Апотекер возлагал на Autonomy очень большие надежды

Autonomy, оборот которой по итогам 2010 г. находился на уровне $870 млн, а чистая прибыль составляла $216 млн, была приобретена HP с 79-процентной надбавкой в сравнении ее рыночной стоимостью на момент совершения сделки. План Апотекера провалился, и в сентябре 2011 г. совет директоров HP отправил его в отставку. В общей сложности на посту гендиректора HP он проработал 10 месяцев.

Влияние Autonomy на судьбу HP

Место Апотекера заняла бывшая CEO компании eBay Мэг Уитман (Meg Whitman), и уже в мае 2012 г. она распорядилась уволить Майка Линча и всех сотрудников Autonomy. В ноябре 2012 г. активы Autonomy, бизнес которой, по словам Уитман, было трудно масштабировать, были списаны на общую сумму в пределах $8,8 млрд. Основатель Autonomy заявил, что в сложившейся ситуации виновата сама HP: он отметил, что после завершения сделки она подняла цены на ПО Autonomy на 30% для существующих клиентов. В итоге, по заверениям Линча, это повлекло за собой сокращение клиенткой базы.

Считается, что исход сделки с Autonomy запустил цепочку событий, которые привели к расколу Hewlett-Packard на HP Inc. и HPE, о котором Мэг Уитман заявила в сентябре 2014 г. Разделение завершилось в IV квартале 2015 г., и традиционный бизнес по производству ПК и принтеров отошел к HP Inc, а всеми прочими делами HP, включая серверы и услуги для корпоративных клиентов, стала ведать HPE, она же Hewlett-Packard Enterprise.

В сентябре 2016 г. стало известно о ведении HPE переговоров с инвестиционной компанией Thoma Bravo о продаже своего ПО-подразделения. Сумма сделки оценивалсь в $8-10 млрд. В сентябре 2017 г. появилась информация, что HPE намерена провести сокращение, в ходе которого будет уволено 5 тыс. сотрудников по всему миру, то есть около 10% глобального штата компании. В ноябре 2017 г. Мэг Уитман покинула пост гендиректора HPE (сохранив место в совете директоров компании). Ее должность занял Антонио Нери (Antonio Neri), работающий в HP с 1995 г.