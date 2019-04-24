Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц интегрирована в американскую платформу безопасности

Сотрудничество NtechLab и Genetec

Как стало известно CNews, российская компания NtechLab осуществила технологическую интеграцию с Genetec, канадским разработчиком решений в области общественной безопасности и бизнес-аналитики. В результате интеграции клиенты Genetec смогут получить доступ к возможностям алгоритма распознавания лиц Findface, разработанного NtechLab, непосредственно при использовании платформы Genetec Security Center.

Функции Findface позволяют идентифицировать представляющих интерес людей по базе данных из нескольких миллионов фотографий менее чем за секунду, обеспечивая точные результаты вне зависимости от качества предоставляемого видеопотока, детальности освещения, положения головы и тела, присутствия в кадре посторонних объектов или попыток рассматриваемого человека изменить внешность, пояснили CNews представители NtechLab. При этом, как утверждают в компании, алгоритм дает возможность анализировать видеопотоки с нескольких сотен тысяч камер одновременно

Genetec Security Center – это единая платформа, сочетающая в себе возможности для обеспечения IP-безопасности в едином интерфейсе, в частности систему контроля и управления доступом, видеонаблюдение, систему распознавания номерных знаков (ANPR, Automatic number plate recognition), модуль обнаружения угроз и вторжений, а также средства коммуникации и аналитики.

Интерфейс системы мониторинга Genetec Security Center

Решения Genetec широко применяются в различных организациях по всему миру. Так, в числе клиентов компании можно обнаружить крупные аэропорты, в частности аэропорт Дубай, аэропорт Тампа (Флорида, США), аэропорт Квебек-сити (Квебек, Канада); образовательные учреждения: Халлский университет (Великобритания), Университет Луизианы в Монро (Луизиана, США).

По данным компании IHS Markit, на конец 2018 г. Genetec входила в четверку крупнейших мировых поставщиков решений для распознавания автомобильных номерных знаков по занимаемой доле рынка, совокупный размер которого специалисты оценили в $453 млн.



Применение Findface в сфере безопасности

В сентябре 2017 г. стало известно, что московская городская сеть видеонаблюдения была подключена к нейросети Findface для поиска преступников и наблюдения за работой городских сервисов. За время осуществления пилотного проекта, который занял два месяца, с помощью технологии удалось идентифицировать и задержать шесть преступников.

В июне 2018 г. NtechLab выпустила коробочную версию продукта Findface Security, который представляет собой систему видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц в видеопотоке в реальном времени путем сравнения их с образцами в базе данных. Коробочную версию планировалось использовать для обеспечения безопасности и контроля доступа к объектам на ключевых предприятиях госкорпорации «Ростех».

В конце июля 2018 г. CNews рассказывал о том, как система распознавания лиц NtechLab помогла предотвратить кражу спонсорского кубка во время проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 г.

В ноябре 2018 г.CNews сообщал об успешном задержании грабителя благодаря опознанию системой Findface Security, подключенной к камерам видеонаблюдения в магазинах города.



Всемирное признание

Findface основывается на алгоритме биометрической идентификации, точность которого была подтверждена исследованиями Национального института стандартов и технологий США (NIST) и конкурсом американского Агентства передовых исследований в сфере разведки (IARPA).

IARPA, занимающееся технологиями обеспечения безопасности под руководством Агентства национальной безопасности (АНБ), организовало конкурс решений в сфере распознавания лиц. Участие в конкурсе приняли несколько десятков компаний из разных стран мира, среди них были как американские разработчики, так и фирмы из Китая и Европы. Решение NtechLab стало победителем в двух номинациях — самый точный алгоритм и самый быстрый.

По результатам испытания, проведенного в 2017 г. NIST при Министерстве торговли США, алгоритм Findface возглавил мировой рейтинг технологий распознавания лиц. В исследовании Facial Recognition Vendor Test приняло участие 14 алгоритмов от компаний из разных стран. NtechLab представила на тестирование две версии своего продукта. Кроме NtechLab, в рейтинге NIST также приняли участие алгоритмы российских компаний 3DiVi и Vocord, немецкой Dermalog, индийской Samtech InfoNet, американских Rank One Computing и VCognition, китайской TongYi Transportation Technology, литовской Neurotechnology и других.

По результатам тестирования NIST, первое и третье места заняли алгоритмы Findface, второе место получило решение от компании 3Divi.

В декабре 2015 г. решение NtechLab победило в мировом чемпионате по распознаванию лиц The Megaface Benchmark, которое провел Университет Вашингтона, превзойдя решения свыше сотни конкурентов, в том числе Facenet, созданное Google. Такие достижения позволили разработчикам Findface называть свое решение «лучшим в мире».