Редкий процессор Intel с неограниченной ценой внезапно появился в рознице по 3 тыс. евро

Флагманский процессор Intel Core i9-9990XE для десктопов с частотой 5 ГГц, который Intel продает только системным интеграторам через закрытые онлайн-аукционы, внезапно появился в одном из европейских интернет-магазинов.

Редкий чип

Флагманский мелкосерийный процессор Intel Core i9-9990XE для десктопов, который планировалось продавать только системным интеграторам неожиданно появился в свободной продаже.

Редкий процессор можно приобрести в немецком интернет-магазине электроники Caseking.de по цене в 2999 евро. Там же легко обнаружить и игровой ПК в сборе на базе данного чипа стоимостью 12999 евро.

Сама Intel не устанавливает цену на данный чип. Как ранее рассказывал CNews, распространять процессоры корпорация планировала исключительно через систему закрытых интернет-аукционов и лишь среди системных интеграторов, занимающихся перепродажей чипов уже в составе готовых к эксплуатации систем.

Необычный способ продажи процессора, вероятно, связан с неспособностью Intel производить большое количество таких чипов. Обозреватели портала Anandtech оценивают вероятный размер партий Core i9-9990XE в несколько сотен в квартал. Впрочем, проблемы с производством у Intel наблюдается достаточно давно и касаются они в том числе и не столь «экзотических» моделей.

Редким процессором торгует немецкий интернет-магазин

Intel позиционирует Core i9-9990XE как процессор «для индустрии финансовых сервисов», поскольку тот «является товаром с уникальными спецификациями и высокой частотой, которые способны удовлетворить потребности рабочих нагрузок, характерных для этой отрасли». Несмотря на это, впечатляющие характеристики чипа могут привлечь внимание геймеров, стримеров и энтузиастов-оверклокеров, готовых расстаться с крупными суммами денег ради приобретения самого мощного «железа». Вероятно, именно на эту аудиторию и нацелено предложение немецкого ритейлера.

Процессор – подделка?

Несмотря на то, что Caseking является достаточно крупным магазином, потребителю всегда полезно сохранять бдительность при приобретении дорогостоящего товара, чтобы не оказаться обманутым.

В марте 2019 г. CNews рассказывал о случае продажи в интернет-магазине Amazon.de, который, кстати относится к числу авторизованных Intel ритейлеров, поддельного процессора Intel нового семейства Coffee Lake Refresh, представленного в конце 2018 г. По информации немецкого компьютерного журнала C’t, один из его читателей приобрел в Amazon новенький процессор Intel Core i5-9600K, но вместо него получил искусно замаскированный чип образца 2006 г. Core i5-9600K – самый дорогой в линейке i5 Coffee Lake Refresh – его рекомендуемая стоимость на момент релиза составила $263.

В феврале 2019 г. поддельные чипы Intel были обнаружены в военном оборудовании США. В ходе проведенного расследования выяснилось, что вина лежит на компании PRB Logics Corporation и ее основателе – предпринимателе из Калифорнии Рогелио Васкесе (Rogelio Vasques).

На протяжении семи лет бизнесмен закупал в Китае устаревшие, бывшие в употреблении и даже отбракованные чипы по низким ценам и затем перепродавал их субподрядчикам, которые, в свою очередь, реализовывали микросхемы конечным потребителям. В списке клиентов были и американские военные ведомства. Васкес заранее договорился с китайцами о подделке маркировки на приобретаемых им процессорах, и в итоге никто, кроме него и представителей китайской стороны, не был в курсе подлога.

Несколько слов о характеристиках Core i9-9990XE

Процессор Core i9-9990XE, выполненный в соответствии с 14-нанометровым техпроцессом, оснащен 14 вычислительными ядрами, 28 одновременно исполняемыми потоками (технология Hyperthreading). Размер кэша третьего уровня составляет 19,25 МБ (по 1,375 МБ на ядро).

Редкий и «бесценный» флагман Intel Core i9 9990XE

Работает этот редкий чип на тактовой частоте от 4 до 5 ГГц (в турборежиме), а его показатель TDP (требования по теплоотводу) составляет достаточно высокие 255 Вт. Для сравнения: его предшественник – i9-9980XE – обладает 18 ядрами (36 потоков), работает на тактовой частоте до 4,5 ГГц, но при этом его TDP составляет лишь 165 Вт.

Core i9-9990XE рассчитан под уже существующий процессорный разъем LGA2066, то есть может эксплуатироваться с материнскими платами на базе чипсета Intel X299.