Московское метро заново закупает на 750 млн «железо» для ИТ-системы зональной оплаты проезда

Московская подземка со второй попытки закупает за 750 мин руб. ПАК для билетной ИТ-системы с опцией зональной оплаты проезда — в «смежном» с метро наземном транспорте.

ПАК для «Метрополитена»

Как обнаружил CNews, «Московский метрополитен» не отказался от идей приобрести программно-аппаратный комплекс (ПАК) для функционирования своей билетной системы — объявленная в конце октября и отмененная в начале декабря 2018 г. закупка «железа» перезапущена. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Предыдущая закупка была отменена без указания какой-либо причины на этапе подачи заявок. Стартовая начальная цена нового контракта осталась прежней — 747,8 млн руб. «Принципиальных изменений в конкурсную документацию не вносилось, — пояснили CNews представители "Метрополитена". — Первоначальный тендер был отменен для того, чтобы синхронизировать поставку оборудования и внедрение новой билетной системы».

Заявки на тендер, перезапущенный, как и ранее, в формате электронного аукциона, будут приниматься до 18 апреля 2019 г. Торги намечены на 24 апреля. Победителю предстоит поставить все требующееся «Метрополитену» оборудование в течение 220 дней с момента подписания контракта.

В техзадании тендера не прописаны конкретные вендоры для требующегося «железа», однако выставлено условие, что оно должно быть совместимо с действующим оборудованием заказчика. В приложенном списке этого оборудования перечисляется различная техника HP: серверы Integrity rx8640 Base System, rp7410, rp3440-4 и пр., ленточная библиотека MSL4048 2 LTO-5, дисковые массивы HP EVA P6350 дисков SAS 450 ГБ, HP EVA6000-A 2C4D Array и др.

Билетная система с зональной оплатой

Напомним, в начале февраля 2019 г. CNews писал о том, что по заказу «Московского метрополитена» в столичном регионе создается новая билетная ИТ-система, которая будет поддерживать так называемую зональную тарификацию, подразумевающую взимание платы с пассажиров в зависимости от расстояния, на которое они проехали. Новая система возьмет на себя все функции (но не ограничится ими) действующих билетных систем «Метрополитена» и «Мосгортранса».

«Метрополитен» со второй попытки закупает «железо» для новой билетной ИТ-системы

В ходе общения с участниками проекта CNews тогда уточнил, что зональная оплата проезда коснется только наземного транспорта — где она, по сути, и так используется. «Введение зональной оплаты проезда в столичном метро не планируется», — заверила CNews пресс-служба “Московского метрополитена”. — Новая система создается метрополитеном по поручению Департамента транспорта — для всех видов общественного транспорта Москвы. Зональная оплата применяется в наземном городском транспорте и в пригородных электричках».

Создавать новую билетную ИТ-систему станет компания «Программный продукт». Контракт на 670 млн руб. со сроком исполнения до 22 июня 2021 г. был подписан с ней 28 декабря 2018 г.

Из техзадания нового перезапущенного «железного» тендера напрямую не следует, что ПАК закупается именно под новую билетную систему с зональной оплатой, однако множество косвенных признаков указывает именно на это. В частности, тендер на создание ИТ-системы и отмененный позже первый тендер на поставку оборудования были запущены «Метрополитеном» в один и тот же день — 31 октября 2018 г.

«Это серверное оборудование для программного обеспечения новой билетной системы», — заверили CNews представители «Метрополитена».



Какое «железо» закупает «Метрополитен»

Как следует из информации, размещенной на сайте госзакупок, в рамках перезапущенного тендера «Метрополитен» рассчитывает в составе ПАКа обзавестись, в частности, так называемыми половинными серверами, в каждом из которых будет не менее двух процессоров с частотой 2,7 ГГц в базовом режиме, не менее 18 ядер каждый, не менее 24,7 МБ кэша, не менее 1024 ГБ ОЗУ, не менее двух твердотельных ПЗУ по 480 ГБ.

Также в состав ПАКа войдут полноразмерные серверы, в каждом из которых будет не менее четырех процессоров с частотой 3,2 ГГц в базовом режиме, не менее 8 ядер каждый, не менее 24,7 МБ кэша, не менее 4096 ГБ ОЗУ, не менее двух твердотельных ПЗУ по 480 ГБ. Кроме того, ПАК включит системы резервного копирования объемом не менее 288 ТБ, серверы резервного копирования и системы хранения данных.

Полноразмерные серверы должны поддерживать операционные системы MicrosoftWindowsServer, RedHatEnterpriseLinux, SUSELinuxEnterpriseServer (SLES), VMwarevSphere. Также эти серверы должны поддерживать ПО Docker 1.12.6, JDK 1.7 и 1.8, MongoDB 3.4, PostgreSQL 9.6, Ruby 2.2.3 и 2.3, Python 2.7.5, Nginx 1.10.2, «Крипто ПРО CSP 4.0», Redis 3.3.0, Zabbix 3.0, RabbitMQ 3.6.6.

Как будет работать новая билетная система

Основное назначение новой билетной системы, для которой, предположительно, закупается ПАК, ранее было описано «Метрополитеном» как «поддержка процессов эмиссии, учета, продажи и распространения всех видов билетов (в том числе льготных), а также контроль оплаты проезда в городском общественном транспорте».

В частности, система призвана обеспечить управление единым городским транспортным приложением «Тройка», включая электронный кошелек для оплаты не только транспорта, но и парковок, велопроката, такси, каршеринга и пр., а также посещений музеев, парков, катков, центров культурного досуга и др.

Система охватит распространение транспортных билетов через различные офлайн- и онлайн-каналы. Проект предусматривает возможность оплаты проезда с помощью банковских карт с бесконтактными технологиями оплаты «МИР-бесконтакт», PayPass, payWave непосредственно на турникетах и валидаторах перевозчиков.

В систему должна быть заложена возможности интеграции — взаимного признания электронных кошельков пассажира и возможность записи сторонних билетов на карту «Тройка» — с билетными системами других регионов России.

Конкретные вендоры софтверных и хардверных решений, которые станет задействовать система, в техзадании не прописаны.

Как стартовал проект билетной системы

Проект по созданию новой билетной системы был анонсирован первым заместителем начальника «Московского метрополитена» по стратегическому развитию и клиентской работе Романом Латыповым 2 ноября 2018 г.

«Ее создание займет год, внедрение — еще полтора, — заявил он тогда. — Новая система будет обрабатывать более шести миллиардов транзакций в год. Пассажиры получат полный контроль над своим счетом (по аналогии с банковским или мобильным). Они смогут узнать баланс карты, заблокировать ее, а остаток на счете перенести на другую карту. Во время пилотной эксплуатации и внедрения новая билетная система будет работать в тестовом режиме параллельно с действующей».

По заверению чиновника, дополнительные сервисы сделают более удобным обслуживание корпоративных клиентов метро. Открыв один расчетный счет, организация сможет обеспечить билетами для проезда в общественном транспорте всех сотрудников.