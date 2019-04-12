Редкий процессор Intel с неограниченной ценой внезапно появился в рознице по 3 тыс. евро
Редкий чип
Флагманский мелкосерийный процессор Intel Core i9-9990XE для десктопов, который планировалось продавать только системным интеграторам неожиданно появился в свободной продаже.
Редкий процессор можно приобрести в немецком интернет-магазине электроники Caseking.de по цене в 2999 евро. Там же легко обнаружить и игровой ПК в сборе на базе данного чипа стоимостью 12999 евро.
Сама Intel не устанавливает цену на данный чип. Как ранее рассказывал CNews, распространять процессоры корпорация планировала исключительно через систему закрытых интернет-аукционов и лишь среди системных интеграторов, занимающихся перепродажей чипов уже в составе готовых к эксплуатации систем.
Необычный способ продажи процессора, вероятно, связан с неспособностью Intel производить большое количество таких чипов. Обозреватели портала Anandtech оценивают вероятный размер партий Core i9-9990XE в несколько сотен в квартал. Впрочем, проблемы с производством у Intel наблюдается достаточно давно и касаются они в том числе и не столь «экзотических» моделей.
Intel позиционирует Core i9-9990XE как процессор «для индустрии финансовых сервисов», поскольку тот «является товаром с уникальными спецификациями и высокой частотой, которые способны удовлетворить потребности рабочих нагрузок, характерных для этой отрасли». Несмотря на это, впечатляющие характеристики чипа могут привлечь внимание геймеров, стримеров и энтузиастов-оверклокеров, готовых расстаться с крупными суммами денег ради приобретения самого мощного «железа». Вероятно, именно на эту аудиторию и нацелено предложение немецкого ритейлера.
Процессор – подделка?
Несмотря на то, что Caseking является достаточно крупным магазином, потребителю всегда полезно сохранять бдительность при приобретении дорогостоящего товара, чтобы не оказаться обманутым.
В марте 2019 г. CNews рассказывал о случае продажи в интернет-магазине Amazon.de, который, кстати относится к числу авторизованных Intel ритейлеров, поддельного процессора Intel нового семейства Coffee Lake Refresh, представленного в конце 2018 г. По информации немецкого компьютерного журнала C’t, один из его читателей приобрел в Amazon новенький процессор Intel Core i5-9600K, но вместо него получил искусно замаскированный чип образца 2006 г. Core i5-9600K – самый дорогой в линейке i5 Coffee Lake Refresh – его рекомендуемая стоимость на момент релиза составила $263.
В феврале 2019 г. поддельные чипы Intel были обнаружены в военном оборудовании США. В ходе проведенного расследования выяснилось, что вина лежит на компании PRB Logics Corporation и ее основателе – предпринимателе из Калифорнии Рогелио Васкесе (Rogelio Vasques).
На протяжении семи лет бизнесмен закупал в Китае устаревшие, бывшие в употреблении и даже отбракованные чипы по низким ценам и затем перепродавал их субподрядчикам, которые, в свою очередь, реализовывали микросхемы конечным потребителям. В списке клиентов были и американские военные ведомства. Васкес заранее договорился с китайцами о подделке маркировки на приобретаемых им процессорах, и в итоге никто, кроме него и представителей китайской стороны, не был в курсе подлога.
Несколько слов о характеристиках Core i9-9990XE
Процессор Core i9-9990XE, выполненный в соответствии с 14-нанометровым техпроцессом, оснащен 14 вычислительными ядрами, 28 одновременно исполняемыми потоками (технология Hyperthreading). Размер кэша третьего уровня составляет 19,25 МБ (по 1,375 МБ на ядро).
Работает этот редкий чип на тактовой частоте от 4 до 5 ГГц (в турборежиме), а его показатель TDP (требования по теплоотводу) составляет достаточно высокие 255 Вт. Для сравнения: его предшественник – i9-9980XE – обладает 18 ядрами (36 потоков), работает на тактовой частоте до 4,5 ГГц, но при этом его TDP составляет лишь 165 Вт.
Core i9-9990XE рассчитан под уже существующий процессорный разъем LGA2066, то есть может эксплуатироваться с материнскими платами на базе чипсета Intel X299.