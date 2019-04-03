Intel выпустила процессоры с 56 ядрами

Процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения для дата-центров получили до 56 ядер, 12 каналов памяти и ряд встроенных аппаратных акселераторов, ускоряющих выполнение задач облачных приложений, искусственного интеллекта и 5G. Плюс внешний акселератор Intel Agilex.

Больше ядер, больше аппаратных ускорителей

Компания Intel анонсировала новое поколение решений для дата-центров, включающее серверные процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения, новую память Intel Optane DC, системы хранения и программные решения. Обновленное портфолио серверных решений Intel ориентировано для работы в облачных системах, сетевых инфраструктурах и приложениях интеллектуальной обработки больших массивов данных, включая технологии ИИ и 5G.

В линейке процессоров Xeon представлены новые процессоры Platinum 9200 семейства «Advanced Performance» (AP), насчитывающие до 56 вычислительных ядер и 112 вычислительных потоков. От чипов Xeon Scalable Processor (SP) они отличаются размещением двух вычислительных кристаллов Cascade Lake в одном процессором модуле.

Впервые такие чипы были представлены Intel в ноябре 2018 г. Тогда компании удалось создать 2-кристальную систему на базе 48 вычислительных ядер с 96 вычислительными потоками.

С выпуском нового семейства Xeon Platinum 9200 Intel побила собственный рекорд: теперь флагманский процессор Platinum 9282, выполненный на базе двух 28-ядерных модулей, обладает суммарно 56 вычислительными ядрами с 112 вычислительными потоками.



Обновленные процессоры Intel Xeon Scalable, по данным компании, также получили аппаратную оптимизацию под более чем 50 типов рабочих нагрузок, включая интегрированный модуль Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) для ускорения задач машинного обучения средствами ИИ, а также улучшенную поддержку «постоянной» памяти Intel Optane DC.

По словам Навина Шенвоя (Navin Shenoy), вице-президента Intel и главы подразделения Data Center Group, аппаратный акселератор Intel DL Boost позволяет ускорить обработку заданий искусственного интеллекта в таких задачах, как распознавание видео и изображений, определение объектов и сегментация изображений. Экосистема Intel для поддержки технологии Intel DL Boost включает таких партнеров как TensorFlow, PyTorch, Caffe, MXNet и Paddle Paddle.

В список представленных новинок также вошла программируемая матрица (FPGA) Intel Agilex, выпускаемая с соблюдением норм техпроцесса 10 нм, которая представляет собой гибко настраиваемый аппаратный ускоритель для различных рабочих задач дата-центров.

Процессоры Xeon Scalable и другие компоненты второго поколения для ЦОДов

Семейство флагманских процессоров Xeon Scalable Platinum 9200, разработанное для суперкомпьютеров, расширенной аналитики, задач ИИ и высокоплотных вычислительных структур, оснащаются до 56 вычислительных ядер с тактовой частотой, достигающей 4,4 ГГц благодаря технологии Intel Turbo Boost 2.0.

Флагманский 56-ядерный процессор Platinum 9282 работает на тактовой частоте 2,6 ГГц, которая в режиме «турбо» разгоняется до 3,8 ГГц. Процессор оснащен 77 МБ кэш-памяти L3, 40 линиями интерфейса PCIe 3.0, и заявлен с термопакетом 400 Вт.

Дабы закрепить рекордные показатели 56-ядерного флагмана, Intel пошла еще дальше, и представила 2-сокетные конфигурации на базе двух процессоров Platinum 9282, которые в сумме обладают четырьмя 28-ядерными модулями, 112 ядрами/224 потоками, а также 24 каналами памяти DDR4-2933.

В Intel не планируют продавать эти чипы в виде самостоятельного продукта. Вместо этого компания намерена поставлять системным интеграторам и OEM-партнерам готовые комплекты из системных плат и процессоров. В связи с этим, отдельные цены на новые чипы так и не были объявлены.

Новые чипы Intel Xeon и постоянная память Intel Optane DC

Все новые процессоры Xeon Scalable Platinum 9200 поддерживают 12 каналов памяти DDR4 на модулях с чипами DDR4-2933 МГц емкостью 16 Гбит, и до 36 ТБ постоянной памяти Intel Optane DC, обеспечивая максимальную удельную вычислительную мощность на стойку.

Встроенные с эти процессоры аппаратные ускорители Intel Deep Learning Boost в сочетании с оптимизированным ПО Intel OpenVINO обеспечивают прирост производительности при работе с задачами искусственного интеллекта.

