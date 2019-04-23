Российский телефон, не требующий АТС и серверов, научился работать на процессорах «Байкал»

Резидент «Сколково», продвигающий концепцию пиринговой телефонии, переехал на российские процессоры «Байкал». На базе отечественного решения можно организовать приблизительно 20-25 одновременных соединений без транскодирования трафика.

Symway переехал на «Байкал»

Российская компания Symway, являющаяся резидентом «Сколково», портировала свои пиринговые системы на отечественные процессоры «Байкал-Т1». Ранее эта компания создала , по собственному заявлению, первый в мире офисный телефон, которому для работы внутри корпоративной сети не требуются классические АТС, серверы или облака.

Каждый из ее аппаратов, получивших наименование Symway P2P Phone, функционально представляет собой самостоятельную мини-АТС. При объединении их в сеть реализовываются принципы так называемой пиринговой (одноранговой) архитектуры.



Компания заверяет, что после портирования на «Байкалы» с помощью специальных тестов была проведена оценка среднего потребления ресурсов процессора в перерасчете на одного абонента. Как выяснилось, на базе отечественного решения на «Байкале-Т1» можно организовать приблизительно 20-25 одновременных соединений без транскодирования трафика в ресурсоемких кодеках, например, в Opus.

Российский телефон, не требующий АТС и серверов, научился работать на «Байкалах»

«Таким образом система Symway на одном процессоре позволяет телефонизировать офис из 40 сотрудников, у каждого из которых на столе стоит SIP-телефон, — говорят разработчики. — Система Symway может масштабироваться; для обслуживания 1 тыс. абонентов потребуется кластер, состоящий из 50 узлов на базе процессора «Байкал-Т1», соответственно 10 тыс. абонентов потребуют разворачивания 500 таких узлов.

Оценка «Байкалов»

«Два MIPS-ядра с максимальной частотой в 1,2 ГГц выглядят по нынешним временам очень скромно, и ни одному инженеру в мире не придет в голову использовать подобные процессоры в качестве аппаратной платформы системы унифицированных коммуникаций на хоть сколько-то приличное количество абонентов», — отмечают создатели.

Именно поэтому разработчики из «Байкал электроникс» изначально позиционировали SOC Baikal-T1 в качестве процессора для различных сетевых устройств: маршрутизаторы и точки доступа, сетевые коммутаторы, шлюзы безопасности, концентраторы VPN, подчеркивают они.

Некоторые подробности

В Symway отмечают, что их сеть коммуникаций построена по пиринговой (децентрализованной архитектуре), что прежде всего позволяет легко решать проблему масштабирования системы — из четырех разработанных моделей пиринговых АТС Symway (Hybrid SZ1828, Hybrid SZ1900 GSM, Hybrid SZ1900 E1, Hybrid SE1603) можно построить отказоустойчивую территориально распределенную единую систему корпоративной телефонии с функциями унифицированных коммуникаций на произвольное число сотрудников и с любыми интерфейсами подключения.

Абонентская емкость каждой пиринговой АТС, по заявлению разработчиков, определяется вычислительными ресурсами используемого в них процессорного модуля. В перечисленных выше моделях используется SOC, построенный по ARM-архитектуре и содержащий четыре ядра Cortex A9, способных работать на максимальной частоте 1,8 ГГц. «Этой производительности хватает на организацию 50 одновременных разговоров, что позволяет подключить к одной пиринговой АТС до 100 абонентов», — уверены в компании.

Это могут быть аналоговые или SIP-телефоны, софтфоны, в частности, SIP-клиент Symway Assist, транки E1, внешние линии. Принцип масштабирования в пиринговой системе унифицированных коммуникаций Symway предельно простой — в маршрутизируемую IP-сеть предприятия включается необходимое количество пиринговых АТС нужной конфигурации и получаете в результате систему на требуемое в настоящий момент количество абонентов, говорят разработчики.

«Мы рассчитываем, что наша разработка заинтересует государственных и крупных корпоративных заказчиков, ориентированных на максимальное использование отечественной элементной базы в используемых решениях, — отметил Станислав Кононов, технический директор компании «Симвей», — Ну и конечно мы с нетерпением ждем следующий уже давно анонсированный процессор линейки “Байкал” на базе любимой нами архитектуры ARMv8».