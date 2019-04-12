Россияне создали чат-бота техподдержки, проявляющего инициативу в разговоре

Разработчики из Владивостока выпустили на рынок чат-бота для технической поддержки мероприятий и компаний. Особенностями бота является то, что он запоминает контекст разговора, а также способен проявлять инициативу в диалоге.

Бот техподдержки

Компания Gexar из Владивостока начала продажи чат-бота, созданного на базе искусственного интеллекта, который осуществляет техническую поддержку мероприятий и компаний.

Первой продажей продукта стало его использование для технической поддержки мероприятия образовательного центра для предпринимателей, в котором приняло участие несколько тысяч человек. Разработчики утверждают, что бот снял 82% нагрузки с сотрудников-людей, работающих в службе технической поддержки, - сообщило ТАСС со ссылкой на директора компании Дениса Балюру..

По словам разработчиков, искусственный интеллект можно перенастроить таким образом, что он сможет массово помогать людям решать различные технические задачи. Авторы проекта полагают, что основной сферой применения бота могут стать продажи, где он будет выяснять потребности клиента и подбирать для него оптимальный продукт.

Что умеет бот

Участники мероприятия, где используется чат-бот, могут обратиться к нему за помощью — уточнить местоположение каких-либо объектов, пожаловаться, что на почту не пришла ссылка, спросить, где можно ознакомиться с информационными материалами. Бот вступает в диалог с пользователем, чтобы уточнить суть проблемы, и находит ее решение. Разработчики отмечают, что в отличие от других чат-ботов, нацеленных в основном на поддержание разговора, их бот эффективен именно в решении конкретных задач.

Как поясняет Балюра, уникальность бота Gexar заключается в том, что он помнит контекст — предыдущие сообщения и вопросы, которыми обменивался с пользователем. Благодаря этому он не «перепрыгивает» с темы на тему, ориентируясь на какое-нибудь новое сигнальное слово от пользователя — например, услышав слово «яблоки», не переходит полностью на тему яблок.

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Еще одно важное новшество заключается в том, что бот способен перехватить инициативу в диалоге — он начинает сам расспрашивать пользователя, чтобы помочь ему прояснить суть проблемы. Пока что искусственный интеллект может общаться только с помощью текста, но компания планирует запустить и голосовой чат.

Чем занимается Gexar

Gexar занимается разработкой решений дополненной реальности для мобильных приложений и очков дополненной реальности. Также разрабатываются продукты в сфере виртуальной реальности для выставок, обучения и тестирования. Виртуальная и дополненная реальность — это основной профиль компании, но она занимается и созданием нейросетей. Компания является резидентом технопарка «Русский».

Среди разработок Gexar присутствует павильон с дополненной реальностью, интерактивная карта региона и система управления симулятором батискафа, созданные для Восточного экономического форума 2018. Есть также чат-бот с искусственным интеллектом, действующий в соцсети «ВКонтакте», и способный вести беседу на 122 темы, связанные с компанией «Like центр».

Другие роботы-консультанты

Роботы используются для предоставления консультаций гражданам в различных сферах. Например, в Негосударственном пенсионном фонде (НПФ) Сбербанка робот-консультант Promobot самостоятельно обслуживает граждан. «Пенсионный» робот без помощи сотрудника-человека способен провести клиента через всю процедуру — начиная с предварительной консультации и заканчивая подписанием соглашения по негосударственному пенсионному обеспечению. Робот может проводить консультацию с несколькими клиентами одновременно. На вопросы посетителей дает ответы нейросеть, прибегая к помощи базы данных.

В феврале 2018 г. CNews писал, что в онлайн-сервисе Pravoved.ru начал работу робот-юрист, который консультирует россиян тысячами, причем совершенно бесплатно. В его основе лежит глубокая нейросеть (DNN), прошедшая обучение на 100 тыс. обращений граждан. Робот дает ответы от имени Федора Нейронова из Санкт-Петербурга. Вопрос можно сформулировать, используя повседневный стиль речи — робот обучен его понимать. Если в вопросе были допущены грамматические ошибки, робот все равно его поймет, а при необходимости уже сам задаст уточняющие вопросы.