Еще одна новая технология – Intel Speed Select Technology, обеспечивает значительную гибкость при конфигурировании корпоративных систем и сервисов класса IaaS, за счет того, что производительность новых чипов Intel Xeon Scalable теперь можно конфигурировать по числу ядер и их тактовым частотам, создавая эффективное сочетание «три процессора в одном».

В новых флагманских чипах также реализован пакет технологий Intel Infrastructure Management для увеличения загрузки всех вычислительных мощностей дата-центра и оптимизации рабочих задач.

Процессоры серии Intel Xeon Platinum 8200 получили до 28 вычислительных ядер и поддержку двух-, четырех и восьмипроцессорных стоечных конфигураций. Для этих чипов также характерно наличие интегрированных средств аппаратного ускорения задач ИИ.

Чипы семейства Intel Xeon Gold 6200 оптимизированы для больших сетевых нагрузок, при этом часть из них поддерживает технологию Intel Speed Select. Чипы выпускаются в версиях до 24 вычислительных ядер (6552)

Серия Intel Xeon Gold 5200 также ориентирована на сетевые нагрузки и будет доступна в версиях с числом вычислительных ядер до 18. Чипы серии Intel Xeon Silver 4200 с числом ядер до 12 обладают очень низким энергопотреблением (TDP 70 Вт), встроенным ускорением ИИ, поддерживают технологии Turbo Boost и Hyper-Threading.

Чипы начальной серии Intel Xeon Bronze 3200 содержат до 8 вычислительных ядер, оснащены акселератором ИИ, и представлены в качестве замены предшественникам Intel Xeon E в системах СМБ.

Intel также представила линейку процессоров Xeon D-1600 с числом ядер до восьми, обладающих поддержкой технологий Intel QuickAssist и Intel Vt.

Программируемый матричный акселератор Intel Agilex FPGA

Новый программируемый чип Intel Agilex FPGA представляет собой гибко настраиваемое решение для аппаратного ускорения периферийных вычислений, встраиваемых, сетевых (5G/NFV) систем и ЦОДов. FPGA Intel Agilex поддерживают шину PCIe Gen 5 и обеспечивают обмен данными со скоростью до 112 Гбит/с, совместимы с решениями Intel eASIC с поддержкой One API и постоянной памятью Intel Optane DC PM. Для подключения непосредственно к процессорам Intel Xeon у чипов предусмотрен когерентный интерфейс кэша и памяти Compute Express Link.

Постоянная память Intel Optane DC

Использование постоянной памяти Intel Optane DC обеспечивает снижение времени перезагрузки системы с минут до секунд, 36% прирост поддержки виртуальных машин и 2-кратное увеличение поддерживаемого объема системной памяти: до 36 ТБ для восьмипроцессорных систем.

Intel Optane DC SSD D4800X

Новые накопители Intel Optane DC SSD D4800X на двухпортовой шине NVMe обеспечивают 9-кратный прирост скорости чтения и уменьшение латентности по сравнению с традиционной 2-портовой памятью типа NAND.

Компактный накопитель Intel SSD D5-P4326 на базе QLC 3D NAND

Решения Intel SSD D5-P4326 на базе памяти NAND с технологией QLC 3D обеспечивают емкость хранения до 1 ПБ в одной стойке форм-фактора 1U. Это первые на рынке решения PCIe QLC SSD, совместимые с EDSFF.

Ethernet-контроллер Intel Ethernet 800

В рамках анонса Intel также представила новые Ethernet-контроллеры и адаптеры семейства Intel Ethernet 800 для соединения стоек, серверов и СХД. Устройства Intel Ethernet 800 обеспечивают поддержку скоростей обмена данными до 100 Гбит/с, поддерживают технологии Application Device Queues (ADQ) и Dynamic Device Personalization (DDP).

Доступность

Второе поколение процессоров Intel Xeon Scalable, чипы Xeon D-1600, постоянная память Intel Optane DC и накопители Intel SSD D5-P4326 доступны для заказа уже сегодня.

Устройства Intel Ethernet 800 в настоящее время поставляются в виде образцов, коммерческие партии будут доступны в третьем квартале 2019 г.

Семейство аппаратных программируемых ускорителей Intel Agilex FPGA будет доступно в виде образцов во втором полугодии 2019 г.

В Intel прогнозируют, что первые системы на базе процессоров Intel Xeon Platinum 9200 дебютируют на рынке уже в первом полугодии 2019 г., и появятся в больших количествах во втором.

О доступности решений семейства Intel Optane DC SSD D4800X будет объявлено дополнительно.