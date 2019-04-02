TMS Газпромбанка стал лучшим казначейским сервисом по версии CNews AWARDS

Сервис Treasury Management System Газпромбанка получил премию CNews AWARDS в номинации «ИТ на службе бизнеса: лучшее решение для управления ликвидностью промышленной группы».

Сервис Treasury Management System (TMS) получил ежегодную премию CNews AWARDS в номинации «ИТ на службе бизнеса: лучшее решение для управления ликвидностью промышленной группы».

Награждение прошло в рамках форума CNews «Цифровая трансформация 2019». Эксперты CNews признали лидирующим в отрасли сервис TMS, позволяющий автоматизировать функцию формирования и контроля исполнения платежных календарей группы компаний. По мнению аналитиков, в 2018 году TMS стал самым эффективным решением для оптимизации операционных издержек среди казначейств крупных промышленных компаний.

Сервис TMS разработан два года назад российской ИТ-компанией CUSTIS совместно с Газпромбанком и «Газпромом». Его цель — повышение прозрачности казначейских процессов в корпорациях, улучшение качества финансового планирования.

«Мы разработали сервис TMS в рамках развития направления транзакционного банкинга, чтобы расширить спектр услуг класса cash management для наших корпоративных клиентов, — сказал первый вице-президент Газпромбанка Владимир Бусько. — Сервис позволяет крупным холдингам централизованно управлять ликвидностью, минимизировать риски и издержки, дает дополнительные инструменты мониторинга и прогнозирования денежных потоков. Отдельно стоит отметить гибкость сервиса с точки зрения адаптации к специфике бизнес-процессов корпораций. В частности, планирование ликвидности может осуществляться в нужных конкретному холдингу периодах и аналитических разрезах».

Сервис TSM Газпромбанка получил премию CNews AWARDS в номинации

«ИТ на службе бизнеса: лучшее решение для управления ликвидностью промышленной группы»

Сейчас «Газпром» завершает пилотный этап. Сервис TMS находился в опытно-промышленной эксплуатации «Газпрома» полтора года — с декабря 2017 года. Сегодня к нему подключены 13 дочерних организаций «Газпрома», до конца 2019 года их количество планируется увеличить.

«В ходе пилотного проекта для «Газпрома» мы определили приоритеты дальнейшего развития функционала TMS в холдинге, — отметил бизнес-партнер ИТ-компании CUSTIS Максим Михалев. — Это внедрение новых типов лимитов и переход к автоматизации среднесрочного планирования — добавление квартальных платежных календарей. Однако концепция самого сервиса значительно шире конкретного проекта. В частности, она предусматривает мулитивалютность, исполнение платежей, моделирование вариантов управления денежными потоками и много другого функционала, актуального для казначейств крупных российских компаний. Кроме того, мы планируем расширить функционал сервиса, чтобы обеспечить возможность одновременной работы с несколькими банками».