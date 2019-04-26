Acronis откроет API и немного своих исходных кодов, чтобы удвоить выручку партнеров

Acronis открыл сторонним разработчикам доступ к API и примерам исходных кодов своих продуктов. Это поможет партнерам компании удвоить свои доходы, а самой компании создать экосистему вокруг своих продуктов.

Acronis открывает API, SDK и примеры исходных кодов

Основанный в России разработчик продуктов для резервного копирования информации Acronis сообщил о запуске платформы Acronis Cyber Platform. В рамках данной платформы компания откроет доступ к интерфейсам прикладного программирования (API), инструментов для разработчик (SDK) и примеры исходного кода.

Ранее такие данные были доступны только сотрудникам Acronis и отдельным партнерам, включая ConnectWise, Microsoft и Google. Сейчас платформы Acronis Cyber Platform находится в режиме раннего доступа с ограниченным доступом и поддержкой со стороны разработчика.

На октябрь 2019 г. запланирован полноценный запуск платформы, включая старт программы обучения и сертификации. Доступ к платформе сможет получить любой партнер Acronis. При этом для получения статуса партнера достаточно будет выполнить минимальный набор требований.

Что смогут сделать сторонние разработчики с помощью API

Используя возможности платформы, разработчики смогут создавать новые источники данных, хранилища данных и функции управления, а также интегрировать свои приложения с решениями Acronis для киберзащиты. Кроме того, они смогут интегрировать технологии Acronis в свои приложения, системы и облачные торговые площадки.

Acronis открыл сторонним разработчикам доступ к API и примерам исходных кодов своих продуктов

Это позволит независимым поставщикам ПО (ISV), OEM-производителям, сервис-провайдерам, продавцам ПО и конечным пользователям повысить свою рентабельность и решать больше задач для себя. Сейчас в сообщество Acronis входит 50 тыс. партнеров в канале продаж, 500 тыс. компаний и 5 млн конечных пользователей.

С помощью API от Acronis сторонние разработчики смогут: создать резервное копирование новых источников данных – приложения SaaS (ПО как услуга), таких как системы инвентаризации и финансов; убедиться, что данные резервного копирования хранятся в месте назначения, которое соответствует финансовым требованиям или требованиям соответствия; включить мощный анализ данных и обработку данных на платформе, таких как добавление метаданных, возможности глубокого поиска или специальные схемы шифрования.

Канальные партнеры смогут объединить свои решения, например, предлагать управляемые услуги и поддержку приложений SaaS для своих клиентов и конечных пользователей, а затем объединять решения для кибербезопасности. Также они смогут интегрировать Acronis в свои приложения и системы, будь то торговая площадка или приложение и система интернета вещей и периферийных вычислений.

Как партнеры Acronis увеличат свои доходы и как будет зарабатывать сам Acronis

Как сообщили CNews в Acronis, сейчас 20% из партнеров компании генерируют $5 на каждый заработанный самой компанией $1. В Acronis ожидают, что открытие доступа к платформе повысит доход указанных партнеров до $10 на каждый $1, заработанный самой компанией, то есть их доход удвоится .

Сама компания рассчитывает, что открытие API станет основой для экосистемы ее продуктов. Пути монетизации данной экосистемы еще не понятны. Но один из вариантов – это создание маркетплейса для продажи продуктов от различных поставщиков с разделением доходов.

«В следующие пять лет будет развернуто столько же приложений, сколько за предыдущие 40 лет, и это потребует не только лучшего управления данными, но и нового уровня их защиты, - говорит директор по исследованиям компании IDC Фил Гудвин. - Компания Acronis адаптирует свою рыночную стратегию и быстро наращивает пул партнеров в канале продаж. С выходом платформы Acronis Cyber Platform, компания позволит своим партнерам увеличивать выручку, снижать отток клиентов и получать конкурентные преимущества для бизнеса – все это благодаря основанным на современно открытом API решениям и своей торговой площадке».