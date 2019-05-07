В командной строке Windows начали работать команды Linux. Видео

Новая командная строка Windows Terminal, представленная в статусе ПО с открытым кодом, объединила функции PowerShell и CMD с доступом к Linux, поддержкой множества вкладок, настроек и любых шрифтов.

Не прошло и полвека

Компания Microsoft представила приложение Windows Terminal для Windows 10, в котором интегрированы функции командной строки PowerShell и CMD, а также доступ к Windows Subsystem for Linux (WSL) для запуска Linux-приложений под Windows.

Согласно официальному заявлению Microsoft, помимо централизованного доступа к средам PowerShell, Cmd и WSL, утилита Windows Terminal обеспечивает поддержку нескольких вкладок, а также выбор темы и кастомизацию для тех, кто хочет точнее настроить Terminal под свои нужды.

В Windows Terminal также представлена поддержка эмоджи (смайликов) и рендеринга с помощью графических ускорителей.

Ключевые особенности Windows Terminal

По многочисленным просьбам пользователей, в приложении Terminal появилась поддержка нескольких вкладок (Multiple tabs). Теперь можно открывать любое число вкладок, каждая из которых связана с оболочкой командной строки или приложением на выбор пользователя – например, Command Prompt, PowerShell, Ubuntu под WSL, Raspberry Pi через SSH и т.п.

Внешний вид Windows Terminal

Для работы Windows Terminal используется движок рендеринга текста на базе DirectWrite/DirectX с поддержкой графических ускорителей. За счет этого появилась возможность отображать любые текстовые символы, иероглифы или символы из любых шрифтовых наборов, включая наборы символов японского, корейского и китайского языков, смайлики, иконки, программные лигатуры и многое другое. По данным Microsoft, новый движок рендерит текст намного быстрее, чем GDI-движок предыдущей консоли.

Работа в Windows Terminal

В дополнение, пользователям также будет доступен новый моноширинный шрифт Microsoft с улучшенным видом и поддержкой лигатур. Новый шрифт поставляется с открытым исходным кодом и имеет собственный репозиторий.

Windows Terminal обладает широкими возможностями для настройки и конфигурирования. Настройки хранятся в отдельном структурированном текстовом файле.

Шрифтовое оформление Windows Terminal

Настройки терминала позволяют создавать несколько «профилей» для каждой оболочки, приложения или инструмента, будь то PowerShell, командная строка, Ubuntu или SSH-соединения с Azure или интернетом вещей. Профили могут обладать собственным сочетанием стилей и размеров шрифта, цветовых тем, размытия фона, уровней прозрачности и т.д.

Windows Terminal устанавливается и работает наряду с уже имеющимся приложением Windows Console. Если при прямом запуске Cmd, PowerShell / и т.д., они подключатся к традиционной Console точно так же, как это было раньше.

Таким образом разработчики сохранили обратную совместимость, и при этом обеспечили полный доступ к Windows Terminal. Согласно заявлению Microsoft, Windows Console останется в составе Windows в обозримом будущем для поддержки нынешних и устаревших приложений и систем.

О доступности

Microsoft представила Windows Terminal в рамках конференции разработчиков Microsoft Build 2019, однако первая пробная версия приложения станет доступна только в середине июня. После официального запуска Windows Terminal будет доступна в магазине приложений Microsoft Store для Windows 10.

Ближе к концу 2019 г. ожидается выпуск первой официальной версии Windows Terminal 1.0. В дальнейшем планируется, что утилита будет получать регулярные обновления, расширяющие и дополняющие ее функциональность.

Приложения Windows Terminal и Windows Console представлены в открытом виде, поэтому уже сейчас их можно клонировать, собирать, запускать и тестировать из репозитория GitHub.

В последнее время Microsoft активно развивает поддержку функциональных удобств для программистов и поддержку сообщества Linux. Ранее CNews писал о том, что Microsoft внедрила поддержку командной строки Linux в Windows 10 вместе с нативным клиентом OpenSSH. Кроме того, Microsoft также разместила дистрибутивы Ubuntu, openSUSE, Debian и Kali Linux в своем магазине Microsoft Store.

Также напомним, что год назад CNews сообщил о том, что Microsoft приобрела самое крупное и популярное в мире хранилище программ с открытым кодом GitHub. Сумма сделки составила $7,5 млрд.