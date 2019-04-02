Microsoft придумала, как сделать «зависания» «Проводника» менее раздражающими

В обновлении Windows 10 версии 1903, выход которого намечен на апрель 2019 года, каждой открываемой пользователем в новом окне папке по умолчанию будет соответствовать отдельный процесс «Проводника». Это позволит избежать закрытия всех окон с папками в случае экстренного завершения работы стандартного файлового менеджера Windows.

Небольшой, но полезный «твик»

В ближайшем обновлении операционной системы Windows 10 стандартный файловый менеджер «Проводник» по умолчанию будет открывать каждую папку в отдельном процессе, сообщает ресурс Softpedia.com. Таким образом, при одновременной работе с несколькими папками в отдельных окнах, «зависание» и последующее принудительное завершение процесса «Проводник» перестанет приводить к закрытию сразу всех окон приложения. В результате пользователю не придется заново открывать множество папок, что, вероятно, сделает его работу более комфортной.

Полезный «твик» должен появиться в будущем глобальном обновлении Windows 10 версии 1903 с индексом 19H1, ожидаемом в апреле 2019 г. Он уже доступен участникам программы предварительной оценки обновлений Windows — Insider Preview.

Похожим образом, кстати, работает браузер Google Chrome – для каждой новой вкладки создается отдельный процесс. Подобный подход позволяет избегать полного «зависания» Chrome в случае возникновения проблем с содержимым одной из вкладок.

Как активировать функцию самостоятельно

Чтобы самостоятельно активировать функцию запуска отдельного процесса проводника для каждой открываемой в новом окне папки, пользователю необходимо в «Проводнике» перейти в меню «Файл» и выбрать пункт «Изменить параметры папок и поиска». Затем в появившемся окне на вкладке «Вид» в секции «Дополнительные параметры» установить флажок напротив пункта «Запускать окна с папками в отдельном процессе». После этого изменения необходимо подтвердить при помощи нажатия на кнопку «ОК».

Параметры папок в Windows 10

В результате активации функции процесс «Проводник» в диспетчере задач станет возможно развернуть, кликнув левой кнопкой мыши по изображению стрелки. Раскрывающийся в результате список содержит в себе перечень всех открытых в данный момент окон «Проводника».

Диспетчер задач в Windows 10

Что еще нового принесет апрельское обновление

Помимо описанного выше улучшения Microsoft не без помощи пользователей-энтузиастов также протестировала ряд функций, которые могут появиться в финальной версии Windows 10 сборки 1903, к примеру, поддержку все тем же «Проводником» файловых систем Linux. Однако, по словам представителей Microsoft, новая возможность пока находится на ранней стадии разработки, что сильно снижает вероятность ее появления в весенней сборке.

В дополнение к поддержке «Проводником» файловой системы Linux Microsoft может добавить в Windows так называемую песочницу. Она нужда для запуска сомнительных программ и просмотра не менее подозрительных документов в полностью безопасной среде, без риска для самой ОС и хранящейся в памяти компьютера информации. Для этого «песочница» создает временное виртуальное окружение Windows 10 на ПК.

Кроме того, в ОС планируется внедрить систему защиты от обновлений, приводящих к сбоям в работе Windows. Механизм работы прост – если патч вызывает появление «синего экрана смерти», он будет заблокирован и впоследствии удален, а система автоматически откатится до стабильного состояния.

Нельзя исключать и появления в весенней сборке Windows 10 обновленного Edge. Фирменный браузер Microsoft должен окончательно «переехать» на новый для себя движок Chromium (используется в большинстве популярных обозревателей, включая Google Chrome и «Яндекс.браузер»). Попавшая в интернет бета-версия обозревателя выявила присутствие в нем функций, недоступных в оригинальном браузере на движке EdgeHTML, и показала стабильную и быструю работу под Windows 10.

Наконец, в апреле 2019 г. Windows 10 может лишиться главной «фишки» дизайна. Речь, конечно же, идет о «живых плитках» (live tiles) в меню «Пуск». Отказ от «живых плиток» вернет главное меню во времена Windows 7 и даже Windows XP. В нем будут отображаться лишь недавно запущенные приложения, кнопки быстрого доступа к документам и параметрам ОС и полный список всех установленных программ.

Рост популярности «десятки» продолжается

С апреля 2018 г. количество машин на Windows 7, некогда самой популярной в мире ОС для ПК, медленно, но неуклонно сокращается при одновременном росте числа устройств с Windows 10 «на борту». В ноябре 2018 г. «десятка», наконец, смогла обогнать «семерку», обновления безопасности для которой после 2020 г. Microsoft будет поставлять исключительно на платной основе.

По данным аналитического сервиса Netmarketshare, на март 2019 г. доля Windows 7 среди всех ОС для ПК в мире составляет 36,52% (падение на 2 п. п. в сравнении с показателями на февраль 2019 г.) против 43,62% (прирост на 3 п. п. относительно февральского результата) у Windows 10. Windows 8.1 по-прежнему занимает третье место с 4,13-процентной долей.