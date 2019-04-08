В SAP полетели головы. Уволен глава облачного подразделения, проработавший 27 лет

Реструктуризация в SAP, стартовавшая в январе 2019 г., повлекла за собой увольнение сразу нескольких ключевых сотрудников, в том числе и главы облачного подразделения, обеспечившего успешное проведение одной из крупнейших для SAP сделок. SAP также учредила несколько новых должностей и в седьмой раз за последние 10 лет сменила главу российского представительства.

«Обезглавленное» облако

Компания SAP уволила главу отдела облачных технологий и сервисов Роберта Энслина (Robert Enslin). Как сообщает агентство Reuters, это произошло в рамках крупномасштабной реструктуризации, стартовавшей в январе 2019 г. В общей сложности компания намерена уволить 4,4 тыс. человек.

В SAP Энслин проработал 27 лет, став частью компании в 1992 г. Главой облачного подразделения он стал в 2016 г., и за короткий промежуток времени помог SAP продвинуться в сегменте облачных технологий. В частности, он принимал активное участие в покупке компании Qualtrics, специализирующейся на оценке пользовательских настроений в интернете. Приобретение обошлось SAP в $8 млрд. Дальнейшие планы Энслина пока неизвестны.

Роберт Энслин

Освобожденную Робертом Энслином должность займет член правления Дженнифер Морган (Jennifer Morgan), работающая в компании с 2004 г. и недавно ставшая одним из директоров по работе с клиентами. Ее обязанности возьмет на себя член правления SAP Адэйр Фокс-Мартин (Adaire Fox-Martin), присоединившаяся к компании в 2008 г.

Увольнение за увольнением

Энслин – далеко не первый в списке важных сотрудников SAP, покинувших компанию в 2019 г. В марте 2019 г. из SAP ушел технический директор облачного подразделения Бьорн Герке (Bjoern Goerke), а за месяц до этого был уволен исполнительный директор Бернд Лейкерт (Bernd Leukert), руководивший глобальными сервисами и поддержкой клиентов.

Рич Хейлман

В марте 2019 г. рабочих мест лишились гуру программирования Рич Хейлман (Rich Heilman) и Томас Джанг (Thomas Jung), пришедшие в SAP в 2004 г. и 2007 г. соответственно. Оба специалиста были тесно связаны с подразделением по разработке высокопроизводительной NewSQL-платформы SAP HANA (High-Performance Analytic Appliance) для хранения и обработки данных и занимали руководящие посты в SAP. По словам пресс-секретаря компании, в итоге они остались в штате компании на новых должностях, но дополнительные подробности он раскрывать не стал.

SAP в России

Глобальные кадровые перестановки затронули и представительство SAP в России и СНГ – новым гендиректором филиала в апреле 2019 г. был назначен Андрей Филатов, впервые пришедший в компанию с 2007 г. и начавший свою карьеру в ней с должности руководителя подразделения по работе с клиентами. В 2010 г. он перешел из SAP в IBM на должность директора по развитию бизнеса департамента аппаратных средств, а в июле 2015 г. он занял должность генерального директора российского представительства IBM.

Андрей Филатов

Этот пост Филатов занимал до ноября 2018 г., когда на его место пришла Ирис Джеба (Iris Dzeba). Добавим, что Андрей Филатов стал уже седьмым по счету гендиректором в российском представительстве SAP за последние 10 лет.

Новые должности

Реструктуризация, проводимая в SAP, включает и создание новых должностей. В марте 2019 г. компания учредила должность главного директора по партнерам, которую занял Карл Фарбах (Karl Fahrbach), пришедший в SAP в 2006 г. и занимавший пост операционной директора в глобальной партнерской организации.

Карл Фарбах

В новой должности он займется разработкой коммерческих партнерских моделей и развитием нового уровня партнерского бизнеса SAP. Также Фарбах будет иметь отношение и к деятельности SAP на облачном рынке – в его обязанности войдет продажа облачных решений партнерам и клиентам компании.

Реструктуризация и финансы

Выручка SAP за весь 2018 г. составила 24,71 млрд евро, операционная прибыль — 5,71 млрд евро. Продажи ПО показали годовой спад на 5%, новые заказы в облачном сегменте — рост на 25%.

Реструктуризация может иметь прямое отношение к замедлению ее развития в ряде сегментов деятельности. В частности, в IV квартале 2018 г. новые заказы в облачном сегменте сократились с 37% до 23% в сравнении с III кварталом 2018 г.

На проведение реструктуризации компания выделит 950 млн евро. Финансовый отчет за I квартал 2019 г. SAP опубликует 24 апреля 2019 г.

Стоимость ценных бумаг SAP неуклонно растет на протяжении трех кварталов. 3 января 2019 г. одна акция оценивалась в 83,95 евро, а по результатам торгов 5 апреля 2019 г. ее стоимость достигла 102,5 евро.

Дополнение

После публикации этого материала представитель SAP СНГ Татьяна Зверева заявила CNews, что уход Роберта Энслина из компании не связан с проводимой в ней реструктуризацией, Энслин оставил свой пост собственному желанию. Причины его ухода в сообщении SAP не раскрываются.

