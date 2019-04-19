 

Microsoft «убьет» Windows 8 на четыре года раньше, чем обещала

Интеграция Системное ПО
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, Текст: Дмитрий Степанов
Microsoft безо всякого анонса сдвинула сроки прекращения доставки обновления приложений из официального магазина Windows 8, тем самым фактически установив новую дату окончательной «смерти» непопулярной операционной системы.

Полное прекращение поддержки

Windows 8 перестанет получать обновления приложений из Microsoft Store с 1 июля 2019 г., то есть на четыре года раньше первоначально запланированного срока. Об этом сообщает ресурс Softpedia.

В августе 2018 г. Microsoft опубликовала в официальном блоге Windows пост, призванный проинформировать разработчиков ПО для этой платформы о том, что 31 октября 2018 г. магазин Microsoft Store прекратит принимать новые приложений для мобильной ОС Windows Phone 8.x и десктопных Windows 8 и Windows 8.1. С 1 июля 2019 г. планировалось остановить доставку обновлений уже существующих в магазине программ для Windows Phone 8.x, а спустя ровно четыре года – 1 июля 2023 г. – распространить это также на Windows версий 8 и 8.1.

Тем не менее, 2 апреля 2019 г., Microsoft без лишнего шума отредактировала оригинальное сообщение в блоге и изменила дату прекращения доставки обновлений программ для Windows 8 на 1 июля 2019 г., на что свое внимание обратил пользователь Twitter под псевдонимом Nawzil. Windows 8.1 же, если верить новой версии поста, продолжит получать обновления ПО до 1 июля 2023 г., как это и планировалось первоначально.

Непопулярная «восьмерка»

Windows 8 – первая операционная система из семейства Windows, в которой Microsoft попыталась создать универсальный графический интерфейс, подходящий как для обычных компьютеров, так и для ноутбуков с сенсорным экраном и планшетов. Новый дизайн получил название Metro. Кроме того, впервые Microsoft стала поддерживать не только микропроцессорную архитектуру Intel, но и ARM – именно такие процессоры устанавливаются в большинство планшетов.

Несмотря на новшества, Windows 8 получила множество отрицательных отзывов относительно нового интерфейса – у пользователей, привыкших к классическому его варианту, впервые представленному в Windows 95, возникали проблемы с адаптацией к Metro.

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Microsoft на четыре года приблизила окончательную «смерть» Windows 8

Спрос на новую операционную систему, несмотря на неплохие продажи на старте, был оценен аналитиками как слабый. По данным Net Applications, рыночная доля Windows 8 среди Windows-систем к концу февраля 2013 г. составляла порядка 3%. Аналогичный показатель для Windows Vista за этот период составлял 4%, а для Windows 7 – 10%.

17 октября 2013 г. свет увидела переработанная версия ОС – Windows 8.1. По сравнению с предшественницей она получила ряд обновлений и изменений в работе с графическим интерфейсом, в частности вернулись возможность открывать рабочий стол сразу же после входа в систему и привычная пользователям кнопка «Пуск».

Поддержка оригинальной Windows 8 корпорацией Microsoft прекращена 12 января 2016 г. Срок поддержки Windows 8.1 истекает в 2023 г.

Обновление до Windows 8.1 было и остается бесплатным для обладателей официальных версий Windows 8 и до сих пор распространяется через Windows Store.

По данным Netmarketshare на март 2019 г., доля компьютеров с Windows 8 «на борту» составляет всего лишь 0,95% от общего числа мировых ПК с доступом в интернет в то время, как Windows 8.1 по-прежнему используется на 4,16% ПК.

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