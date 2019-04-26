«Почта России» переходит на российского «убийцу» MS Office

В течение ближайших трех лет «Почта России» переведет свои региональные филиалы и головной офис на офисное ПО российской разработки. Сотрудники предприятия начнут работать в программе «МойОфис» компании «Новые офисные технологии». Интегратор программного решения был выбран по результатам открытого тендера.

Импортозамещение в «Почте России»

ФГУП «Почта России» сообщило о подготовке к переводу всех филиалов по России на отечественное программное обеспечение «МойОфис». Процесс перехода займет три года (до 2021 г. включительно) и затронет все 82 региональных филиала предприятия.

Выбор интегратора был сделан по результатам проведенного открытого тендера по подбору офисного ПО и работ по обучению и технической поддержке пользователей. Победителем аукциона стала компания ООО «Бином».

Объем поставок

По соглашению сторон, «Бином» поставит «Почте России» в общей сложности 30 тыс. лицензионных копий пакета «МойОфис», из которых 2 тыс. лицензий приходятся на версию «МойОфис Профессиональный, а 28 тыс. лицензий – на «МойОфис Стандартный». По заявлению «Почты России», переход на новое офисное ПО затронет не только административных работников в регионах, но и сотрудников головного офиса.

Здание Почты России в Саранске

Общая сумма контракта, включающая расходы на программное обеспечение и обучение персонала, составит 352,6 млн руб.

Мобильный офис Почты России

«Почта России» на протяжении нескольких лет переводит свой персонал на отечественное программное обеспечение. Так, в 2017 г. она совместно с ЕСН и «Открытой мобильной платформой» подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий. Один из пунктов документа гласит, что «Почта России» должна обеспечить своих работников мобильными устройствами на базе Sailfish Mobile OS RUS, недавно переименованную в «Аврору», а также принять участие в работах по созданию экосистемы на базе этой платформы.

С февраля 2019 г. пакет программ «МойОфис» тоже поддерживает «Аврору», но пока неизвестно, планирует ли «Почта России» закупать соответствующие лицензии. Напомним, что сама «Аврора» изначально имеет не русские, но финские корни – ее разработала компания Jolla, основанная в 2011 г. выходцами из Nokia, а в 2018 г. полноправным владельцем Sailfish Mobile OS RUS стал «Ростелеком».

В апреле 2018 г. стало известно о планах «Почты России» по внедрению еще одной отечественной разработки – технологии для распознавания личностей клиентов по голосу, разработанной компанией «Центр речевых технологий» (ЦРТ). Система будет использоваться в Почта банке, и на ее интеграцию предприятие затратит 113 млн руб. Разработки ЦРТ Почта собирается применять совместно с российской технологией распознавания лиц компании VisionLabs – LUNA. В Почта банке она эксплуатируется с 2015 г.

Что такое «МойОфис»?

«Мой офис» представляет собой программную платформу для совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, в которую также входят текстовый редактор, клиент электронной почты, приложение для создания презентаций и фирменное ПО для работы с электронными таблицами. Разработкой платформы занимается компания «Новые облачные технологии» (НОТ), и старт проекту был дан в 2013 г. Широким массам «МойОфис» стал доступен весной 2015 г., и он считается российским конкурентом Microsoft Office – наиболее популярного пакета офисных программ в масштабах всего мира. С 2017 г. «МойОфис» работает даже на компьютерах «Таволга терминал», построенных на российских процессорах «Байкал».

Сравнение текстовых редакторов MS Office и «МойОфис»

НОТ – это российская компания, 72,8% которой по состоянию на 15 апреля 2019 г. принадлежало бывшему вице-президенту «Ростелекома» Андрею Чеглакову. 10 апреля 2019 г. по данным ЕГРЮЛ его доля увеличилась на 3,15% с 69,65% – свои доли продали считающийся выходцем из разведки ГДР Маттиас Варниг (Matthias Warnig) и экс-вице-президент «Роснефти» Томас Хендель (Thomas Hendel), которым принадлежало 0,9% и 2,25% соответственно. Свою долю немецкий разведчик приобрел в ноябре 2017 г.

В апреле 2019 г. стало известно об интересе «Лаборатории Касперского» в приобретении доли в «НОТ». Сделка, сумма которой, не раскрывается сторонами, должна быть закрыта в течение двух месяцев.

«МойОфис» – спектр распространения

«Почта России» – не единственный клиент НОТ. К примеру, в 2016 г. Ростех планировал интегрировать офисные приложения «МойОфис» в свою защищенную ОС «Аврора» и создать таким образом комплексное решение для госкорпораций. В том же 2016 г. НОТ и Ростех собирались продвигать «МойОфис» за границей.

Осенью 2016 г. уже интерес к «МойОфис» проявило уже правительство Москвы: оно инициировало перевод муниципальных служащих на электронную почту от «Моего офиса», и в перспективе этот перевод затронет до 600 тыс. человек. Интегратором проекта стал «Ростелеком», который на первом этапе получит за контракт 40 млн руб.

В феврале 2018 г. импортозамещение офисного ПО состоялось и в ТАСС – информагентство установило «МойОфис Стандартный» на рабочих местах своего административного аппарата. В дальнейшем ТАСС рассмотрит возможность внедрения облачных решений того же разработчика для совместной работы с документами. В переходе на «МойОфис» также заинтересовалась и Росгвардия, объявившая в сентябре 2018 г. тендер на закупку 37 тыс. лицензий отечественного офисного ПО. Сумма контракта составила 1,6 млн руб.